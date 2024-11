Un film in spa? l'Hotel Number Nine riscrive le regole del relax

Se pensate che un hotel sia solo un luogo dove dormire, è evidente che non siete ancora stati all’Hotel Number Nine, parte di Preferred Hotels & Resorts, il brand di hotel indipendenti più importante al mondo. A pochi passi dal Duomo, questa meraviglia dell’ospitalità è molto più di un rifugio: è una dichiarazione d’amore per Firenze, una celebrazione del lusso e un invito a vivere la città da protagonisti. Qui ogni dettaglio è curato, dalle ceramiche artigianali ai profumi.

La serra dell'Hotel Number Nine 1/4 Hall dell'Hotel Number Nine 2/4 Il member club dell'Hotel Number Nine 3/4 Il dehors dell'Hotel Number Nine 4/4 Previous Next

All'Hotel Number Nine la magia di Firenze

Dimenticate le camere d’albergo tutte uguali: qui ogni suite è un’opera d’arte. L’arredamento, una miscela tra il calore della tradizione e la freschezza del design contemporaneo. Ogni stanza è un tributo al bello: dai pavimenti in legno che scricchiolano con dolcezza, come un vecchio vinile, ai bagni in marmo dove anche lavarsi i denti diventa un rituale di lusso. I profumi Diptyque aggiungono un tocco di poesia olfattiva, e vi ritroverete a chiedervi se potete portarli via con voi (la risposta è no, ma potete comprarli).

Una delle camere dell'Hotel Number Nine 1/4 Vista sui tetti di Firenze dalla stanza dell'Hotel Number Nine 2/4 Particolare della stanza dell'Hotel Number Nine 3/4 Particolare dell'Hotel Number Nine 4/4 Previous Next

Hotel Number Nine, la spa con Home Theater

Ora parliamo della spa. La vasca per il nuoto controcorrente vi farà sentire come Michael Phelps (ma senza la fatica), mentre il bagno di ghiaccio è perfetto per chi vuole testare i propri limiti o semplicemente rigenerarsi.

C’è poi l’In SPA 4K Home Theater. Sì, avete capito bene: un cinema in una spa. Immaginatevi a godere un trattamento viso mentre guardate un film in alta definizione. È un sogno? No, è l’Hotel Number Nine. E se vi sentite particolarmente curiosi, provate i trattamenti hi-tech come la tecnologia HI-FU.

In SPA 4K Home Theater dell'Hotel Number Nine

House of Nine: dove il cibo incontra la musica

Ogni grande hotel ha il suo cuore pulsante, e per il Number Nine è il House of Nine Members’ Club. Qui non si cena soltanto: si vive un’esperienza. Tra piatti incredibili e cocktail impeccabili, le serate si animano con spettacoli musicali. Giovedì e venerdì sono i momenti clou: si parte con una cena gourmet e si finisce con un’esibizione che vi farà sentire protagonisti di un film ambientato negli anni ’20.

Non siete fan delle cene troppo lunghe? Il Nine Bistro vi aspetta con un’atmosfera più informale, ma sempre curatissima. Ogni piatto è un omaggio alla Toscana, servito con semplicità e classe. Anche il pranzo qui diventa un momento speciale, perfetto per una pausa tra una visita agli Uffizi e una passeggiata sul Ponte Vecchio.

House of Nine dell'Hotel Number Nine

Esperienza fiorentina autentica all'Hotel Number Nine

La posizione è, ovviamente, imbattibile. A un passo dal Duomo, l’hotel vi permette di vivere Firenze come un locale… ma con i privilegi di un ospite speciale. Potrete perdervi tra le strade di ciottoli, scoprire angoli nascosti e tornare in albergo sapendo che una sauna o una jacuzzi vi aspettano per rilassarvi. Ma c’è di più: Firenze è una città viva, e l’Hotel Number Nine ne cattura l’essenza. Ogni soggiorno qui è una danza tra passato e presente, un invito a scoprire la storia senza rinunciare al lusso contemporaneo.

Ristorante dell'Hotel Number Nine

Se state cercando un hotel che vi offra molto più di un letto e una colazione, l’Hotel Number Nine è il vostro posto. È un’esperienza che non dimenticherete, un mix di eleganza, comfort e quel pizzico di magia che solo Firenze sa regalare. Preparatevi a innamorarvi… e a non voler più ripartire.

Hotel Number Nine

Via dei Conti 9 - 50123 Firenze

Tel 055 293777