 £$Emily in...$£ da Paris a Roma, ecco l'itinerario della nuova Dolce Vita

Ah, Paris, Paris c’est la vie, Paris c’est l’amour. Forse è arrivato il momento però di aggiornare il passaporto culturale. Anche Emily Cooper (meglio nota come Emily in Paris), l’americana più trendy e più social della tv, ha deciso di fare le valigie e cambiare rotta, passando dalla romantica Senna al fascino caotico di Roma. Come darle torto… Dopo tre stagioni a conquistare i francesi e insegnargli come “c’est la vie” in pieno stile Usa, sarebbe in effetti giunto il momento di conoscere una città che ha fatto del "vivere bene" un'arte millenaria. Non parliamo della Roma da cartolina, quella dei turisti in fila per il Colosseo con i selfie stick e le camicie hawaiane. No, parliamo di una Roma segreta, vibrante, capace di essere più raffinata di Parigi e più elettrizzante di New York. Parliamo dell’antica e sempre valida sfida tra Francia e Italia, tra baguette e pizza, tra la “vie en rose” e “la dolce vita”. Cartellino giallo per tutti coloro convinti che Emily faccia bene a restare a Parigi, per tutti gli altri invece ecco il nostro percorso fatto su misura per lei, per esplorare e vivere una città diversa dai soliti cliché monumentali.

Emily in Paris conquistata dalle bellezze e dalle bontà di Roma

Emily in Paris a Roma - Colazione: il buongiorno si vede dal... maritozzo!

Il maritozzo di Roscioli Caffè Pasticceria

Mi scusi, signor Croissant, ma la giornata di Emily a Roma non inizierebbe con te, bensì con sua altezza, il maritozzo. Immaginatela seduta a Campo de' Fiori, a Roscioli Caffè Pasticceria, mentre scopre questo dolce panino soffice ripieno di panna montata fresca, che farebbe impallidire anche i più famosi pasticceri francesi. Tra un morso e l'altro, Emily avrebbe tutto il tempo per scattare foto instagrammabili per il suo profilo, mentre sorseggia un caffè come solo gli italiani sanno fare.

Roscioli Caffè Pasticceria | Piazza Benedetto Cairoli 16 - 00186 Roma | Tel 06 8916 5330

Marigold

Se poi volesse qualcosa di più internazionale, magari per non sentirsi troppo in colpa con i suoi amici parigini, potrebbe spostarsi nel quartiere Ostiense e fare tappa da Marigold. Qui potrebbe ordinare un brunch con cinnamon rolls e avocado toast preparati da Domenico Cortese, che ci tiene a servire piatti con ingredienti stagionali, bio e provenienti da produttori locali. Un’attenzione che i cugini francesi possono imparare. Un bel (e sano) posto che farebbe la felicità dei food blogger e di Emily, il tutto in un ambiente urban-chic perfetto mentre pianifica (e pregusta) il resto della sua giornata romana.

Marigold Roma | Via Giovanni da Empoli 37 - 00154 Roma | Tel 06 8772 5679

Emily in Paris a Roma - Pranzo: tra i vicoli di Trastevere e le sorprese del Rione Monti

La nostra brand manager ha lasciato l’America per accettare un lavoro in Francia, senza sapere una parola di francese. Pensate che a una ragazza così possa bastare un giro in Vespa attorno al Colosseo? Emily, dopo la sua deliziosa colazione, si avventurerebbe nel dedalo di vicoli di Trastevere.

Pianostrada

Dopo una passeggiata tra le meraviglie del vero cuore romano (e diciamocelo, ce ne sono tante di meraviglie nella città eterna da fare invidia a Parigi, ben oltre i soliti monumenti), si fermerebbe a Pianostrada, un piccolo bistrò gioiello gestito da quattro donne visionarie, Paola Colucci e le sue figlie, Alice e Flamia, insieme a Chiara Magliocchetti. Immaginate l’entusiasmo di Emily nel provare piatti come gli Spaghettoni Benedetto Cavalieri ai pomodorini freschi infornati, con ricotta Mustia, limone e parmigiano delle Vacche Rosse: la grande cucina romana, affezionata ai primi, in questo modo si reinventa con un tocco contemporaneo e un’attenzione al fine-dining che parla di eccellenze italiane. E neppure la Francia, coi suoi formaggi erborinati e le escargot, potrà mai battere la “pasta al pomodoro”. Specialmente in una versione così “chic”. Valore aggiunto l’ambiente glamour, tra vetrate luminose, piante e fiori, che incorniciano Pianostrada. Altro set di foto garantite per la nostra esperta di social.

Pianostrada | Via della Luce 65 00153 Roma | Tel 06 8957 2296

Retrobottega

Ma se il palato di Emily volesse essere sorpreso più che sedotto, allora dovrebbe dirigersi verso il Retrobottega nel Rione Monti. Niente menu stampati, solo una lavagna che cambia ogni giorno in base all’estro degli chef Giuseppe Lo Iudice e Alessandro Miocchi. Un concetto così innovativo che farebbe impallidire i bistrò della Rive Gauche. Qui, Emily potrebbe assaporare piatti unici, creati con ingredienti realmente freschi, acquistati la mattina stesso, e combinazioni audaci. I toni della cucina rimangono con accenti molto romani però, si spazia dalle animelle fritte, accompagnate da salsa rosa e creme di verdura, fino al grande spaghetto cacio e pepe. Con una (coraggiosa) aggiunta: cacio, pepe e ricci di mare. Pochi tavoli, cucina sostenibile, ultramoderna e minimalista che esalta la vera protagonista, ovvero il buon mangiare.

Retrobottega | Via d'Ascanio 26A - 00186 Roma | Tel 380 691 4759

Emily in Paris a Roma - Shopping: addio Champs-Élysées, benvenuto Mercato Monti

Lo shopping a Roma non è una questione di etichette, di pois e nasi all’insù ma di carattere. Nel pomeriggio, la nostra fashionista si perderebbe tra le creazioni uniche del Mercato Monti, un vero covo di designer emergenti e artigiani.

Mercato Monti

Dimenticate le boutique patinate degli Champs-Élysées o di Rue Saint-Honoré. Al Mercato Monti, Emily scoprirebbe un mondo fatto di creatività pura, dove giovani stilisti espongono le loro creazioni col tipico, accattivante accento romano. Abiti vintage, gioielli artigianali, accessori introvabili: un paradiso per chi, come lei, ama distinguersi dalla massa e dettare le tendenze piuttosto che seguirle. E tra una scoperta e l’altra, non mancherebbero le sue ormai iconiche foto street style, catturando l'essenza autentica di Roma da condividere con i suoi follower. Anche loro, finalmente, inizierebbero a vedere una Roma oltre Piazza di Spagna e la Fontana di Trevi.

Emily in Paris a Roma - Pausa pomeridiana: quando il cocktail diventa arte al Drink Kong

Dopo una sessione di shopping, Emily avrebbe bisogno di un momento di relax. E dove se non al mitico Drink Kong? Qui le luci al neon e l'atmosfera futuristica si fondono con mixology d'autore. Patrik Pistolesi crea mix che giocano con sapori, colori e profumi in modi che i parigini ruberebbero e metterebbero al Louvre (un’altra volta). Emily, sempre a caccia di novità per il suo profilo, non resisterebbe a un drink ispirato alla cultura giapponese.

Drink King

E mentre sorseggia un Mojo raisin, un mix di Tito's vodka più Plymouth gin, oppure un Gaijin, a base di Nikka Coffey grain, potrebbe persino far partire una live dal suo Instagram: successo garantito al neon!

Drink Kong | Piazza di S. Martino Ai Monti 8 - 00184 Roma Tel 06 2348 8666

Emily in Paris a Roma - Aperitivo: la vera Dolce Vita tra i vicoli di Trastevere

Ma Roma non è solo antiche costruzioni, musei e neppure solo futurismo e design all’avanguardia. Roma è più qualcosa di intangibile, è un'atmosfera, quella sensazione calda e accogliente che si respira tra le stradine di Trastevere al calar del sole.

Freni e Frizioni

Lasciandosi trasportare dalla corrente, Emily arriverebbe da Freni e Frizioni, un ex garage trasformato nel cocktail bar più cool della capitale. Niente aria intellettuale alla parigina, qui Emily non troverebbe piatti ricercati o drink speciali come da Drink Kong, qui l’eccellenza sta nel contesto: con Riccardo Rossi e Manuel Di Cecco solo convivialità autentica con i romani veri, quelli che sanno come godersi la vita con i più sinceri “daje”. Qui ogni momento è perfetto per una story su Instagram con l’hashtag #DajeDolceVita.

Freni e Frizioni | Via del Politeama 4 - 00153 Roma | Tel 06 4549 7499

Emily in Paris a Roma - Cena: segreti gourmet e sapori che battono la cucina francese

Emily, è arrivata l’ora di cena: accomodati, abbiamo l’imbarazzo della scelta da offrirti. Prima tappa: Osteria delle Coppelle. Il menu vanta un’ampia scelta di taglieri ma soprattutto i cicchetti. Coratella con carciofi, calamari ajo e oio (scritto proprio così), moscardini alla Luciana.

Osteria delle Coppelle

E non parliamo dei primi col tartufo. Parigi, dagli un morso anche tu e capirai che la serata (e la sfida) si conclude qui. Ma oltre a questo menu corposo, Osteria delle Coppelle cela un segreto. Dietro un innocuo armadio bianco si cela il misterioso Club Derrière. Un luogo esclusivo, avvolto in un’atmosfera retrò, dove sorseggiare un drink circondata da libri antichi e arredi d’epoca. E fu così che Emily si trasferì da Parigi a Roma.

Osteria delle Coppelle | Piazza delle Coppelle 54/55/56 - 00186 Roma | Tel 06 4550 2826

Ma se Emily vuole davvero avventurarsi nella vera cucina romana, quella grossa, grassa e indimenticabile, allora deve andare da SantoPalato. La chef Sarah Cicolini è abruzzese, ma proprio come Emily è americana e insegna ai francesi come vivere, a Santo Palato Sarah ha portato il suo “pepe” per alimentare la tradizione romana con un tocco in più.

SantoPalato

Trippa, coda alla vaccinara, rigatoni alla carbonara o con la pajata, il celebre quinto quarto, che qui da Santo Palato è un cavallo di battaglia. Tenetevi il vostro foies gras, parigini, Emily vi ha dimenticati ormai.

SantoPalato | Piazza Tarquinia, 4 a/b, 00183 Roma RM

Il Pagliaccio

E se la serata richiede un tocco di lusso, Il Pagliaccio è la scelta obbligata. Due stelle Michelin, chef Anthony Genovese che mixa influenze asiatiche e mediterranee, un’esperienza che batte qualsiasi salsina d’Oltralpe o tartina parigina. Emily si concederebbe una cena da sogno, degna della regina dei social.

Il Pagliaccio | Via dei Banchi Vecchi 129/a - 00186 Roma | Tel 06 6880 9595

Ma se si vuole rimanere sul classico Emily potrebbe davvero sperimentare il gusto dell’albergo in cui ha soggiornato nella serie: l’hotel Eden (miglior hotel italiano secondo i lettori di Condé Nast ai Readers' Choice Awards 2024) di via Ludovisi.

La sala de La Terrazza dell'Hotel Eden

Qui a La Terrazza c’è un concept gastronomico tutto da scoprire! La cucina di Andrea Di Bianco si spinge oltre i confini del tradizionale con un menu che promette di sorprendere anche i palati più curiosi, proprio come quello di Emily. La nostra eroina si dimenticherà dei soliti piatti e troverà proposte che mescolano ingredienti inaspettati come pomodoro, caffè e... tabacco! Insomma Roma sa come conquistare il cuore delle belle (e la gola) delle belle americane…

La Cucina dell'Hotel Eden:

La Terrazza | Hotel Eden Dorchester Collection | Via Ludovisi 49 - 00187 Roma | Tel 06 4781 2752

Emily in Paris a Roma - Nightlife: Roma batte Parigi anche dopo mezzanotte

Goa Club

Roma non dorme mai. La notte è giovane ed Emily lo sa bene. Eccola che la troveremo in pista trascinata dal ritmo travolgente del Goa Club nel quartiere Testaccio, tempio della musica elettronica, dove i dj fanno ballare fino all’alba.

Goa Club | Via Giuseppe Libetta 13 - 00154 Roma | Tel 06 574 8277

Monk

Oppure potrebbe fare un salto nei locali underground del Pigneto come il Monk, dove tra concerti live e dj set l’energia è alle stelle. Emily non si lascia sfuggire niente: documenta tutto, facendo rosicare i suoi follower parigini che, diciamocelo, si stavano annoiando a qualche festa privata un po’ ullalà un po’ snob. Qui a Roma si vive davvero, senza filtri. Altro che la Ville Lumière!

Monk Roma | Via Giuseppe Mirri 35 - 00159 Roma | Tel 351 521 1938

Emily in Paris a Roma - Alloggio: vuoi dormire con stile? Roma ti dà lezioni

Una delle stanze di G-Rough Hotel

Dopo una giornata così intensa, serve un posto all’altezza per ricaricare le energie. Il G-Rough Hotel, a due passi da Piazza Navona, non è solo un hotel: è un’esperienza artistica a 360 gradi. Ogni suite è un capolavoro di design italiano del XX secolo, un mix tra antico e moderno che i boutique hotel parigini possono solo sognare. Emily qui si sente a casa... anzi, meglio!

G-Rough Hotel | Piazza di Pasquino 69/70 - 00186 Roma | Tel 06 6880 1085

Una delle stanze di The Hoxton

Se invece cerca un’atmosfera più cosmopolita, The Hoxton ai Parioli è la scelta giusta. Spazi luminosi, design minimalista, una lobby che sembra il set di un film. Il luogo ideale per incontrare persone interessanti e magari organizzare la prossima avventura. Parigi, prendi appunti.

The Hoxton | Largo Benedetto Marcello 220 - 00198 Roma | Tel 06 9450 2700

Nerva Boutique Hotel

E per un tocco di charme autentico, il Nerva Boutique Hotel nel Rione Monti offre quel mix irresistibile di fascino antico e vivacità moderna che solo Roma sa regalare. Un rifugio intimo dove Emily può ricaricarsi prima di un’altra giornata perfetta da pubblicare sui social.

Nerva Boutique Hotel | Via Tor de' Conti 3 - 00184 Roma RM | Tel 06 678 1835

Roma o Paris: Emily cosa scegli?

Roma vs Parigi: Parigi, tesoro, è finita! Parigi, dolce Parigi, forse è il momento di smettere di fissarti allo specchio. La tua Tour Eiffel brilla ancora, certo, ma intanto Roma ti sta soffiando via la scena, come uno di quei venti improvvisi sul Lungotevere. Qui a Roma c’è un’energia che tu, ahimè, hai perso da un pezzo. Emily l’ha capito subito appena ha messo piede nella Città Eterna: Roma non si limita a stare al passo, ti supera, ti saluta e ti lascia mangiare polvere (e un bel piatto di carbonara). In fatto di stile? Roma lo fa senza sforzo, mentre tu, Parigi, ormai sembri troppo impegnata a raddrizzare la piega del trench. E vogliamo parlare del cibo? I tuoi croissant sono deliziosi, ma vogliamo mettere la gioia che dà un supplì scrocchiante o una porzione di amatriciana che ti fa venire voglia di abbracciare lo chef? Roma ti regala il cuore su un piatto, mentre tu, Parigi, hai ancora quel sorrisino di chi si sente superiore… ma, sorpresa, non lo è più. conclusione: Roma non ruba, Roma incanta.

Emily in Paris a... Roma

E allora, amici parigini, lo ammettiamo: Emily a Roma è quello che ci serviva. Nessuna città può competere con il fascino caotico e irresistibile di Roma, non c’è bisogno di negarlo. Ma tranquilli, non è che Emily si trasferisce con armi e bagagli, non vi stiamo portando via nessuno! Anzi, forse un po’ di sana rivalità farà bene anche a voi. Emily lo sa, e anche se i suoi like crescono a ritmo di mandolino e spritz, lei sa che Parigi ha il suo fascino, anche se un po’ incartapecorito.

La verità? Roma e Parigi, due mondi diversi ma complementari. Certo, Roma è quel tipo di città che ti abbraccia, ti fa ridere, ti mette a tuo agio, e sì, un po’ fa rosicare. Ma Parigi, tranquilla: c’è spazio per tutti nel cuore di Emily, e nel nostro. Le vacanze romane possono essere un’avventura elettrizzante, ma il fascino di Parigi, con tutti i suoi cliché e il suo charme senza tempo, rimane un classico. Il match è sempre aperto, perché diciamocelo: la vita è troppo breve per scegliere tra Roma e Parigi.

(Foto in anteprima: Netflix.com)