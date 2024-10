Halloween all'italiana: dai dolcetti di Cracco ai borghi e castelli

“<strong>Halloween non è una festa italiana!”. Ogni volta che un italiano dice questa frase, ci sono almeno un sardo, un friulano, un piemontese o un udinese che sentono una fitta al costato. La tradizione di Ognissanti e la celebrazione dei morti sono un’eredità importantissima della nostra cultura. Altro che “americanate”, feste per bambini palesemente vittime del saccarosio o travestimenti stravaganti. In Italia Halloween è legato a culti pagani, a sfilate adibite per scacciare i demoni, a porte di passaggio tra questo mondo e quell’altro. Ovviamente quando si parla di ritualità e culto, non può mancare il cibo. Ma oggi, oltre ai pan dei morti e al risotto alla zucca, come festeggiare questa magica festa? Abbiamo realizzato una lista di proposte che non fossero il solito menu trito e ritrito proposto in un locale con ragnatele (forse) finte. Qui troverete un’esperienza spirituale, dai castelli medievali ricchi di leggende (e sicuramente spettri) sino ai biscotti di Carlo Cracco a tema zucche e mostriciattoli, abbiamo trovato le soluzioni più originale, curiose e “magiche”, per vivere Halloween al meglio. anche a tavola. Anche in Italia.

Come festeggiare Halloween in Italia

Dolcetto o scherzetto con Carlo Cracco: la festa in casa è gourmet

Altro che caramelle stoppose e appiccicaticce: servite un dolcetto o scherzetto firmato da Carlo Cracco. È possibile acquistare sul suo shop alcuni speciali kit, finemente confezionati e pensati proprio dallo chef stellato: il kit è acquistabile in più versioni che spaziano tra biscotti, cioccolatini, muffin, una torta o baci di dama, sia la possibilità di comprare un kit comprendente tutto.

Dolcetto o scherzetto firmato Cracco

Le forme dei dessert evocano lo spirito di Halloween, tra ragni, scheletri e zucche, perfetti per chi vuole sorprendere i propri ospiti con un tocco di alta cucina. Il fascino di Halloween, però, non è solo un’esperienza gustativa: chef Cracco approverebbe se serviste i suoi dolci a lume di candela, in una casa decorata con spettri e mostri, per trasformare la vostra serata in un evento un po’ gourmet e un po’ magico.

Castelli del Ducato: Halloween avvolto tra mistero e magia

Immaginate di varcare il portone di un antico castello, illuminato solo dalla luce fioca delle torce. Qui, tra mura che custodiscono secoli di storie e leggende, potreste vivere una delle notti di Halloween più spaventose e affascinanti allo stesso tempo.

Al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino Halloween a lume di candela

Esiste un intero complesso di castelli in Emilia-Romagna, riuniti tutti sotto al nome de “I Castelli del Ducato”, in cui si organizzano già da anni eventi e cene di Halloween. Quest’anno si tengono numerose proposte di serate a tema, tra racconti di fantasmi, tour spettrali o parate di zombie. Il menu e la tipologia di manifestazione varia di castello in castello, un esempio: al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino a Salsomaggiore Terme (Pr) la location sarà rischiarata solo dal flebile lume delle candele e per l’occasione, si terrà l’apertura straordinaria della prigione Quattrocentesca e del passaggio segreto che parte dal Salotto del Diavolo. Se non sfuggirete terrorizzati, potreste anche gustare zuppa di zucca con crostini croccanti, brasati al vino rosso e dolci al cioccolato fondente. Un altro esempio ancora è la Fortezza di Bardi (Pr), dove si terrà un active game a tema zombie, o ancora il Castello di Gropparello (Pc), animato per la notte di Halloween da un percorso horror nel bosco del Parco delle Fiabe legato ai personaggi di Halloween e di tutti la letteratura fantasy ottocentesca.

Halloween party con chef AndreOne: la festa scende in pista

Se volete un evento più informale, meno fantasy, spettrale e sempre gourmet, lo chef Alessandro Andreone organizza ogni anno un Halloween Party esclusivo per soli adulti al Dark Kitchen di Buccinasco, a Milano.

Halloween con lo chef Alessandro Andreone

Il menu è pensato con piatti che giocano sui colori e le forme tipiche di Halloween: dall'antipasto che riproduce una "mano scheletrica" al dolce finale che sembra uscito da un laboratorio di stregoneria. L’evento si conclude con un party animato, dove i costumi sono protagonisti e il cibo diventa parte dell’esperienza spettrale. È un’occasione per unire alta cucina e convivialità, musica e magia.

Halloween in un intero Borgo: tra street food e streghe

Uno degli eventi più noti in Italia a tema Halloween, riguarda un intero borgo: l’Halloween Borgo a Mazzano (Bs), conosciuto anche semplicemente come Halloween Fest o Halloween Celebration, offre una intera food zone a tema, dove gli stand propongono piatti creativi che sembrano vere stregonerie: hamburger neri, pizze con formaggio fuso che simula ragnatele, dolcetti mostruosi, tutto in un ambiente decorato con zucche, streghe e scheletri.

Halloween Borgo a Mazzano

Ma questo evento non è soltanto pensato per mangiare: in concomitanza con il famoso Lucca Comics and Games, Halloween Celebration è precisamente da trent’anni che omaggia in grande stile questa festività, organizzando incontri, eventi, mostre e tour su misura. È la prima nonché la più grande manifestazione a tema, il luogo perfetto per chi vuole vivere Halloween all’aperto e partecipare a eventi e spettacoli spettrali, come un horror writing workshop ispirato a Mary Shelley oppure il grande horror game ispirato ai vampiri di Sarcanyra. Un'esperienza che unisce spettacolo e buon cibo.

Ristorante Castello di Fighine: raffinatezza e mistero tra le colline toscane

In un angolo incantato della Toscana, tra colline e vigneti, sorge il Castello di Fighine di San Casciano dei Bagni (Si), una rara bellezza architettonica che ospita un ristorante stellato Michelin. Cosa potrebbe c’entrare mai con Halloween? Questo maniero è uno dei più antichi della nostra regione e per via della sua posizione strategica, è stato lo scenario di numerose battaglie nel corso dei secoli: prima i Longobardi e l’Esarcato si sono dati battaglia attorno alle sue mura, poi i Comuni di Siena, Perugia e Orvieto, infine persino il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio.

Castello di Fighine di San Casciano dei Bagni (Si)

Nonostante attualmente l’unico spettacolo che offra sia il servizio al ristorante di Chef Francesco Nunziata, sotto la guida del rinomato Heinz Beck, la costruzione è tra le più suggestive per una cena accompagnata da antiche storie di cavalieri senza testa. Il tutto impiattato squisitamente però.

Castello di Fighine | Località Fighine 123 - 53040 San Casciano dei Bagni (Si) | Tel 0578.856158