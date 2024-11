Inizia la stagione sciistica ad Arabba: novità, offerte e panorami mozzafiato

L’inverno è alle porte e, con lui, arriva anche l'inizio della stagione sciistica. Ad Arabba (Bl), uno dei gioielli delle Dolomiti, tutto è pronto per accogliere gli appassionati di sci e snowboard con novità entusiasmanti, piste impeccabili e panorami da cartolina. Segnatevi la data: il 5 dicembre si riaprono i tornelli, dando ufficialmente il via a un’esperienza sulla neve che promette adrenalina, divertimento e relax fino al 6 aprile. E quest’anno Arabba si presenta più accessibile che mai: grazie al nuovo servizio Arabba Transfer, oltre ai collegamenti dagli aeroporti di Venezia e Treviso, ci sarà anche un transfer dedicato dall’aeroporto di Bolzano.

La magia di Arabba in inverno (Foto: Turismo Arabba)

Sellaronda, 40 km di spettacolo sci ai piedi

Ad Arabba si scia sul serio, senza compromessi. Uno dei momenti clou della stagione è sicuramente l’apertura della Sellaronda, un circuito sciistico di 40 km intorno al maestoso Gruppo del Sella, che ogni anno richiama sciatori e snowboarder da tutto il mondo. Percorribile in entrambi i sensi, questo anello è un’esperienza da non perdere: curve emozionanti, discese spettacolari e paesaggi da lasciare senza fiato. Un vero paradiso per chi cerca lo ski-in ski-out senza interruzioni.

Ma la Sellaronda è solo la punta dell’iceberg. Il comprensorio Arabba-Marmolada è parte del celebre Dolomiti SuperSki, che quest’anno festeggia i suoi 50 anni. Stiamo parlando di una rete di piste incredibile: ben 1.200 km, tutti connessi da moderni impianti di risalita, per giornate di sci senza limiti. Arabba, con i suoi 62 km di piste tecniche e adrenaliniche, si distingue per la qualità delle discese, curate per garantire un’esperienza di sci indimenticabile.

Sciare ad Arabba tra panorami mozzafiato (Foto: Turismo Arabba)

Arabba, novità sugli impianti: comfort e sicurezza

Non è solo la neve a essere impeccabile. Ad Arabba, la qualità si riflette anche nei suoi impianti di risalita, sempre più moderni e confortevoli. Quest’anno c’è una novità che farà felici tutti: la storica seggiovia biposto “Piani di Ornella – Passo Padon” verrà sostituita con una nuova seggiovia 6 posti ad ammorsamento automatico, che renderà gli spostamenti ancora più rapidi e piacevoli.

Anche la sicurezza è una priorità: la seggiovia Mesola sarà dotata del sistema Safety-kid, per far sciare in tranquillità anche le famiglie con bambini. Piccoli dettagli che fanno la differenza e confermano Arabba come una tra le mete sciistiche più all’avanguardia delle Dolomiti.

Dolomiti Superpremière: la neve a prezzo speciale

Se siete impazienti di inaugurare la stagione sciistica, c’è la promozione Dolomiti Superpremière. Con questa offerta, potete godervi 4 giorni di alloggio e skipass al prezzo di 3 o, per i più fortunati, 8 giorni al prezzo di 6. Non solo: ci sono sconti speciali anche su scuola di sci e noleggio attrezzatura. È l’occasione perfetta per partire con il piede giusto e, soprattutto, risparmiare qualche euro da investire magari in una cioccolata calda a fine giornata.

Arabba, la storia della Grande Guerra sugli sci

Arabba non è solo sci: è anche storia e cultura. Uno degli itinerari più affascinanti è lo Skitour della Grande Guerra, un percorso che si snoda per 74 km di piste e ripercorre i luoghi del fronte dolomitico, dove durante la Prima Guerra Mondiale si scontrarono Alpini italiani e Kaiserjäger austriaci. È un viaggio nel tempo, tra paesaggi che raccontano la natura e la storia di queste montagne spettacolari.

Altre esperienze sulla neve ad Arabba

E se una giornata volete mettere da parte gli sci, Arabba vi stupirà con proposte alternative, ma altrettanto coinvolgenti. Cosa ne dite di una visita al suggestivo Castello di Andraz, il più antico delle Dolomiti? In inverno, con la neve che lo avvolge, sembra uscito da una fiaba medievale.

Oppure, per i più avventurosi, c’è la possibilità di esplorare i luoghi della Grande Guerra con una guida alpina, grazie a un’escursione con gli sci d’alpinismo. Vi troverete immersi in uno scenario incontaminato, con una vista mozzafiato sulle cime dolomitiche, per poi scendere lungo pendii ricchi di adrenalina e bellezza.

Arabba, paradiso per sciatori e non solo (Foto: Turismo Arabba)

E non dimentichiamo il fascino unico delle ciaspolate notturne al chiaro di luna. Immaginate di camminare sulla neve fresca, circondati dal silenzio e dalla luce argentea della luna piena. È un’esperienza magica, capace di lasciare un ricordo indelebile nel cuore.

Come raggiungere Arabba: facile e veloce

Arrivare ad Arabba è semplice e comodo, soprattutto grazie al nuovo servizio di transfer dagli aeroporti. Se preferite viaggiare in macchina, da sud si consiglia l’uscita dell’A27 a Pian di Vedoia, per poi seguire le indicazioni verso Belluno, Agordo e Alleghe. Da Cortina d’Ampezzo si arriva passando per il Passo Falzarego, mentre da Bolzano è possibile attraversare il Passo Gardena o il Pordoi.