Hotel di lusso ed isola privata: l’esclusiva offerta di Townsville si amplia

Townsville sta emergendo come una destinazione turistica di primo piano, grazie anche a nuove strutture di alta qualità. L'apertura dell'Ardo Hotel rappresenta un passo avanti per offrire ai visitatori un'esperienza di lusso nella città, che fino ad ora era principalmente considerata un punto di transito. La presenza del Pelorus Private Island, il primo rifugio su un'isola privata della regione, arricchisce ulteriormente l'offerta turistica, fornendo un'opzione esclusiva per chi cerca una fuga dal quotidiano.

Pelorus Private Island Resort (foto Jason Terace)

In aggiunta, la riqualificazione dello Strand, il lungomare di Townsville, rappresenta un importante investimento per migliorare l'esperienza dei turisti e dei residenti, offrendo spazi pubblici rinnovati per godere del bel clima tropicale e delle splendide viste sulla costa. Queste nuove iniziative sono indicative di una trasformazione più ampia di Townsville, che punta a diventare non solo una tappa, ma una destinazione unica per viaggiatori in cerca di natura, avventura e relax di alta classe.

Townsville - Lungomare (foto tourism and events queensland)

Ardo Hotel

L'Ardo Hotel, il cui nome deriva da "ardour" e racchiude l'idea di grande entusiasmo e passione, rappresenta un'eccellenza nell'ospitalità di alta classe a Townsville. Situato in una posizione privilegiata sul lungomare, questo hotel celebra la dolce vita dei tropici del Queensland attraverso un lusso raffinato e imprescindibile. Con le sue 132 suite eleganti e accoglienti, l'Ardo Hotel offre opzioni di alloggio ideali per ogni tipo di viaggiatore. Gli appassionati di cucina possono deliziarsi nei ristoranti in loco, che comprendono una proposta giapponese e un ristorante gourmet australiano, entrambi dedicati a una straordinaria esperienza culinaria.

Ardo Hotel - Piscina 1/4 Ardo Hotel - Suite (foto Simon Shiffsays) 2/4 Ardo Hotel - Bagno suite (foto Simon Shiffsays) 3/4 Ardo Hotel - Vista dalla camera (foto Simon Shiffsays) 4/4 Previous Next

Uno dei punti salienti dell'hotel è la sua terrazza panoramica, dotata di piscina e bar, che regala agli ospiti una vista mozzafiato sul Mare dei Coralli, con uno sguardo incantevole fino a Magnetic Island. Questa area è riservata esclusivamente agli ospiti dell’hotel, assicurando un'esperienza di relax e intimità. L'Ardo Hotel rappresenta la scelta perfetta sia per una sosta rigenerante prima di esplorare i resort delle isole della Grande Barriera Corallina settentrionale, sia per un soggiorno prolungato all'insegna del comfort e della bellezza. Con tariffe a partire da 325 AUD a notte in camera doppia, l'Ardo Hotel è un invito a vivere una passione per l'ospitalità senza pari.

Ardo Townsville | 67 Sir Leslie Thiess Dr - Townsville City QLD 4810, Australia | Tel +61 7 4722 2333

Pelorus Private Island

Pelorus Private Island è una scelta esclusiva per chi cerca un'esperienza di lusso e privacy totale. Parte della Northern Escape Collection, questa isola remota è raggiungibile solo tramite elicottero o yacht privato, garantendo un accesso esclusivo e un'atmosfera di isolamento perfetta. Con una superficie di 400 ettari, ospita un rifugio impeccabile dove gli ospiti possono scegliere tra sole quattro suite, permettendo così di godere di un servizio personalizzato e di un'intimità rara.

Pelorus Private Island - Esterno (foto Jason Terace) 1/3 Pelorus Private Island - Lettini vista mare (foto Jason Terace) 2/3 Pelorus Private Island - Camera resort (foto Jason Terace) 3/3 Previous Next

Il paesaggio spettacolare, caratterizzato da colline verdeggianti e spiagge di sabbia bianca, è il contesto ideale per attività acquatiche come snorkeling e immersioni tra le ricche barriere coralline. Il motto "Barefoot Adventure" incoraggia gli ospiti a immergersi completamente nella natura circostante, invitandoli a vivere un'esperienza autentica e senza fronzoli. Inoltre, Pelorus Private Island è vicino a diverse attrazioni naturali e culturali, come le opere d'arte sottomarine del Museo d'Arte Sottomarino e la natura rigogliosa di Hinchinbrook Island, il più grande parco nazionale insulare d'Australia. Il prezzo per soggiornare presso questa magnifica destinazione parte da 21.000 AUD a notte per una camera doppia, rendendola una scelta per chi cerca un'avventura lussuosa ed esclusiva nella Grande Barriera Corallina, un Patrimonio Mondiale Unesco.

Pelorus Private Island | Pelorus Private Island, Palm Island QLD 4805 - Australia | Tel +61 7 4777 7377

Scoprire il Queensland

Il Queensland è davvero una delle gemme australiane, offrendo una combinazione unica di bellezze naturali, cultura e avventure. Con un clima così favorevole e un numero impressionante di giorni di sole, è il luogo perfetto per chi ama le attività all'aperto, come escursioni, snorkeling e surf. Le sue città principali, Brisbane e Cairns, offrono un mix vibrante di cultura, gastronomia e opportunità di esplorazione. Brisbane, come capitale, è ricca di attrazioni culturali, dai musei alle gallerie d'arte, e un vivace panorama gastronomico. Cairns, dall'altra parte, è conosciuta come la porta di accesso alla Grande Barriera Corallina, uno dei luoghi più iconici al mondo per il diving e lo snorkeling.

Snorkeling ((foto tourism and events Queensland)

Le 13 regioni del Queensland presentano esperienze diverse: dalle meravigliose spiagge della Gold Coast e della Sunshine Coast, alle foreste pluviali lussureggianti di Daintree e gli spazi desertici dell'entroterra. Gli amanti della natura possono esplorare i parchi nazionali, mentre gli appassionati di cultura possono immergersi nelle storie e nelle tradizioni delle comunità aborigene. Inoltre, la presenza di cinque siti Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco evidenzia l'importanza ecologica e culturale della regione. Visitare questi luoghi offre l'opportunità di apprendere di più sulla biodiversità unica dell'Australia e sulle culture indigene che la abitano da millenni.

Magnetic Glamping

Magnetic Glamping offre un'esperienza unica di soggiorno su Magnetic Island, combinando il comfort del glamping con il fascino di un'avventura in safari. Gli ospiti possono godere di una notte immersi nella natura, circondati da splendide spiagge e meravigliosi punti di snorkeling, come Geoffrey Bay. La presenza della vasta colonia di koala selvatici rende l'isola ancora più speciale, con la possibilità di avvistare questi adorabili animali durante le escursioni nei parchi nazionali.

Magnetic Island (foto Melissa Findley) 1/3 Magnetic Island - Koala (foto tourism and events Queensland) 2/3 Magnetic Gampling - Camera (foto Trevor Oakley) 3/3 Previous Next

Le otto tende safari sono elegantemente arredate e si trovano in prossimità di una rilassante piscina di magnesio, ideale per rinfrescarsi dopo una giornata di esplorazione. Con tariffe a partire da 250 AUD a notte per una camera doppia, Magnetic Glamping rappresenta una straordinaria opportunità per coloro che cercano un'esperienza di viaggio unica, senza rinunciare al comfort.

Magnetic Glamping | 124-126 Sooning St - Nelly Bay QLD 4819, Australia | Tel +61 418 385 429

Museo d'Arte Sottomarino

Jason deCaires Taylor, il noto scultore britannico, ha recentemente inaugurato la sua ultima installazione intitolata "Ocean Sentinels" presso il MOUA (Museum of Underwater Art). Questa installazione è un tributo ai ricercatori marini e ai conservazionisti di tutto il mondo e consiste in otto sculture concepite come opere d'arte ibride. Le sculture sono state posizionate nella Grande Barriera Corallina, precisamente a John Brewer Reef, al largo della costa di Townsville.

Sentinelle dell'oceano (foto Moua)

Le sculture sono completamente sommerse, ma la loro posizione a poca profondità le rende facilmente accessibili agli snorkelisti, offrendo un'opportunità unica per esplorare l'arte in un contesto marino. "Ocean Sentinels" si trova nelle prossimità della "Coral Greenhouse", una delle prime opere di deCaires Taylor realizzate per il MOUA, che rappresenta l'unico museo sottomarino dell'emisfero australe. Per visitare il Museo d'Arte Sottomarino, sono disponibili tour organizzati da operatori turistici selezionati nella regione, con partenze da Townsville e Magnetic Island, garantendo così un'esperienza immersiva sia nell'arte che nella bellezza naturale della Grande Barriera Corallina.

Museum of Underwater Art | The Strand, North Ward - QLD 4810 Australia