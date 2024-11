Laboratori, degustazioni e talk: un weekend all'insegna del riso a Valeggio

Un fine settimana per immergersi nel mondo della risicoltura a 360 gradi, tra approfondimenti tecnici, tradizioni e focus sulle caratteristiche alimentari e culinarie del cereale. “Scopri, gusta, nutri - Il riso, cereale d'oro” è il titolo dell'evento organizzato dall'associazione di promozione sociale “Lomellina Terra di Riso”, in collaborazione con Ersaf (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste) e grazie al contributo di Fondazione Cariplo, che si terrà sabato 23 e domenica 24 novembre. La location scelta è Cascina Tessera a Valeggio (Pv), dove sono previste attività per tutte le età, tra conferenze, laboratori sensoriali, degustazioni e momenti ludici.

“Scopri, gusta, nutri”: un evento dedicato alla cultura del riso in Lomellina

Lomellina: il programma di “Scopri, gusta, nutri - Il riso, cereale d'oro”

Il programma, distribuito su due giornate, offre una panoramica completa della cultura del riso. Sabato si aprirà con un coffee break di benvenuto, seguito dai saluti delle autorità locali. A partire dalle 10, gli interventi dei relatori, introdotti dalla giornalista Cristina Colli, esploreranno vari aspetti del riso. Il primo, intitolato "Cultura e storia del riso in Lomellina", vedrà la partecipazione della ricercatrice Valentina Vaglia dell'Università di Pavia, del risicoltore Giovanni Nipoti e di "Progetti Società Cooperativa". Alle ore 11 Luca Sormani, agronomo e direttore di Gal Risorsa Lomellina, Erika Fornaroli, imprenditrice agricola, e Francesca Massino, agronoma, tratteranno di sostenibilità e buone pratiche agricole, soffermandosi sulle tecniche di coltivazione e sul riutilizzo della paglia di riso come risorsa. La mattinata si concluderà con l'intervento della nutrizionista Anna Abbiati, che parlerà del valore nutrizionale del riso, seguito da una degustazione di risotto.

Domenica pomeriggio l'evento continua con attività per famiglie e bambini. Alle ore 15 inizieranno i laboratori esperienziali, in cui i più piccoli potranno cimentarsi nella creazione di mandala di riso colorato e ascoltare racconti e leggende legate al cereale, esplorandolo in modo giocoso e creativo. Per gli adulti, invece, è prevista una visita guidata alla cascina e un laboratorio di analisi sensoriale condotto da Cinzia Simonelli del laboratorio chimico-merceologico dell'Ente nazionale risi. La giornata si concluderà con un aperitivo a base di prodotti locali e il talk "Parliamo di riso", un dialogo sul ruolo delle donne in agricoltura, dalle mondine alle moderne imprenditrici, e sulle trasformazioni del settore nell'arco degli ultimi decenni. L'ingresso all'evento è gratuito, ma per alcune attività è preferibile la prenotazione. Gli interessati possono contattare gli organizzatori all'indirizzo mail lomellinaterradiriso@gmail.com o al numero 333 3611080.

Cosa sapere su Lomellina Terra di Riso

Lomellina Terra di Riso conta attualmente sette soci, tutti titolari di aziende agricole locali: Cascina Alberona (Mortara), Marta Sempio Riso (Valeggio), Società agricola Massino (Sartirana Lomellina), Società agricola Santa Maria dei Cieli (Mede), Azienda agricola Zerbi (Pieve Albignola), Cascina Nuova - Naroli (Cozzo) e Cascina Bosco Fornasara (Nicorvo).

«Questo evento - spiega Luigi Ferraris, presidente dell'associazione - fa parte di un'iniziativa più ampia, realizzata grazie al supporto di Ersaf e Fondazione Cariplo, che prevede anche incontri nelle scuole dedicati sia agli aspetti tecnici sia al patrimonio immateriale della risicoltura. La nostra associazione vuole valorizzare il riso nel senso più ampio, che per il territorio significa molto di più di promuovere un prodotto agricolo: il riso rappresenta cultura, sostenibilità ambientale e protezione del paesaggio».