Raito Fantastic Fusion: la giungla urbana di Milano incontra il sushi

Nel cuore pulsante e chic di Milano, nella bellissima e vivace via San Marco in zona Brera, si nasconde un angolo di pura creatività culinaria: Raito Fantastic Fusion. Questo locale non è solo un ristorante, ma un'esperienza sensoriale che ti trasporta in una giungla pop di luci, colori e atmosfere uniche. Ogni angolo di Raito è studiato per stupire: un mix di dettagli e design che rende il luogo perfetto per una serata fuori dall'ordinario, tra sapori che fondono Oriente e Mediterraneo.

Le scritte luminose al neon di Raito Fantastic Fusion

Raito Fantastic Fusion, il mix tra oriente e occidente che sorprende

Il menù è una vera celebrazione dell’incontro tra culture: dai classici della cucina asiatica come spaghetti di riso, bao, sushi e tartare, fino alle creazioni più audaci che uniscono ingredienti freschi e tecniche raffinate. I piatti combinano sapientemente i sapori orientali con quelli mediterranei, come nel caso degli uramaki all’italiana, carpacci e sashimi. Tra le proposte più originali spicca la "carbonara di mare", un must assoluto dei “Piatti Speciali”, che rivisita la tradizione in chiave fusion.

Raito Fantastic Fusion - Uramaki salmone e avocado, con all’esterno carpaccio di tonno, crema di patate, acciughe aromatizzate al tartufo, fobico e wasabi fresco 1/3 Raito Fantastic Fusion - Uramaki con salmone croccante, all’esterno salsa guacamole, topping di trito di capperi, pomodoro secco e olive taggiasche 2/3 Raito Fantastic Fusion - Uramaki con gambero in tempura, topping di ricotta, pomodoro secco ed erba cipollina 3/3 Previous Next

Un’attenzione particolare è riservata a tutti gli ospiti con una deliziosa sorpresa: l'handroll gratuito, preparato al momento direttamente al tavolo. Un piccolo ma gustoso gesto che fa sentire i clienti coccolati. Croccante grazie all’alga che lo avvolge, l'handroll è un’esplosione di sapore da gustare in un sol boccone. Vuoi provarlo? Basta indicarlo al momento della prenotazione.

Dietro ogni piatto c’è la mano esperta dei sushiman di Raito, che vantano oltre vent’anni di esperienza nei rinomati ristoranti Kanji di Milano. Grazie alla consulenza di chef italiani, hanno creato un menù dove Oriente e Occidente si incontrano in maniera sublime. Tra i roll spiccano quelli "mediterranei", con salmone croccante e guacamole, o l’esclusivo "hasu", una combinazione esplosiva di gambero in tempura, tonno scottato, burrata, crema di tartufo, erba cipollina e salsa teriyaki. E non mancano le sorprese come i roll con ricotta o i fiori di zucca che avvolgono gamberi crudi, una vera reinterpretazione creativa del classico sushi.

Raito Fantastic Fusion - Base di fiori di zucca, conditi con stracciatella, gambero crudo e olio di tartufo. 1/3 Raito Fantastic Fusion - Tacos ripieni di salmone speziato, philadelphia e crema di mais, accompagnati da salsa teriyak 2/3 Raito Fantastic Fusion - Spicchi di mela verde avvolti con carpaccio di salmone, salsa papaya, teriyaki e semi di papavero 3/3 Previous Next

Raito Fantastic Fusion, all you can eat in salsa pop

Raito non è solo cibo, ma anche un viaggio in un ambiente stravagante e accogliente. Il locale è un loft urbano insolito, una vera e propria giungla pop dove il design gioca un ruolo fondamentale. Tra gli alti steli di papavero e decorazioni vegetali, si stagliano pareti floreali illuminate da neon instagrammabili e tocchi animalier. Per chi cerca un’atmosfera più intima, la sala tatami è il rifugio perfetto, avvolta da un’esplosione di fiori e dettagli che creano un angolo di pace e riservatezza.

Atmosfere urban jungle al Raito Fantastic Fusion

Con circa 120 posti a sedere e un menù che vanta oltre 100 portate, Raito è il luogo ideale per ogni occasione: dalla cena con amici al pranzo in famiglia. E per chi ama mangiare senza limiti, la formula All You Can Eat offre una varietà incredibile a prezzi competitivi: 18€ a pranzo durante la settimana e 21€ nel weekend, mentre la cena è a 32€ (+2€ di coperto), bevande e dolci esclusi. Ma non è tutto: Raito sta lavorando per creare una vera e propria community di appassionati, offrendo eventi e iniziative dedicate esclusivamente ai suoi membri.

Raito Fantastic Fusion



Via San Marco, 25 - 20121 Milano

Tel 02 8341 2087