 Mercatini di Natale: dove andare in Europa per un’esperienza magica

Dall’Austria alla Danimarca, dalla Francia alla Finlandia passando per la Svizzera, l’Austria e la Lettonia..., i più bei mercatini di Natale in Europa riaprono i battenti. Se siete amanti della magia del Natale armatevi di carta di credito e iniziate a cercare un volo dell’ultimo minuto (o il treno per un viaggio ancora più fiabesco) e pernottamento perché almeno una delle mete che vi stiamo per elencare la dovete assolutamente visitare tra novembre e dicembre, a ridosso delle festività natalizie. Anche se ci siete già stati. Già, perché nelle prossime settimane in queste città ogni cosa sarà diversa grazie ai mercatini che stanno per dare il via al periodo più magico dell’anno. Quindi, buon viaggio. Qui i mercatini di Natale in Italia.

Copenhagen (Svezia): Natale nei Tivoli Gardens

Mercatini di Natale a Copenhagen

Il mercatino natalizio nei Tivoli Gardens di Copenhagen è una vera istituzione danese. Attivo fino al 2 gennaio, trasforma il parco in un villaggio incantato, con circa 50 bancarelle di artigianato, decorazioni e cibi tradizionali come le “Kleiner” e il gløgg. L’atmosfera è resa ancora più magica dalle giostre, dalle luci festive e dal profumo di cannella nell’aria.

Skansen (Svezia): il fascino del Natale antico a Stoccolma

Mercatino di Natale a Stoccolma

Il mercatino di Skansen, aperto dal 29 novembre al 22 dicembre, è uno dei più antichi di Stoccolma. Con oltre 70 bancarelle, offre artigianato locale in lana, legno e ceramica, oltre a dolci come il marzapane. I visitatori possono vivere un Natale d’altri tempi esplorando la storica casa di Skansen, che mostra le decorazioni e le tradizioni svedesi. Il tutto è arricchito da cori natalizi e danze intorno all’albero.

Oslo (Norvegia): Jul i Vinterland nella capitale norvegese

Mercatino di Natale a Oslo

Nel cuore di Oslo, fino al 31 dicembre, si svolge il mercatino di Spikersuppa, lungo la famosa Karl Johan Street. Oltre alle bancarelle di artigianato e dolci locali, i visitatori possono ammirare la ruota panoramica e pattinare sulla pista di ghiaccio all'aperto. Concerti e spettacoli teatrali aggiungono ulteriore fascino a questo mercatino che richiama sia i locali che i turisti.

Lapponia (Finlandia): il Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi

Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi

Per chi sogna un Natale autentico, il Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi, in Finlandia, è la meta ideale. Aperto dal 1° dicembre al 10 febbraio, permette di vivere esperienze uniche come incontri con Babbo Natale e safari con le renne. Situato nel Circolo Polare Artico, il villaggio è immerso in paesaggi innevati che offrono un'esperienza natalizia senza eguali.

Bruxelles (Belgio): una magia senza tempo

Bruxelles si prepara a incantare visitatori da tutto il mondo con i suoi famosi mercatini di Natale, Winter Wonders, dal 29 novembre al 5 gennaio. L’evento, che attira milioni di visitatori, celebra le festività con oltre 260 chalet, spettacoli luminosi e un ricco calendario culturale. Ursula Jone Gandini, Direttrice Italia dell’Ufficio del Turismo di Bruxelles, sottolinea: «I Plaisirs d’Hiver sono tra i mercatini di Natale più celebri in Europa, con un mix unico di tradizione e modernità. Quest’anno, oltre ai classici addobbi, vogliamo stupire con novità come l’opera luminosa Echinodermus e la riapertura della Gallerie Bortier, gioiello restaurato del 1848».

Mercatini di Natale a Bruxelles

Tra le attrazioni, il grande albero della Grand Place, che si illuminerà per beneficenza, il presepe a grandezza naturale e il suggestivo spettacolo Echoes of Colors. Sul Mont des Arts, la straordinaria installazione luminosa Echinodermus trasformerà lo spazio in un luogo di contemplazione.

I visitatori potranno gustare prelibatezze gastronomiche da tutto il mondo, divertirsi sulle giostre e pattinare sulla pista di ghiaccio di Place de Brouckère, quest’anno arricchita da piste di curling. Le luci di Brussels by Lights illumineranno 171 strade, regalando alla città un’atmosfera unica. L’evento sarà sostenibile, con lampadine LED, stoviglie riciclabili, recupero dell’albero di Natale e inclusività per famiglie e persone disabili.

Bruges (Belgio): un Natale fiabesco tra i canali

Mercatini di Natale a Bruges

Fino al 5 gennaio, la città medievale di Bruges, in Belgio, si illumina di decorazioni natalizie. Le piazze Markt e Simon Stevinplein ospitano mercati che offrono artigianato locale, decorazioni e specialità gastronomiche belghe come waffle e cioccolato. Le luci riflettono nei canali della città, creando un'atmosfera suggestiva che sembra uscita da una fiaba.

Riga (Lettonia): luci natalizie e folklore lettone

Mercatini di Natale a Riga

Il mercatino di Natale di Riga, aperto dal 29 novembre al 2 gennaio, è famoso per la sua autenticità e si tiene nel centro storico di Doma Laukums. Qui si possono acquistare prodotti tipici come vin brûlé e artigianato lettone, tra cui candele profumate e guanti lavorati a mano. La capitale lettone si distingue anche per le luci natalizie, che rendono ancora più incantevole la sua architettura storica.

Tallin (Estonia): Mercatini come da tradizione

Mercatini di Natale a Tallin

I Mercatini di Natale di Tallinn sono un’esperienza magica da vivere nel cuore del centro medievale della città, in Piazza del Municipio. Qui, l’imponente albero di Natale, una tradizione che risale al 1441, è circondato da caratteristici chalet in legno che vendono artigianato locale, decorazioni natalizie e prelibatezze tipiche come le salsicce affumicate e i piparkoogid, biscotti speziati che evocano i veri sapori del Natale estone. Un occasione anche per esplorare le principali attrazioni di Tallinn come il Castello di Toompea, la Piazza del Mercato, il Duomo e la storica Porta del Mare, sorvegliata dalla Grassa Margareta, la torre più alta della città.

Montbéliard (Francia): tradizioni francesi in Franca Contea

Mercatino di Montbéliard

A Montbéliard, in Francia, il mercatino di Natale è rinomato per la bellezza delle luminarie che avvolgono le 140 bancarelle. Fino al 24 dicembre, la città ospita una celebrazione natalizia ispirata alle tradizioni del Württemberg, con gastronomia locale e prodotti artigianali unici che richiamano visitatori da tutta Europa.

Parigi (Francia) le luci natalizie e la magia

Sugli Champs de Mars si accende il Villaggio di Natale con specialità culinarie tradizionali francesi e prodotti provenienti da tutta Europa. A vivacizzare il clima di festa ci pensa l'Eiffel on Ice, una pista di pattinaggio sul ghiaccio per grandi e piccini. Al primo piano della Torre Eiffel quest’anno si trovano una decina di chalet immersi in un bosco di abeti luminosi. L’ospite più atteso è Babbo Natale (il 16 e 17 dicembre, e dal 20 al 24 dicembre). Il più grande mercatino di Parigi prende vita nella zona de La Defense: oltre 300 le casette e una pista di pattinaggio viene allestita sotto La Grand Arché. Solo qui, e non in altri mercati della città, si possono trovare alcuni oggetti come costumi di Babbo Natale, animali impagliati, scatoloni pieni di clementine e altri frutti di stagione, caramelle del sud della Francia, libri antichi e dipinti, diverse di figure del presepe a prezzi convenienti.

Mercatini di Natale a Parigi

Un altro grande mercatino è quello nel Giardino delle Tuileries, vicino al Louvre. Si estende sul lato nord del giardino da Rue des Pyramides a Place de la Concord. Mentre sulla collina di Montmartre prende vita uno dei mercatini di Natale più piccoli della Ville Lumière, che è anche uno dei più affascinanti proprio per il suo carattere intimo e familiare. Non più di venti bancarelle dove fare incetta di oggetti ma soprattutto prodotti tipici tra cui foie gras del Périgord, salatini dell'Alsazia, raclette e tartiflette, tapenades della Provenza, formaggi dei Pirenei, frutta secca, biscotti...

Raccolto e suggestivo, intorno al tradizionale albero di Natale, in Piazza René Viviani, il mercatino di Notre Dame conta quasi 40 chalet che propongono solo articoli di artigiani che vivono in Francia (dal 6 al 25 dicembre). Per chi cerca un tocco di Alsazia a Parigi, il Mercatino Alsaziano alla Gare de L'Est è il posto giusto per comprare o degustare prodotti regionali come pan di zenzero, bredele (biscotti preparati in più di cento modi diversi, con l’anice, l’arancio, la cannella, le spezie, il miele), frittelle di patate, cioccolatini, pasta alsaziana. E non manca il kougelhopf, il tipico dolce alsaziano delle feste introdotto in Francia da Maria Antonietta, a base di uvetta e mandorle, realizzato in uno stampo speciale (dall’8 dicembre al 2 gennaio).

Strasburgo (Francia): tra i mercatini di Natale più antichi

I Mercatini di Natale di Strasburgo, noti come Christkindelsmärik, sono tra i più antichi e rinomati d’Europa, con una tradizione che risale al 1570. Situati nel cuore del centro storico della città, che è stato riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, questi mercatini trasformano Strasburgo in una "Capitale del Natale". Ogni anno, la città si anima con l'atmosfera magica delle feste. Le piazze più belle di Strasburgo, come la Place de la Cathédrale e la Place Kléber, sono il palcoscenico di una straordinaria esibizione di luci scintillanti, decorazioni natalizie e chalet in legno che espongono prodotti artigianali di ogni tipo.

Mercatini di Natale di Strasburgo

I mercatini offrono una vasta gamma di articoli, dalle decorazioni natalizie alsaziane a candele fatte a mano, passando per gli immancabili bredele, i tipici biscotti speziati dell’Alsazia che incantano con il loro profumo avvolgente. Non mancano poi altre specialità gastronomiche locali, come il delizioso vin brulé aromatizzato, i formaggi tipici della regione e una varietà di piatti caldi che riscaldano il cuore e il corpo. L'atmosfera è resa ancora più incantevole da cori natalizi e spettacoli festosi che animano le piazze.

Salisburgo (Austria): Natale fiabesco nella città di Mozart

Mercatini di Natale a Salisburgo

Il mercatino di Natale di Salisburgo (fino al 1°gennaio) è uno dei più antichi d'Europa. Situato nella splendida Piazza della Residenza e nella Domplatz, questo mercatino offre una cornice magica ai piedi della fortezza di Hohensalzburg. Bancarelle in legno propongono decorazioni artigianali, prelibatezze locali come i krapfen e i lebkuchen, oltre a vin brûlé e punch. Concerti natalizi e cori all'aperto contribuiscono a creare un'atmosfera unica, in una città che vive intensamente il periodo natalizio.

Vienna (Austria): l’eleganza del Christkindlmarkt

Mercatini di Natale a Vienna

Il Christkindlmarkt nella Rathausplatz di Vienna è uno dei mercatini più grandi e visitati d’Europa, aperto fino al 26 dicembre. Le numerose bancarelle offrono articoli d’artigianato, dolci tipici e un vasto assortimento di decorazioni. La piazza si trasforma in un magico villaggio natalizio, arricchito da alberi illuminati e dalla pista di pattinaggio su ghiaccio. Vienna ospita anche altri mercatini famosi, come quello di Schönbrunn e quello più intimo di Spittelberg, ciascuno con il suo fascino distintivo.

Carinzia (Austria): magia e tradizione tra Klagenfurt e Villach

Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, la Carinzia si trasforma in un luogo d'incanto, dove le città di Klagenfurt e Villach regalano un’atmosfera d’Avvento che incanta grandi e piccini. Dai mercatini ricchi di artigianato e sapori locali alle antiche tradizioni che celebrano il Natale, ogni angolo di queste città è avvolto dalla magia. Fino al 24 dicembre 2024, Klagenfurt am Wörthersee si veste a festa con i suoi mercatini di Natale, simbolo di tradizione e creatività. Neuer Platz e il Lindwurm, l’emblema della città, ospitano il mercatino principale, dove le bancarelle offrono artigianato, decorazioni natalizie, dolci tradizionali e vin brulé. Per chi cerca un’atmosfera più intima, il "Hafenknistern" nel quartiere Lendhafen accoglie i visitatori con luci soffuse, bracieri, street food e attrazioni per i più piccoli.

Mercatini di Natale in Carinzia

La spiritualità del Natale si riflette nell’Avvento silenzioso nei portici del Landhaus, tra melodie incantevoli, concerti nella Cattedrale di Pietro e Paolo e le Sante Messe Rorate all’alba. Per le famiglie, l’esperienza al museo all’aperto delle case contadine di Maria Saal è un viaggio unico tra antichi mestieri, usanze e dolci ricordi.

Fino al 6 gennaio 2025, Villach brilla di luci dorate e profumi natalizi. Il Villacher Advent anima le vie intorno alla chiesa di St. Jakob e la 10 Oktoberstraße con artigianato locale, specialità culinarie e dolci prelibatezze. Per i più piccoli, la pista di pattinaggio in Rathausplatz, il trenino, e i pony offrono momenti di pura gioia. Novità di quest’anno è un divertente tour fotografico: una caccia ai buffi personaggi natalizi sparsi per la città, con sorpresa finale. Gli amanti dell’arte apprezzeranno il mercatino dell’Avvento artistico in Nikolaiplatz, mentre la tradizione trova il suo apice nel Bauernadvent, l’Avvento Contadino del 21 dicembre, con un’atmosfera intima e autentica.

Zurigo (Svizzera) e la magia invernale sul lago

Mercatini di Natale a Zurigo

Il mercatino di Natale di Zurigo, attivo fino al 24 dicembre, accoglie visitatori nella pittoresca Hauptbahnhof e nella centralissima Niederdorf. Il mercatino della stazione centrale è uno dei più grandi al coperto d’Europa, con una struttura centrale decorata da un gigantesco albero adornato di cristalli Swarovski. La città offre anche il mercatino nel centro storico, perfetto per chi cerca un'atmosfera più raccolta e tradizionale, con prodotti artigianali, cioccolata e vin brûlé.

Basilea (Svizzera): atmosfera festiva sulle rive del Reno

Mercatini di Natale a Basilea

Basilea si trasforma in un gioiello natalizio fino al 23 dicembre. Nelle piazze Barfüsserplatz e Münsterplatz, circa 150 bancarelle espongono prodotti tradizionali, dolci e artigianato, con un’illuminazione speciale che esalta l’architettura gotica della cattedrale. Basilea è anche nota per le sue decorazioni eleganti e per gli stand gastronomici dove assaporare specialità svizzere come fondue, raclette e birre locali.

Budapest (Ungheria): la magia del Natale ungherese

I Mercatini di Natale di Budapest sono tra i più suggestivi e affascinanti d’Europa, offrendo un'immersione nella tradizione natalizia ungherese. Il cuore dei mercatini si trova in Piazza Vörösmarty, una delle piazze più emblematiche della città, dove gli chalet in legno vendono una vasta gamma di prodotti artigianali locali, tra cui ceramiche, gioielli in vetro e decorazioni natalizie in legno intagliato.

Mercatini di Natale a Budapest

Al centro di Piazza Vörösmarty si trova un presepe in legno intagliato a mano, che aggiunge un tocco di spiritualità alla festa, mentre il celebre calendario dell’Avvento del palazzo della pasticceria Gerbaud rende l’ambiente ancora più magico, con le sue 24 finestre che ogni giorno svelano una nuova sorpresa. A pochi passi, la Basilica di Santo Stefano e la sua piazza antistante offrono un’altra vista incantevole, con bancarelle che vendono oggetti fatti a mano e prelibatezze gastronomiche tradizionali. L’imponente facciata della basilica, decorata con luci natalizie, rende l'atmosfera ancora più affascinante.

Un viaggio ai mercatini di Natale di Budapest non sarebbe completo senza assaporare le specialità culinarie ungheresi. Il kürtoskalács, un dolce a spirale cotto su brace, è un must per ogni visitatore, con la sua croccantezza all’esterno e la morbidezza all’interno, ricoperto di zucchero e spezie. Un’altra prelibatezza da non perdere è il lángos, una focaccia fritta servita con formaggio, panna acida e altre farciture tipiche, perfetta per riscaldarsi durante una passeggiata tra le bancarelle. Questi piatti tradizionali sono il cuore della cucina di strada natalizia di Budapest e offrono un’autentica esperienza gastronomica ungherese.

Cracovia (Polinia): alla scoperta dell'artigianato polacco

I Mercatini di Natale di Cracovia trasformano la storica Piazza del Mercato, circondata dagli imponenti edifici gotici e rinascimentali della città vecchia, in un autentico villaggio natalizio. Le casette in legno espongono una varietà di prodotti polacchi originali e artigianato locale, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire la tradizione natalizia polacca. Tra le prelibatezze culinarie, spiccano i pierogi, ravioli ripieni di carne o formaggio, e l’oscypek, un formaggio affumicato tipico dei monti Tatra, che deliziano i palati di chi passeggia tra le bancarelle. Non mancano anche dolci tradizionali come il makowiec, una torta al papavero che rappresenta una vera e propria delizia natalizia.

Mercatini di Natale a Cracovia

Il tutto è accompagnato dal calore di un buon vin brulé e da birre artigianali, mentre concerti e spettacoli folcloristici aggiungono magia all'atmosfera, rendendo l’esperienza dei mercatini di Cracovia davvero indimenticabile. Un viaggio tra tradizione, sapori e musica, dove ogni angolo della città racconta una storia natalizia ricca di fascino.

Traben-Trarbach (Germania): mercatino sotterraneo nel cuore della Mosella

A Traben-Trarbach, nella valle della Mosella, si trova un mercatino che trasporta i visitatori indietro nel tempo, nascosto nelle storiche cantine del XVI secolo. L’atmosfera è romantica, grazie alle luci soffuse e ai profumi di vin brûlé e mandorle tostate.

Natale a Trier (Foto: Mosellandtouristik GmbH)

Fino al 1° gennaio 2025, la città celebra il suo Mercatino Natalizio del Vino, offrendo degustazioni di Riesling e prodotti tipici locali, insieme a pregiati articoli artigianali.

Schlitz (Germania) e la candela gigante

Nella pittoresca cittadina di Schlitz, in Assia, ogni anno appare la candela più grande del mondo: un’imponente struttura alta 42 metri che si staglia sopra la storica piazza del mercato.

La candela gigante e il mercatino di Natale di Schlitz

Durante il periodo dell'Avvento, il mercatino di Natale di Schlitz si anima con musica dal vivo, mostre, giostre per bambini e prelibatezze natalizie, il tutto sotto l’incredibile luce di questa enorme candela.

Francoforte (Germania): il Mercatino sul tetto

A Francoforte, l’originale mercatino di Natale si trova sui tetti della città. Il rifugio “CityAlm”, situato al quinto piano di un parcheggio, offre una vista mozzafiato sullo skyline cittadino.

Natele a Francoforte (Foto: Isabela Pacini)

Con delizie culinarie, birra artigianale e musica dal vivo, questo mercatino è il più alto della città e promette un’esperienza natalizia unica e suggestiva, fino al 22 dicembre.

Ravennaschlucht (Germania): Mercatini nella Foresta Nera

Se siete amanti della natura e dell’atmosfera incantata, il Mercatino di Natale “Ravennaschlucht” nella Foresta Nera è imperdibile. Situato sotto il maestoso viadotto della ferrovia più ripida della Germania, questo mercatino è il perfetto connubio tra storia e paesaggi naturali innevati.

Natale a Ravennaviadukt (Foto: Klaus Hansen Schwarzwald Tourismus)

Ogni weekend dal 29 novembre al 15 dicembre 2024, escursioni con fiaccole vi condurranno a scoprire le bancarelle di artigianato locale e i prodotti tipici della regione.

Gengenbach (Germania) e Il calendario dell’Avvento

Nel cuore della Foresta Nera, la cittadina di Gengenbach trasforma il suo municipio nel più grande calendario dell’Avvento del mondo. Ogni sera, una nuova finestra si apre per rivelare un'illustrazione natalizia.

Natale a Gengenbach (Foto: Klaus Hansen Schwarzwald Tourismus)

Questo spettacolo, che prosegue fino al 6 gennaio, è accompagnato da un mercatino che offre artigianato locale e prelibatezze tipiche. Un’occasione imperdibile per immergersi nella tradizione dell’Avvento tedesco.

Schwarzenberg (Germania) e Il Mercatino medievale

Dal 6 al 15 dicembre 2024, il mercatino medievale di Schwarzenberg, nei Monti Metalliferi, trasporta i visitatori nel passato. Oltre a bancarelle di artigianato e dolci natalizi, potrete ammirare le storiche piramidi di legno e partecipare a parate tradizionali con oltre 100 musicisti e figuranti.

Natale a Schwarzenberg (Foto: Tourismusverband Erzgebirge Alexey Bokov)

Con 480 anni di tradizione, questo mercatino è uno dei più affascinanti e romantici della Sassonia.

Rostock (Germania) e il Mercatino per bambini sul Baltico

A Rostock, sul Mar Baltico, il mercatino di Natale “Rostocker Weihnachtsmarkt” è un'attrazione per tutta la famiglia. Tra le strade medievali illuminate, troverete anche un mercatino speciale per bambini, dove i personaggi delle fiabe prendono vita tra luci e colori.

Christmas market a Rostock (Foto: Erik Gross)

Un'esperienza magica, che comincia con l’arrivo di Babbo Natale via mare il primo sabato dell'Avvento.

Mittenwald (Germania): liutai e tradizione alpina

Mercatini di Natale a Mittenwalder (Foto: Philipp Gülland)

Infine, a Mittenwald, nel cuore delle Alpi bavaresi, il mercatino di Natale è un’esperienza immersiva nel mondo della liuteria. Tra il museo e la chiesa barocca, i visitatori possono acquistare oggetti artigianali e prodotti alpini, mentre le tradizionali case affrescate e l'arte dei liutai offrono un’atmosfera unica. Il mercatino si terrà dal 12 al 15 dicembre 2024.