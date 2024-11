Tartufi d'Abruzzo: la Fiera internazionale trasforma L'Aquila in capitale del gusto

Dal 29 novembre al 1° dicembre, il centro storico dell’Aquila ospiterà la terza edizione della Fiera Internazionale dei Tartufi d’Abruzzo. L’evento, che si terrà in Piazza Duomo, coinvolgerà oltre 50 produttori locali, food truck e 18 ristoranti del territorio, offrendo un programma ricco di degustazioni, masterclass e show cooking. L’Aquila, recentemente nominata Capitale della Cultura 2026, accoglie questa manifestazione in un contesto di rilancio culturale e turistico. La scelta di Piazza Duomo, recentemente riqualificata, mira a valorizzare non solo il tartufo, ma l’intero patrimonio enogastronomico abruzzese.

L'Aquila di prepara a celebrare i Tartufi d'Abruzzo

Fiera internazionale dei Tartufi d'Abruzzo, l'edizione 2024

L’apertura degli stand avverrà alle 15:30 di venerdì 29 novembre, seguita dalla Mostra Internazionale del Tartufo “Scent of Italy”, un’esposizione curata dal Ministero degli Affari Esteri. Alle 17:30, si terrà la presentazione della Guida Nazionale dei Panettoni, accompagnata dalla degustazione del panettone al tartufo realizzato dal maestro pasticcere Federico Anzellotti. Alle 10:00 di sabato 30 novembre la Fiera si aprirà con un convegno dedicato alle strategie di salvaguardia del tartufo. A seguire, lo chef Costantino Gualano guiderà una masterclass. Nel pomeriggio, studenti dell’Istituto Agrario “Da Vinci-Colecchi” offriranno degustazioni di formaggi e birre locali. La giornata si concluderà con la masterclass dello chef stellato William Zonfa.

Alla Fiera internazionale dei Tartufi d'Abruzzo anche masterclass di diversi chef

La giornata di domenica 1° dicembre inizierà con una rievocazione storica, “Ritorno al Medioevo”, che includerà un corteo nel centro storico con sbandieratori e falconieri. Seguiranno una masterclass guidata dalla chef Ivana De Gasperis e un’assaggio sensoriale al buio in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. L’evento si concluderà con una masterclass a quattro mani degli chef Mirko Valente e Yuri Cursi e un concerto gospel.

Fiera internazionale dei Tartufi d'Abruzzo, il territorio

Oltre agli eventi in Piazza Duomo, 18 ristoranti del territorio proporranno menu dedicati al tartufo. Inoltre, saranno organizzate passeggiate didattiche con esperti tartufai, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire il processo di raccolta e addestramento dei cani da tartufo.

Alla Fiera internazionale dei Tartufi d'Abruzzo sarà possibile partecipare a passeggiate didattiche e scoprire l'addestramento dei cani da tartufo

La fiera rappresenta un’occasione per promuovere l’intera enogastronomia abruzzese. Come sottolineato dalle autorità locali, il tartufo abruzzese, con le sue nove varietà, è un prodotto simbolo della biodiversità e della tradizione del territorio, con un potenziale significativo nei mercati internazionali.

Fiera Internazionale dei Tartufi d’Abruzzo, il programma completo

Ecco il programma completo della Fiera Internazionale dei Tartufi d'Abruzzo:

Venerdì 29 novembre

ore 15.30 apertura degli stand;

ore 16.30 Mostra Internazionale del tartufo “Scent of Italy” presentata dal professore Ernesto di Renzo;

ore 17.30 presentazione della Guida Nazionale dei Panettoni e degustazione del panettone al tartufo del maestro pasticcere Federico Anzellotti;

ore 20.00 chiusura fiera.

Sabato 30 novembre

ore 9.00 apertura stand;

ore 10.00 convegno “Strategie per salvaguardare il prodotto tartufo”;

ore 12.00 masterclass con lo chef Costantino Gualano;

ore 15.00 degustazione di una selezione di formaggi e birre locali di produzione dell’istituto Agrario ” Da Vinci-Colecchi” (AQ)

ore 18.00 masterclass con William Zonfa;

ore 20.30 chiusura fiera.

Domenica 1 dicembre