Dall’armatura al... pigiama: sogni da re all'Hotel Dei Cavalieri di Milano

Benvenuti all’Hotel Dei Cavalieri - Milano Duomo, il luogo in cui la storia e il comfort si fondono come un cocktail ben shakerato! Situato in un palazzo che ha più storie da raccontare di una nonna durante una cena in famiglia, questo elegante quattro stelle regala panorami mozzafiato su piazza Missori. Qui, gli ospiti possono coccolarsi in un soggiorno che è un mix perfetto di raffinatezza e calore, senza dover indossare un abito da gala... a meno che non lo desideriate, ovviamente!

La particolare facciata dell'Hotel Dei Cavalieri

Hotel Dei Cavalieri: un palazzo da film

Costruito nel 1949 dall’architetto Emilio Lancia, l’hotel è un capolavoro di forma trapezoidale. Trapezoidale, avete capito bene! La sua facciata curva che si affaccia su piazza Missori è talmente affascinante che potrebbe partecipare a un reality show. La Regione Lombardia ha capito il suo valore e lo ha sottoposto a vincolo beni culturali, perché perdere un gioiello del genere sarebbe un crimine!

Dormire all'Hotel Dei Cavalieri: un sogno di comfort e stile

Con 231 camere arredate in uno stile che spazia dal classico al moderno, qui ci si sente a casa... eppure, un po’ più chic. Le Classic Rooms sono un abbraccio di calore, mentre le Superior Rooms offrono un tocco di eleganza che fa sentire speciali anche le pantofole. E se volete il massimo del lusso, non potete perdervi la Suite Velasca, con una vista sulla Torre Velasca e su corso di Porta Romana che vi farà chiedere se siete a Milano o in un dipinto.

Una delle stanze dell'Hotel Dei Cavalieri 1/3 Particolare di una delle stanze dell'Hotel Dei Cavalieri 2/3 Il bagno di una delle camere dell'Hotel Dei Cavalieri 3/3 Previous Next

Eventi: all'Hotel Dei Cavalieri dalle feste ai convegni, tutto è possibile

Chi ha mai detto che un hotel serve solo per dormire? Qui gli eventi diventano occasioni memorabili! Con spazi meeting in grado di ospitare convegni, cene eleganti e persino feste di compleanno o di addio al celibato, il Dei Cavalieri è la cornice perfetta. La Sala Carmagnola è un gioiello moderno capace di ospitare fino a 180 persone, con tutto il necessario per far sentire ogni ospite come un vip. Dimenticate il noioso ufficio; qui il lavoro sembra quasi divertente!

Sala meeting dell'Hotel Dei Cavalieri

All'hotel Dei Cavalieri un concierge sempre a disposizione

Immaginate di entrare e trovare un concierge pronto a risolvere ogni vostro problema. Che sia per prenotare un tavolo nel ristorante più trendy di Milano o per suggerirvi il miglior gelato della città, il concierge dell’Hotel Dei Cavalieri è il vostro migliore amico in questo viaggio. Con un sorriso e un’incredibile conoscenza del territorio, vi garantirà che ogni dettaglio sia perfetto, trasformando il vostro soggiorno in un'esperienza da favola!

Food & beverage: un viaggio di sapori all'Hotel Dei Cavalieri

E ora parliamo di una delle parti più gustose del soggiorno: il The Roof Milano Bar & Restaurant, che il De Cavalieri condivide con l'Hotel The Square - Milano Duomo. Con 120 mq di sala interna e 390 mq di terrazza esterna, è il posto perfetto dove gustare un aperitivo mentre Milano si trasforma in una cartolina al tramonto. Sotto la direzione dello chef Daniele Teresi, qui la cucina tradizionale diventa un'arte. Ogni piatto è una celebrazione dei sapori locali, perfetti per un business lunch che farà invidia ai vostri colleghi.

Gli interni di The Roof Milano, la terrazza panoramica dell‘Hotel Dei Cavalieri 1/3 L‘esterno di The Roof Milano, la terrazza panoramica dell‘Hotel Dei Cavalieri 2/3 La vista dalla The Roof Milano, la terrazza panoramica dell‘Hotel Dei Cavalieri 3/3 Previous Next

Colazione da re: un risveglio da sogno all'Hotel Dei Cavalieri

Non c’è modo migliore di iniziare la giornata di una colazione da re! Entrando nella sala colazioni, sarete accolti da un buffet intercontinentale che vi farà girare la testa (in senso buono, naturalmente!). Perfetto per chi ha bisogno di una dose di energia prima di una giornata di shopping o di incontri. E se siete sempre in movimento, non preoccupatevi: una breakfast box è disponibile su richiesta. Pronti a portarvi via un assaggio di qualità e varietà, anche in viaggio!

In un mondo in cui le esperienze di viaggio possono sembrare tutte uguali, l’Hotel Dei Cavalieri brilla come una stella nel firmamento di Milano. Con la sua storia affascinante, il comfort accogliente, la gastronomia squisita e un servizio che fa la differenza, preparatevi a vivere un soggiorno che non dimenticherete facilmente. Che siate qui per affari o per piacere, sentitevi liberi di comportarvi come dei veri cavalieri, senza dover indossare armature o brandire spade!

Hotel dei Cavalieri - Milano Duomo

Piazza Giuseppe Missori, 1 - Milano

Tel 02 8857600