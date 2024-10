L’autunno al Gassenhof dove l’unico stress è decidere tra spa ed escursioni

L’autunno è la stagione dell’incanto, un momento in cui la natura si trasforma in uno spettacolo meraviglioso di colori caldi, avvolgenti e vibranti. Ed è proprio in questo periodo che l’Hotel Gassenhof a Racines (Bz), gestito con passione dai fratelli Manfred e Stefan Volgger, diventa una destinazione irresistibile per chi desidera un’esperienza di relax, benessere e avventura. Qui, il fascino della Val Ridanna incontra il lusso del benessere, offrendo agli ospiti un soggiorno capace di risvegliare i sensi e rinnovare lo spirito. Non è semplicemente una vacanza, ma un viaggio attraverso emozioni e paesaggi straordinari.

Il Gassenhof circondato dalla natura

Gassenhof autunno tra avventura e relax

La meraviglia dell’Hotel Gassenhof risiede nella sua capacità di fondere perfettamente natura e benessere, offrendo un equilibrio tra attività all’aperto e momenti di relax. Due pacchetti esclusivi, “Avventure Autunnali” e “Offerta Vitalpina”, sono pensati per far vivere l’autunno della Val Ridanna in modo totale, coinvolgendo gli ospiti in esperienze che rispondono sia al desiderio di avventura sia al bisogno di rigenerazione.

L’Avventura Autunnale è perfetta per chi vuole immergersi nella bellezza naturale della valle. Le escursioni guidate portano gli ospiti lungo i sentieri incantevoli della zona, dove il panorama autunnale si svela in tutta la sua gloria: boschi dorati, cime innevate all’orizzonte e un’aria fresca e pungente che rigenera a ogni respiro. Tra le esperienze più affascinanti, l’escursione alla Wildn Alm, una baita di proprietà dell’hotel, è un autentico tuffo nelle tradizioni locali. Qui, insieme ai fratelli Volgger, si prepara il Kaiserschmarrn, una frittata dolce tipica del Tirolo, in un rito che delizia il palato e crea un legame profondo con la cultura del territorio.

Non una ma due spa al Gassenhof

Ma l’autunno al Gassenhof non è solo avventura: è anche benessere puro. Le due spa dell’hotel, per un totale di 3mila metri quadrati, sono veri e propri templi del relax. La Gassenloge-Spa con la sua piscina infinity che si affaccia sulla valle, le saune e le sale relax panoramiche, rappresenta un’oasi di tranquillità dove corpo e mente possono trovare un nuovo equilibrio. Uno dei momenti più indimenticabili? La sauna alla grappa, un rituale che combina il calore purificante del vapore con gli aromi intensi del distillato prodotto direttamente dai fratelli Volgger. Questa esperienza multisensoriale, unita alla vista spettacolare sulle montagne della Val Ridanna, è l’essenza del benessere alpino.

L’altra area wellness, la Gassenbadl, non è da meno. Con saune, bagni turchi e una piscina riscaldata che offre una vista mozzafiato sulla valle, ogni ospite può trovare il proprio angolo di pace. I trattamenti benessere utilizzano ingredienti naturali locali come l’arnica e l’iperico, piante alpine note per le loro proprietà curative, che si trasformano in elisir di benessere nelle mani esperte del team dell’hotel.

Vitalpina al Gassenhof: benessere e natura in perfetta armonia

Per chi desidera unire il benessere all’attività fisica, l’Offerta Vitalpina è la scelta ideale. Le escursioni guidate conducono gli ospiti tra i boschi autunnali, regalando un’immersione completa nella quiete della natura. Ogni passeggiata diventa un’opportunità per riscoprire il piacere di un ritmo lento, di un respiro profondo che si riempie dell’aria fresca e pura delle montagne. A rendere ancora più speciale l’esperienza ci sono prodotti esclusivi come le barrette bio Vitalpina, il gel gambe rinfrescante del Team Dr. Joseph, e la borraccia Aurino Salewa perfetta da portare con sé durante le escursioni e da custodire come prezioso ricordo.

Gassenhof: architettura moderna che onora la tradizione

Ma il Gassenhof non è solo un luogo di benessere e avventura, ma è anche una celebrazione del design e della tradizione. Gli edifici principali, progettati con cura dai fratelli Volgger, sono un perfetto equilibrio tra modernità e storia, con materiali locali come il legno e la pietra che conferiscono un’atmosfera calda e accogliente. L’antico maso Gratznhäusl, risalente al 1375, è stato trasformato in uno chalet di lusso con camere e spa private, per chi cerca un’esperienza e intima.

Ogni dettaglio dell’hotel racconta una storia, un filo invisibile che collega il passato al presente, creando un’atmosfera di eleganza sobria e familiare. Gli ospiti sono accolti come amici di vecchia data, e questo senso di intimità e calore rende il soggiorno ancora più speciale.

Viaggio nella cucina dell'Alto Adige al Gassenhof

Nessun soggiorno al Gassenhof sarebbe completo senza un viaggio tra i sapori autentici dell’Alto Adige. Il ristorante dell’hotel, sotto la guida di Stefan Volgger e del suo team, offre una cucina genuina che combina sapientemente tradizione e innovazione. Dai piatti tipici come lo speck e i formaggi locali, fino alle creazioni più moderne, ogni pasto è un’ode alla ricchezza gastronomica del territorio.

Il ristorante del Gassenhof

Le serate tematiche sono un’altra chicca da non perdere: degustazioni di grappe e birre artigianali prodotte dai fratelli Volgger nella loro distilleria e birreria, accompagnate da piatti che esaltano i prodotti locali, trasformano ogni cena in un’esperienza sensoriale indimenticabile.

L’autunno in Val Ridanna è una stagione magica, un’oasi di pace e meraviglia dove la natura si veste di colori caldi e accoglienti. Le giornate trascorse tra escursioni, yoga, e momenti di puro relax nelle spa dell’hotel, culminano in serate avvolte dalla calda atmosfera del camino, mentre fuori le montagne si tingono di oro e arancio.

Gassenhof

Untere Gasse 13 - 39040 Racines (Bz)

Tel 0472656209