La convivialità allo stato puro dell’Osteria Afrodite

Appena varcata la soglia ti ritrovi con un drink in mano. Sì, perché l’ingresso della nuovissima Osteria Afrodite di Milano è un raccolto, raffinato e fornitissimo cocktail bar. E il senso dell’accoglienza è già compiuto. Si capisce al volo che qui l’ospitalità non è un concetto vago.

Tagliatella larga con Parmigiano 40 mesi e tartufo nero

Osteria Afrodite, qui l'ospite è al centro

Quando si passa nel locale si viene avvolti da un’atmosfera d’altri tempi, ma contemporanea. Non un gioco di parole, in quanto l’Osteria Afrodite sa intrepretare la tradizione della classica trattoria italiana di alto livello. Arredo caldo, lavagne, vini in esposizione, camerieri, con tanto di papillon, attenti e non invasivi e il maître che coordina la sala con efficace e misurata gestualità. Qui l’ospite è al centro. E si vede. Il locale, inaugurato il 22 novembre, è al completo.

Redi Shijaku ha fondato il gruppo La Gioia Collection

È il quarto ristorante (per aprile ne arriva un altro) di La Gioia Collection, impresa fondata nel 2019 da Redi Shijaku, origini albanesi, italiano di fatto. Il gruppo vuole distinguersi per il concept di “Nuovo Classico Italiano”, che unisce ricette tradizionali a una sensibilità moderna, valorizzando ingredienti freschi e preparazioni fatte in casa. «Con Osteria Afrodite vogliamo offrire un luogo che unisca convivialità e ricercatezza, fondendo il calore della tradizione italiana a un’esperienza moderna e sofisticata. Una cucina classica, ma attuale», ha sottolineato.

La sala e la cucina in piena attività

Osteria Afrodite, la cucina italiana alla sua essenza

Giovanni Russo, a giorni 34 anni, è lo chef corporate del gruppo e coordina 70 colleghi su quattro ristoranti. Ha alle spalle importanti esperienze a Londra, Dubai e Hong Kong. «Vogliamo riportare la cucina italiana alla sua essenza, quella che abbiamo amato negli anni '70 e '80 quando il cibo veniva prodotto in casa con passione e attenzione – ha puntualizzato – Osteria Afrodite rappresenta la nostra visione: un luogo dove il cibo è protagonista, ma l’esperienza complessiva è un viaggio nell’accoglienza e nei sapori che definiscono l’Italia».

Martini cocktail con rum dalla Patagonia al bar dell'Osteria Afrodite 1/5 Coscette di rane del Pavese marinate e fritte su purè 2/5 Costina di manzo con purè di sedano rapa, chips di aglio e fondo bruno 3/5 Servizio in sala: si prepara il sorbetto 4/5 Il Sorbetto mantecato agli agrumi 5/5 Previous Next

Tra le specialità, da segnalare gli Agnolotti ai tre arrosti piemontesi in brodo di cappone, la Pasta e Fagioli reinterpretata con triglie di scoglio, cozze tarantine, vongole, i Tagliolini Afrodite con muggine abbrustolito e burro delle Alpi o la Tagliatella larga con Parmigiano 40 mesi e tartufo nero. Dalla carta emergono anche la Costata di Chianina al carbone Josper, la Costoletta alla Milanese, la Rana pescatrice in crepinette e casseoula e la Costina di manzo cotta a bassa temperatura con purè di sedano rapa, chips d’aglio e fondo bruno. In chiusura, Tiramisù, Il Sorbetto mantecato agli agrumi, la Torta della Nonna e il Gelato fatto in casa. La cantina vanta oltre 1000 etichette a chiudere il cerchio di una vera festa per tutti i sensi.

Osteria Afrodite

via Donatello 9 – 20131 Milano

Tel 333 8061018