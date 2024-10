Servirsi da soli il vino? Da Sigillo, l'enoteca con i distributori automatici

A Palermo ha da poco aperto in via La Lumia, nel cuore pulsante della movida cittadina, Sigillo, un’enoteca con distributori di vino automatici. Questo audace progetto è firmato dal notaio Stefano Marsala, il quale ha deciso di abbandonare la penna per dedicarsi a una delle sue passioni più grandi: il vino.

La vera innovazione di Sigillo risiede nell’uso delle macchine erogatrici di Wineemotion. Questi distributori automatici permettono di assaporare ben 48 vini diversi, calibrati nei dosaggi e serviti alla temperatura perfetta. In questo modo, gli amanti del vino possono gustare le bottiglie senza aspettare il sommelier o imbattersi in lunghe chiacchierate. Ogni sorso è una celebrazione della qualità e dell’artigianalità, unendo modernità e tradizione in un format di degustazione inedito e accattivante.

La Carta dei vini di Sigillo

Sigillo si distingue anche per la sua offerta vinicola: sono ben 16 i vini provenienti dalla Doc Monreale disponibili, una rarità nell'isola, che offre una gamma di bianchi, rosé e rossi. Ogni calice racconta una storia, quella dei vitigni siciliani che si sono conquistati un posto d'onore nel panorama vitivinicolo italiano. Come afferma Marsala, «Ogni vino viene proposto con una logica "purista", senza orpelli, per garantire un calice sempre perfetto».

La cucina di Sigillo

Accanto a questa proposta vinicola, Sigillo non dimentica l'importanza della cucina. Lo chef Fabio Anello si fa portavoce di una cucina mediterranea con sfumature francesi, dove i prodotti locali e di stagione sono i veri protagonisti. Piatti come caciocavallo all’argentiera, risotti e arrosticini si sposano perfettamente con i vini in mescita, creando un connubio di sapori che rievoca i profumi e i colori della Sicilia.

Il futuro di Sigillo

Come riporta Palermo Today, Stefano Marsala ha un'idea chiara: «Sigillo è un format di degustazione che guarda al futuro e alle nuove generazioni». La filosofia di questo locale è chiara: rendere il vino accessibile e godibile, stimolando un dialogo diretto tra i clienti e i prodotti, sia attraverso la selezione di vini che quella dei piatti. L'uso della carta (giornaliera, fidelity o Vip) per accedere ai vini erogati offre un’esperienza personalizzata che invita a scoprire e degustare.

Ma non finisce qui! Sigillo ha anche un occhio attento alla sostenibilità. Grazie alle macchine di Wineemotion, il vino viene preservato e mantenuto in perfette condizioni per circa quattro settimane, evitando sprechi e garantendo sempre la massima freschezza. Anche gli oli extra vergine d’oliva selezionati sono conservati con la stessa cura, offrendo un "viaggio del gusto" attraverso le diverse cultivar dell’isola.

Sigillo Wine&Food

Via Isidoro la Lumia 55 - 90139 Palermo

Tel 392 328 7846