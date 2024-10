Ristorante stellato e suite esclusiva: l’offerta da provare dell’Hotel Elephant di Bressanone

L'Hotel Elephant di Bressanone (Bz) si distingue non solo per la sua lunga storia e la sua eleganza, ma anche per l'esperienza culinaria offerta nel ristorante Apostelstube e l’accoglienza elegante delle bellissime Junior Suite, nella casa madre e o nell’adiacente Villa Marzari. In concomitanza con l'arrivo dell'autunno l'hotel offre un vantaggioso pacchetto per cenare nello stellato e pernottare nelle esclusive suite.

L’Apostelstube, il ristorante stellato dell’Hotel Elephant

La sala dell’Apostelstube è un accogliente angolo in cui gli ospiti possono immergersi nei sapori autentici dell'Alto Adige, grazie alla maestria dello chef Mathias Bachmann. La combinazione di un ambiente raffinato, caratterizzato da dettagli in stile Art Déco, e un'arte culinaria di altissimo livello, rende ogni pasto un viaggio sensoriale.

La cucina di chef Bachmann è un trionfo di creatività e tecnica, in grado di sorprendere i palati più esigenti. Il riconoscimento della Stella Michelin, che il ristorante ha ricevuto nuovamente nel 2019 (il ristorante è stato il primo stellato in Alto Adige, dal 1962 al 1970), testimonia l'eccellenza e l'innovazione che contraddistinguono la sua offerta gastronomica. Gli ospiti possono così gustare piatti preparati con ingredienti locali di alta qualità, dove tradizione e modernità si fondono in un'armonia perfetta. Un'esperienza imperdibile per gli amanti della buona cucina e della cultura altoatesina.

L’arte culinaria di Bachmann si distingue per la sua abilità nel fondere tradizioni e culture gastronomiche. I suoi piatti, che esaltano il sapore dei prodotti locali, presentano un affascinante incontro tra l’alpino e il mediterraneo, arricchito da influenze globali, in particolare giapponesi. Questa sintesi dà vita a creazioni come i cappelletti con fonduta di foglie di fico, gambero di fiume e mandorla marcona; Hokkaido A5 wagyu con spugnole e jus allo scalogno; scampo con zucca, mandorle e caviale Oscietra N25; brodo alla coda di bue, ortaggi da radice e orzo; limetta pralina con matcha e fragole.

Il pacchetto d’autunno “Dine&Sleep” dell’Hotel Elephant

Per chi desidera immergersi in questo viaggio gastronomico, l'hotel propone il pacchetto "Dine & Sleep", che offre una cena raffinata all’Apostelstube insieme a un soggiorno in una delle eleganti Junior Suite. Questo pacchetto è disponibile fino al 3 novembre, prenotabile da venerdì a domenica con un preavviso di almeno un giorno, al prezzo di € 340 a persona, esclusi i costi delle bevande. Un’occasione imperdibile per esplorare sapori inebrianti e godere di un servizio impeccabile in un ambiente esclusivo.

Oltre alla cena, gli ospiti hanno l’opportunità di immergersi nella nuovissima spa, ricavata nelle ex scuderie. Qui possono rilassarsi sui lettini accanto all'ampia piscina, provare la sauna finlandese o un rigenerante bagno di vapore, il tutto in un ambiente intimo e raffinato. Il design della spa gioca con colori caldi e essenziali che si contrastano armoniosamente con il turchese dell’acqua, creando un'atmosfera perfetta per momenti di wellness indimenticabili. Non perdere l’occasione di vivere un soggiorno all'insegna del relax e della gastronomia d’eccellenza.

