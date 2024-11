Spa, sci e cocktail sotto le stelle al Rosapetra, hotel di lusso a Cortina

Quando si parla di Cortina d’Ampezzo (Bl), spesso ci si immagina subito sciatori professionisti, paesaggi innevati mozzafiato e, perché no, anche un po’ di glamour da “vita da star”. Ma Cortina non è solo piste da sci: qui il lusso si veste di legno e pietra, e trova la sua massima espressione nel Rosapetra Spa Resort, l’hotel di lusso che, con la sua spa, cucina raffinata e camere da sogno, è capace di regalare un soggiorno che va ben oltre il classico concetto di vacanza in montagna. Benvenuti in una favola di comfort e eleganza alpina.

Rosapetra Spa Resort

Rosapetra, lusso che evoca la montagna

Il Rosapetra Spa Resort non è un semplice hotel. Fa parte di Relegance - The Unexpected Collection, il nuovo brand di lusso ideato da Antonio Onorato. Ogni dettaglio del resort, dai materiali scelti agli spazi comuni, racconta una storia di armonia e stile, riflettendo l’essenza delle Dolomiti e l’enrosadira, il magico fenomeno che tinge di rosa le rocce dolomitiche all’alba e al tramonto.

Eleganza alpina tra design e tradizione al Rosapetra

Il Rosapetra non ha solo un nome che celebra il territorio: la sua architettura è un omaggio ai materiali locali, come il legno di abete e la pietra naturale, scelti con cura e combinati in modo da creare un ambiente che sa di montagna, ma con il comfort e il lusso di un boutique hotel a cinque stelle. Le sfumature di rosa e grigio richiamano la roccia dolomitica, creando un’atmosfera calda e raffinata, perfetta per chi cerca un rifugio intimo ma esclusivo.

Camere e suite al Rosapetra

Al Rosapetra, ogni ospite è un viaggiatore esigente che cerca il meglio. E il meglio qui significa 33 camere di design, ognuna con materiali naturali e tessuti pregiati, per un’accoglienza che è il mix perfetto tra eleganza e relax. Le opzioni? Camere Superior, Deluxe, e addirittura Deluxe Plus per le famiglie, tutte arredate in legno in stile contemporaneo. E poi ci sono loro, le suite, delle vere e proprie esperienze sensoriali.

Le suite: lusso e privacy con vista sulle Dolomiti

Signature Dolomites Suite : un open space di 95 mq, con un salotto ampio e una terrazza privata con vista spettacolare sulle Tofane . Sì, hai letto bene: una terrazza privata per ogni desiderio di privacy in mezzo alla natura.

Dolomites Suites : 45-60 mq di puro lusso, con una terrazza incantevole per godersi il tramonto dolomitico in compagnia.

Romantic Dolomites Suite: un nido d’amore per le coppie, con una vasca in legno circolare per un tocco di romanticismo e una terrazza affacciata sulle montagne.

La spa del Rosapetra tra le migliori d’Europa

La vera star del Rosapetra è la spa, riconosciuta come una delle migliori 100 d’Europa e certificata dalla Guida Touring. In questo tempio del relax troverai una piscina riscaldata, una black sauna esterna, una sauna finlandese, un bagno mediterraneo e uno turco, oltre a docce emozionali e una cascata di ghiaccio. Insomma, l’equivalente di una passeggiata invernale tra i ghiacciai senza dover lasciare il comfort della spa.

La piscina del Rosapetra Spa Resort

Metodo Herbal Touch: il tocco naturale della bellezza

Se pensi che la spa sia solo questione di relax, ripensaci. Al Rosapetra si adotta il Metodo Herbal Touch, un sistema che combina massaggi con prodotti dermocosmetici per rigenerare la pelle e i tessuti corporei. Con l’aiuto di una Personal spa assistant, potrai seguire tre percorsi specifici per il massimo appagamento fisico ed estetico.

Fitness Room: High-Tech tra le Dolomiti

Per chi non rinuncia all’allenamento, anche in vacanza, il Rosapetra offre una fitness room di ultima generazione, recentemente aggiornata con macchinari Technogym. Inoltre, la Technogym Universe, in anteprima mondiale nel settore dell’hotellerie, permette di eseguire workout funzionali della forza per un allenamento a 360°.

La sauna del Rosapetra Spa Resort

Cucina tradizionale con un twist Moderno al Rosapetra

La montagna fa venire fame, ma al Rosapetra non troverai la solita polenta e spezzatino. Il ristorante Vista offre una cucina che valorizza i prodotti locali, reinterpretandoli in chiave contemporanea. Piatti stagionali, ingredienti freschissimi e una cantina di livello con etichette locali e internazionali fanno di ogni cena un’esperienza unica.

Ristorante Vista del Rosapetra Spa Resort

Terrazza26: open air tra i prati di montagna

Durante la bella stagione, la Terrazza26 diventa una lounge open-air dove puoi goderti un brunch, un aperitivo con DJ set, o semplicemente il panorama sorseggiando un buon vino. Non ci sono molti posti al mondo dove puoi degustare un calice circondato dalle Dolomiti!

La montagna da vivere al Rosapetra

Il Rosapetra ti invita a esplorare Cortina con esperienze che vanno oltre lo sci. Durante l’inverno, gli ospiti possono dedicarsi a escursioni con racchette da neve, sci di fondo, HeliSki e persino parapendio. E non dimentichiamo le attività romantiche come il bagno in tinozza in alta quota, ideale per scaldarsi mentre si ammirano i panorami innevati.

Per chi cerca un’esperienza speciale, il Rosapetra organizza cene in rifugio con slittata notturna. Dopo una cena tipica a base di specialità ampezzane, potrai scendere in slittino lungo una strada forestale illuminata solo dalla luna. E per i più mondani? Aperitivo “Bollicine in Botte”: un aperitivo esclusivo da godersi in una vasca di legno riscaldata, a 1710 metri di altitudine, con vista sui monti.

Per un tocco di esclusività ed eleganza, il Rosapetra Spa Resort di Cortina d’Ampezzo offre ai propri ospiti l’opportunità di imparare a pattinare sul ghiaccio nello Stadio Olimpico di Cortina. Un’avventura ancora più suggestiva? Gli ospiti del Rosapetra possono partecipare a una vera escursione su slitta trainata dai cani Husky, guidata dagli esperti della ASD Scuola Internazionale Mushing Sleddog. Protagonisti dei viaggi artici, questi instancabili cani ti accompagneranno tra le vette innevate delle Dolomiti, per un’esperienza che promette di restare nel cuore.

Al Rosapetra Spa Resort, tutto è studiato per far vivere un’esperienza autentica e da ricordare. Dalla spa alla cucina, dalle attività all’aperto alle suite lussuose, ogni aspetto della tua permanenza a Cortina sarà un’esplosione di sensazioni che ti lascerà con la voglia di tornare. Non resta che partire alla scoperta del Rosapetra, il luogo dove il lusso incontra la montagna.

Rosapetra - Cortina d’Ampezzo

Località Zuel di Sopra 1 - 32043, Cortina (Bl)

Tel 0436 869062