Il fascino delle ombre: Halloween tra lusso e sapori in una Venezia... misteriosa

Le calli si fanno ormai silenziose dopo le ondate di turisti che vanno scemando, i canali riflettono le luci tremolanti dei meravigliosi lampioni, e l'aria ormai fresca porta con sé profumi di spezie e di mare, il tutto mentre le ombre dell'autunno scendono su Venezia, avvolgendo la città in un abbraccio di nebbia e mistero. È Halloween, e Venezia si trasforma in un palcoscenico magico e raffinato, dove le maschere dei medici della peste esposte nelle vetrine dei negozi sembrano seguire i movimenti dei passanti, che un po' affamati stanno cercando un'esperienza gastronomica indimenticabile.

Una gondola con due giovani innamorati rompe il silenzio dell'acqua lì dove il Canal Grande finisce, e la laguna si apre, dove l'isola di San Giorgio è nascosta dalla foschia, dove la Giudecca appena si intravede, dove Riva degli Schiavoni sembra tornare nel Trecento, il campanile di Piazza San Marco domina, e Palazzo Ducale sembra abitato ancora dal Doge col Collegio dei Savi al seguito. In questa atmosfera unica, luoghi storici di questa città pazzesca aprono le porte, pronti a dar vita ad un'atmosfera indimenticabile, per un Halloween non all'insegna della paura, ma del fascino e del mistero.

Nel covo del gatto che ride: Halloween tra sapori veneziani e magia

Il Chat Qui Rit, rifugio gastronomico nel cuore di Venezia, si trasforma in un luogo misterioso durante il periodo di Halloween, creando un'atmosfera sospesa tra il fascino dell'occulto e i sapori della tradizione. A pochi passi da Piazza San Marco, questo bistrot di alta cucina accoglie i suoi ospiti in un ambiente vivace ed elegante, dove la tradizione culinaria veneziana incontra influenze internazionali per offrire un’esperienza che va oltre il semplice pasto.

Fondato nel dopoguerra come cocktail bar per le serate dei teatri veneziani, oggi il Chat Qui Rit è un’oasi di serenità nel caos turistico del centro storico. Se credi che a Venezia si mangi male, qui potresti avere una sorpresa stregata: il locale, guidato dal patron Giovanni Mozzato, offre una gastronomia in cui ogni dettaglio è curato con materie prime di altissima qualità e una carta vini con circa 500 etichette selezionatissime.

In cucina, gli chef Davide Scarpa e Leonardo Bozzato propongono piatti che celebrano le eccellenze della laguna veneziana e del Veneto. Per la serata di Halloween, il Chat Qui Rit si veste di naturale mistero, grazie anche al loro iconico chat qui rit, il gatto che ride, che un po' ricordo il mondo dell’occulto. Una magia culinaria avvolgerà la sala, mentre i piatti si arricchiscono di dettagli che richiamano il tema della notte più spaventosa dell’anno.

In questo salotto del gusto, dove il mix tra pezzi vintage e tocchi contemporanei creano un'atmosfera calda e accogliente, gli ospiti si sentono coccolati in un'esperienza gastronomica indimenticabile. Con Halloween alle porte, il Chat Qui Rit è pronto a regalare serate intrise di magia e gusto, dove il fascino della Venezia più oscura incontra l'arte culinaria. Una serata qui non è solo un pasto, ma un viaggio sensoriale tra incantesimi e sapori, un'esperienza che accende la notte di Venezia e lascia nella mente degli ospiti ricordi indelebili.

Chat Qui Rit

Calle Tron San Marco 1131 - 30124 Venezia

Tel +39 041 5229086

Le ombre di Venezia si riflettono al Club del Doge: una cucina veneta tra incantesimi... culinari

Quando cala la notte e i canali di Venezia si tingono di riflessi cupi, il Club del Doge all'Hotel Gritti diventa il palcoscenico perfetto per un’esperienza che fonde il gusto con il mistero. In occasione di Halloween, sotto la guida dello chef Alberto Fol, la cucina veneta assume toni quasi soprannaturali, richiamando antichi riti e sapori dimenticati, come un incantesimo lanciato sulla città.

Nel cuore della laguna, il Club del Doge si distingue per la sua capacità di unire tradizione e innovazione, ma con l’arrivo della notte più spaventosa dell’anno, i piatti si caricano di un'aura misteriosa. Il baccalà, un classico della cucina veneta, viene presentato con un tocco che ricorda l’antico potere del mare, quasi a evocare creature marine che emergono dalle profondità per una cena segreta sotto la luna velata. La granseola alla veneziana, con la sua delicatezza insospettabile, diventa una sorta di pozzo di segreti, da scoprire forchettata dopo forchettata.

La vista sulla Salute dall'Hotel Gritti appare sotto una luce diversa, come se la nebbia autunnale che avvolge i tetti veneziani aggiungesse un tocco di mistero gotico. E mentre si sorseggia un bicchiere di Amarone, si ha la sensazione che le storie di fantasmi e leggende locali siano tutt'altro che favolette. La cucina di Alberto Fol, con i suoi piatti radicati nella tradizione veneta, riesce a portare in tavola qualcosa di più di un semplice pasto: una vera e propria esperienza sensoriale, in cui il passato di Venezia si fonde con il presente in un gioco di luci e ombre, tra sapori antichi e suggestioni moderne.

La magia di Halloween si respira in ogni angolo del Club del Doge, dove il fascino decadente della Venezia storica trova la sua espressione più alta. I commensali vengono accolti in un ambiente elegante ma con un’atmosfera carica di mistero, quasi come se dietro ogni portata si nascondesse un sortilegio segreto.

Per chi desidera immergersi nella Venezia più oscura e affascinante, la cucina di Alberto Fol diventa il modo perfetto per lasciarsi sedurre dai sapori della laguna, in una serata dove le ombre della città sembrano prendere vita, danzando tra i riflessi dei piatti. Una cena al Club del Doge in questo periodo non è solo un viaggio nel gusto, ma un’immersione in quella Venezia incantata che si rivela solo ai più coraggiosi, pronti a scoprire i segreti che si celano dietro ogni forchetta e ogni sorso di vino.

Club del Doge

Gritti Palace

Campo S. M. del Giglio 2467 - Venezia

Tel 041 794611

Londra Palace: mistero e charme per un Halloween su Riva degli Schiavoni

Con l'arrivo di Halloween, il Londra Palace di Venezia diventa un rifugio perfetto per chi cerca non solo il lusso, ma anche un tocco di mistero. Situato in una posizione strategica, con una vista mozzafiato sulla laguna e l'isola di San Giorgio, a pochi passi da Piazza San Marco, questo elegante hotel a cinque stelle nasconde tra le sue mura storie che sembrano prendere vita proprio durante la notte più oscura dell'anno.

Da oltre 150 anni, il Londra Palace accoglie viaggiatori da tutto il mondo, ma è durante Halloween che la sua raffinata ospitalità si mescola con il fascino gotico di Venezia. Le sue cinquanta camere lussuose, ognuna decorata con stile e attenzione ai dettagli, diventano veri e propri salotti segreti da cui osservare la città, immersa nella nebbia e nelle leggende. Le finestre che si affacciano sulla laguna offrono una vista che di notte sembra sfumare in un mare di misteri, quasi come se tra i canali si aggirassero ancora i fantasmi del passato, allontanati soltanto dai lampioni di Venezia.

Chi sceglie di soggiornare al Londra Palace in questo periodo si ritrova catapultato in un’esperienza che va oltre il semplice lusso: ogni angolo dell’hotel sembra custodire un segreto, ogni corridoio porta con sé un’eco delle storie veneziane più oscure. La gastronomia, firmata dallo chef stellato del ristorante Do Leoni, si arricchisce di sapori enigmatici, proponendo piatti ispirati alla stagione autunnale e alla tradizione veneziana, ma con un tocco contemporaneo che evoca la magia di una cucina che sfida le regole del tempo.

La posizione privilegiata del Londra Palace permette di scoprire una Venezia autentica, che si getta su Riva degli Schiavoni a pochi passi da Ca' di Dio, dove il silenzio notturno viene interrotto solo dal rumore dell'acqua e da passi misteriosi che riecheggiano tra le calli, e il rumore delle navi in partenza all'alba per le crociate si può sentire ancora, nel dormiveglia, forse riechieggiato da qualche fantasma antico. Gli ospiti che osano esplorare la città durante la notte di Halloween potranno perdersi tra le sue strade avvolte dalla nebbia, scoprendo una Venezia gotica e affascinante, dove ogni palazzo e ogni ponte sembrano nascondere un racconto segreto.

Per chi cerca un’esperienza di ospitalità esclusiva, ma con un pizzico di suspense, il Londra Palace offre tutto ciò che si può desiderare: eleganza, storia e quel tocco di mistero veneziano che lo rende un luogo indimenticabile. Halloween è solo un pretesto per scoprire la magia nascosta di questo iconico hotel, dove il passato si intreccia con il presente in una danza di ombre e luci soffuse, per regalare agli ospiti una notte che non dimenticheranno facilmente.

Londra Palace Venezia

Riva degli Schiavoni 4171 - 30122 Venezia

Tel 041 522 8888

Molino Stucky: fascino industriale e mistero gotico per un halloween a venezia

Quando il Molino Stucky sorge dalle nebbie della Giudecca durante il periodo di Halloween, sembra quasi che il suo passato industriale riemerga dalle profondità della laguna, avvolto da un’aura di mistero e fascino. Questo imponente edificio in stile neogotico, oggi trasformato in uno degli hotel più esclusivi di Venezia, offre un’esperienza che va oltre il lusso: un soggiorno che mescola l'eleganza moderna con il fascino spettrale della città.

L'Hilton Molino Stucky è una destinazione perfetta per chi desidera vivere un Halloween veneziano tra il comfort di un hotel a cinque stelle e l’atmosfera sospesa tra passato e presente che solo Venezia può offrire. Con le sue camere affacciate sulla laguna, l’hotel accoglie tanto famiglie quanto businessman, ma con l’arrivo della notte più oscura dell'anno, ogni spazio sembra trasformarsi. Le ampie sale, che durante il giorno ospitano incontri d'affari e vacanze in famiglia, diventano luoghi di riflessione silenziosa, dove le ombre sembrano prendere vita.

Le luci soffuse del bar panoramico si riflettono sull’acqua scura della laguna, creando una scena che sembra uscita da una storia gotica. Per chi decide di gustare un cocktail ammirando la vista mozzafiato su Venezia, è difficile non immaginare le leggende che ancora aleggiano su questa città e sul Molino Stucky stesso, un tempo simbolo della forza industriale e oggi testimone silenzioso delle epoche passate.

L’ospitalità raffinata dell’hotel si sposa perfettamente con l’atmosfera intrigante di Venezia durante Halloween. La piscina sul tetto, famosa per la sua vista spettacolare, diventa il posto ideale per ammirare il tramonto autunnale che lentamente avvolge la città nelle sue tenebre. Chi cerca una fuga dalla quotidianità scoprirà che al Molino Stucky non si tratta solo di un soggiorno di lusso, ma di un’esperienza che affonda le radici nelle suggestioni veneziane più profonde.

Il Molino Stucky è molto più di un hotel: è un rifugio dallo scorrere del tempo, dove le famiglie si rilassano e i businessman si incontrano, ma dove, soprattutto in questo periodo, si respira un’aria diversa, quasi magica. Venezia e le sue ombre avvolgono l’edificio, regalando agli ospiti non solo comfort e lusso, ma anche un’occasione per vivere una città che, sotto la superficie, custodisce segreti antichi e leggende che aspettano solo di essere svelate.

Se c’è un posto dove trascorrere un Halloween a Venezia e sentirsi parte della sua storia, il Molino Stucky è senza dubbio la destinazione ideale. Tra fantasmi del passato e modernità, l’hotel continua a stregare i suoi ospiti con il suo fascino industriale, offrendo una serata che rimarrà impressa nella memoria, come un incantesimo lanciato sulla città.

Hilton Molino Stucky

Giudecca 810 - 30133 Venezia

Tel 0412723311

Par le càe

Mentre la notte avvolge Venezia in un abbraccio di nebbia, i passi riecheggiano per le sue strade deserte, come se ogni angolo custodisse un segreto antico. Tra hotel di lusso e ristoranti raffinati, il fascino di Halloween nella Serenissima non risiede nella paura, ma nella magia che si respira "par le càe", dove storia e leggenda si fondono in un’esperienza unica. Qui, tra ombre danzanti e sapori che evocano il passato, ogni istante diventa un incantesimo che solo Venezia sa regalare.