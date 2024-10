Da Firenze alla Puglia, passando per Milano: tre modi diversi di festeggiare Halloween

L’autunno porta con sé atmosfere magiche tra qui anche la festa di Hallowee, ormai ufficialmente adottata anche in Italia. Perché no approfittare del ponte di Ognissanti per scoprire qualche città d'arte decorate a festra? Come ad esempio Firenze che stupisce con eventi a tema e menu ad hoc nei suoi hotel. Oppure che ne dite di una festa modaiola sui tetti di Milano. Ma se cerate qualcosa di unico c'è la festa della Zucca a Borgo Egnazia, nel cuore della Puglia...

La Festa della zucca a Borgo Egnazia tra tradizione e incanto

Borgo Egnazia, situato nella splendida località di Savelletri di Fasano (Br), si trasforma in un mondo incantato il 31 ottobre per celebrare la Festa della Zucca, una delle manifestazioni più attese dell’autunno. Se il nome "zucca" vi fa pensare ad Halloween, a Borgo Egnazia questo ortaggio assume un ruolo da protagonista in un contesto che esalta la cultura e le tradizioni pugliesi. La piazza e le stradine del Borgo si tingono di caldi toni arancioni, illuminati da luminarie scintillanti che creano un'atmosfera sospesa tra sogno e realtà. Passeggiando per le vie del borgo, sembra di essere catapultati in un'altra epoca, in cui la tradizione e la cultura pugliese prendono vita attraverso storie, musica e spettacoli. Gli artisti di strada, tra cui giocolieri e menestrelli, allieteranno i visitatori, mentre intorno ai falò si narreranno antiche leggende pugliesi.

La zucca, regina indiscussa, sarà protagonista non solo nelle decorazioni artistiche che riempiranno il borgo, ma anche nelle numerose proposte culinarie. L'evento offre la possibilità di gustare piatti tipici della cucina autunnale pugliese, dal sapore rustico e avvolgente. Si potrà partecipare a una cena itinerante tra le vie del borgo, dove ogni angolo offre una bancarella con specialità locali: zuppe di zucca, focacce rustiche e dolci tradizionali, il tutto da condividere con amici e familiari in lunghe tavolate conviviali.

Inoltre, i più piccoli potranno partecipare a divertenti laboratori di intaglio della zucca, per scoprire l'arte antica di dare forma a questo simbolo autunnale. Non mancheranno le attività di intrattenimento, con postazioni di artigianato locale e spettacoli che incanteranno i visitatori di tutte le età. Insomma, una serata pensata per riscoprire l’autenticità delle tradizioni pugliesi, immersi in un’atmosfera festosa e accogliente.

Non solo zucca, però! Fino alla prima domenica di novembre, Borgo Egnazia organizza anche La Domenica del Borgo, un pranzo conviviale che si tiene nella piazza centrale. Questo evento domenicale è un vero e proprio viaggio nei sapori tipici pugliesi, in un’atmosfera rilassata e informale. È l’occasione perfetta per chi desidera immergersi nella cucina locale, godendosi una giornata all'aria aperta in compagnia delle persone care. L'evento, che mescola la buona cucina con il piacere della convivialità, permette di assaporare i profumi e i sapori autentici della Puglia, con piatti tradizionali preparati da mani esperte, che utilizzano ingredienti freschi e di stagione.

Borgo Egnazia | Strada Comunale Egnazia -72015 Savelletri (Br) | Tel 080 225 5000

Halloween a Firenze: dolcetto o scherzetto?

Se Borgo Egnazia celebra la zucca in stile pugliese, Firenze risponde con un Halloween spaventoso e magico, pensato soprattutto per i bambini. La capitale toscana si trasforma il 31 ottobre, accogliendo grandi e piccini tra zombie, fantasmi e ragni, in un’atmosfera da brividi ma anche ricca di sorprese e divertimento. Gli eventi fiorentini per Halloween sono molteplici e spaziano tra spettacoli teatrali, cacce al tesoro e laboratori creativi.

Uno degli eventi più divertenti per i bambini è senza dubbio la Caccia di Halloween, un gioco a tappe che si svolge attraversando le suggestive vie del centro storico di Firenze. Il percorso dura circa 90 minuti ed è pensato per i più piccoli, dai 5 agli 11 anni, accompagnati da un genitore. I bambini, vestiti con i loro costumi più spaventosi, dovranno affrontare prove e indovinelli, alla ricerca dello scrigno del tesoro nascosto nella tana del mostro puzzolente. È un'attività che mescola divertimento, avventura e scoperta, permettendo di vivere la città in modo del tutto originale.

Per chi desidera trascorrere un pomeriggio speciale, il 27 ottobre l’Hard Rock Café di Firenze offre una merenda di Halloween con spettacoli di magia e trucchi paurosi per i più piccoli. Il menù prevede crostate, biscotti, pizza e dolcetti a tema, il tutto accompagnato da giochi e spettacoli pensati per intrattenere i bambini. E per i più grandi, la notte delle streghe del 31 ottobre propone una cena a buffet in pieno stile Hard Rock, con piatti gustosi, make-up spettrale e musica dal vivo.

Knights the Night al Museo Stibbert

Se siete appassionati di castelli e cavalieri, non potete perdere l’evento speciale del Museo Stibbert: Knights the Night, una serata a tema cavalleresco che si terrà il 31 ottobre. Il museo, noto per la sua straordinaria collezione di armature, aprirà le porte a famiglie e bambini, offrendo un’esperienza unica di esplorazione delle sale addobbate per l’occasione. I visitatori potranno partecipare a un gioco enigmistico e fare dolcetto o scherzetto con il personale del museo, in un ambiente che ricorda un vero e proprio castello medievale.

Il Regno delle Zucche a Villa Montalvo

Per chi ama le zucche, un altro evento imperdibile è Il Regno delle Zucche al Parco di Villa Montalvo, a pochi chilometri da Firenze. Fino al 20 novembre, il parco ospiterà un'esposizione di sculture realizzate con oltre 20mila zucche, ispirate alla biodiversità. Tra animali giganti fatti di zucche, street food e un’area Luna Park, il divertimento è assicurato per tutta la famiglia. Il 31 ottobre sarà il culmine del festival, con eventi speciali e spettacoli da non perdere.

Menu da brivido al Grand Hotel Mediterraneo

Per il ponte di Ognissanti, il FH55 Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, aituato sul Lungarno in una posizione strategica, offre un pacchetto speciale pensato per rendere indimenticabile il soggiorno nella città del Rinascimento, combinando eleganza, comfort e sapori autentici. Dal 26 ottobre al 2 novembre 2024, il Grand Hotel Mediterraneo propone un Pacchetto Halloween che include soggiorno di una o più notti, una cena speciale il 31 ottobre, prima colazione a buffet e un omaggio in camera all'arrivo. Questo pacchetto è l'occasione perfetta per immergersi nella magia di Firenze in un periodo ricco di colori e profumi.

La cena del 31 ottobre al ristorante Arno sarà un viaggio attraverso i sapori toscani, con un menu dedicato che esalta la zucca, simbolo di questa stagione. Ecco cosa comprende:

Amuse bouche con flûte di Benvenuto

con flûte di Benvenuto Crocchetta di baccalà in tempura con Mayo Vegana

con Mayo Vegana Tartre di patate croccanti con Senape di Dijone e Ricotta Salata Dop

con Senape di Dijone e Ricotta Salata Dop Pasta spinosi di Campofilone (fettuccine con farina di lenticchie e uova fresche) con verdure croccanti, zucca e pecorino di Fossa

(fettuccine con farina di lenticchie e uova fresche) con verdure croccanti, zucca e pecorino di Fossa Filetto di Cinta Senese , cotto a bassa temperatura con il "Fantastico" di Sergio Falaschi (Presidio Slow Food), patate e verza alla paprika affumicata

, cotto a bassa temperatura con il "Fantastico" di Sergio Falaschi (Presidio Slow Food), patate e verza alla paprika affumicata Truffon al gianduia (cioccolato Callebaut) con Coulis ai Frutti Rossi

In abbinamento, gli ospiti potranno gustare vini selezionati, tra cui un calice di benvenuto con Spumante Cuvée Brut e un Peppoli, Chianti Classico Docg. delle Tenute dei Marchesi Antinori.

FH55 Grand Hotel Mediterraneo | Lungarno del Tempio 44, 50121 Firenze | Tel 055 660241

A Milano “Dia de los Muertos” al The Organics SkyGarden Hyatt Centric Milan Centrale

Preparati a vivere una serata indimenticabile al The Organics SkyGarden, il rooftop al 13° piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale. Da martedì 31 ottobre a sabato 3 novembre, la terrazza si trasformerà in un festoso omaggio alla tradizione del Dia de los Muertos, una celebrazione messicana ricca di colori, significato e magia. La serata promette di essere un trionfo di magia e mistero, con decorazioni a tema, luci soffuse e una vista mozzafiato sulla skyline milanese. Gli ospiti potranno immergersi completamente nell’atmosfera vivace e festosa del Dia de los Muertos, un momento per ricordare e onorare i propri cari scomparsi.

Per rendere l’esperienza ancora più immersiva, una make-up artist sarà presente per trasformare i partecipanti con trucchi ispirati a questa tradizione, caratterizzati da colori vivaci e disegni significativi che raccontano storie di amore e memoria. La serata include anche una lounge dinner con un menù speciale che delizierà il palato degli ospiti. Tra i piatti proposti:

Antipasti : Involtini di mais con sfilaccio di manzo Pinsa con crema di formaggio di capra, zucca arrostita al miele e timo Pinsa al salmone con Philadelphia e pomodoro confit Patacones con guacamole e pollo sfilacciato Tataki di tonno in crosta di noci con salsa di soia

Primi : Gnocchi di zucca con crema al parmigiano e melograno Risotto con funghi porcini Halibut con radicchio rosso saltato e crema di broccoli

Dolce : Mini teschietti di cheesecake



Per accompagnare questa esperienza gastronomica, sarà disponibile un open wine bar che offrirà una selezione di vini, tra cui Franciacorta Docg Purabolla Brut, Chardonnay San Michele Appiano e Pinot Noir Elena Walch, fino alle 23.00. Il costo per persona per questa serata di festa è di 75 euro. La serata non finisce con la cena: un DJ set animerà l’atmosfera fino all’1 di notte, garantendo un mix perfetto di buona musica e divertimento per tutti.

Fino al 3 novembre, il The Organics SkyGarden rimarrà immerso nell’atmosfera messicana con tre giorni extra di apertura, offrendo così l’opportunità di continuare la celebrazione di Halloween in un ambiente unico e suggestivo.

Hyatt Centric Milan Centrale | Via Giovanni Battista Pirelli 20 - 20124 Milano | Tel 02 8989 1234