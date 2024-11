Tre strutture italiane entrano in “Preferred Hotels & Resorts”: ecco quali

Il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc, l'Hotel Number Nine e il Castello Dal Pozzo Resort entrano a far parte ufficialmente di Preferred Hotels & Resorts, il brand di hotel indipendenti più importante al mondo, che dall'1 luglio al 30 settembre ha visto 24 nuovi ingressi, tra cui appunto le tre strutture italiane citate poc'anzi. Scopriamole.

Tre hotel italiani entrano a far parte di Preferred Hotels and Resorts

Le tre strutture italiane entrate in Preferred Hotels & Resorts

Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc (Courmayeur, Aosta)

Una camera del Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc

In Valle d'Aosta, alle pendici del Monte Bianco, il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc è il perfetto resort di montagna, con un'ampia serie di attività adatte a ogni stagione. Fondendo un'elegante architettura contemporanea, comfort di lusso e caratteristici panorami alpini, l'hotel propone 72 camere e suite e un'ampia varietà di dotazioni, tra cui due ristoranti e una spa di oltre 460 mq con piscina interna riscaldata, sauna, bagno turco, trattamenti privati e palestra.

Hotel Number Nine (Firenze)

Una camera dell'Hotel Number Nine

Nel cuore di Firenze, l'Hotel Number Nine offre un'eleganza raffinata, dove le camere ispirate al Rinascimento regalano agli ospiti un'esperienza unica, come se fossero tornati indietro nel tempo. Con 40 camere e suite che uniscono il patrimonio italiano locale a tocchi internazionali, l'hotel propone una serie di servizi esclusivi, tra cui un bistro elegante che serve piatti salutari, una spa lussuosa con esperienze rare come il tuffo nel freddo e la piscina controcorrente, oltre a un club esclusivo con uno spettacolare show culinario e musicale

Castello Dal Pozzo Resort (Oleggio Castello, Novara)

Una camera del Castello Dal Pozzo Resort

Alle pendici delle Alpi, a Oleggio Castello, in provincia di Novara, il Castello Dal Pozzo Resort offre l'ambiente ideale per una vacanza romantica circondati dalla bellezza naturale. La struttura include 46 camere e suite, alcune con vista sul lago Maggiore, piscina, giardini panoramici, picnic gourmet, attività interattive per gli amanti del cibo - tra cui degustazioni di vino e lezioni di cucina - ma anche dei tour guidati che raccontano la storia e l'architettura del castello.

I 24 nuovi ingressi nei Preferred Hotels & Resorts

Di seguito, poi, la lista completa dei 24 nuovi ingressi in Preferred Hotels & Resorts:

Ajwa Cappadocia (Ürgüp, Turchia)

(Ürgüp, Turchia) Dusit Thani Bangkok (Bangkok, Thailandia)

(Bangkok, Thailandia) Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc (Courmayeur, Italia)

Mukul Resort (Tola, Nicaragua)

(Tola, Nicaragua) Palafitos Overwater Bungalows (Playa del Carmen, Messico)

(Playa del Carmen, Messico) Sands Suites Resort & Spa (Black River, Mauritius)

(Black River, Mauritius) Al Habtoor Palace (Emirati Arabi Uniti)

(Emirati Arabi Uniti) Bahia Hotel & Beach House (Cabo San Lucas, Messico)

(Cabo San Lucas, Messico) Castello Dal Pozzo Resort (Oleggio Castello, Italia)

Finch Hattons Luxury Safari Camp (Tsavo West National Park, Kenya)

(Tsavo West National Park, Kenya) Fontsanta Hotel Thermal Spa & Wellness (Maiorca, Spagna)

(Maiorca, Spagna) Generations Riviera Maya (Playa del Carmen, Messico)

(Playa del Carmen, Messico) Hotel Number Nine (Firenze, Italia)

Kinwani House (Rishikesh, India)

(Rishikesh, India) Maison Albar Le Victoria (Nizza, Francia)

(Nizza, Francia) Peter Island Resort (Peter Island, Isole Vergini Britanniche)

(Peter Island, Isole Vergini Britanniche) Pleta De Mar Luxury By Nature (Maiorca, Spagna)

(Maiorca, Spagna) Primus Residence Shanghai Hongqiao (Qingpu Qu, Cina)

(Qingpu Qu, Cina) The Leela Gandhinagar (Gandhinagar, India)

(Gandhinagar, India) The Newman (Londra, Regno Unito)

(Londra, Regno Unito) The Resort Mumbai (Mumbai, India)

(Mumbai, India) The Visions Resort and Spa (Davenport, Florida, Stati Uniti)

(Davenport, Florida, Stati Uniti) Ventana Canyon Club and Lodge (Tucson, Arizona, Stati Uniti)

(Tucson, Arizona, Stati Uniti) Virgin Hotels London Shoreditch (Londra, Regno Unito)

«Siamo molto felici di accogliere questi 24 nuovi straordinari affiliati nel nostro portfolio globale di hotel indipendenti di lusso - ha commentato Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts. Questo gruppo, che include 14 paesi in destinazioni diverse, dalle spiagge incontaminate della costa smeralda del Nicaragua alle movimentate vie cittadine di Bangkok, amplia la proposta della nostra collezione globale e sostiene il nostro impegno a fornire agli ospiti esperienze uniche e ricche di significato in alcuni dei luoghi più memorabili al mondo».

Cosa sapere su Preferred Hotels & Resorts

Preferred Hotels & Resorts è il brand di hotel indipendenti più importante al mondo, che rappresenta oltre 600 fra i più raffinati hotel, resort, residence e gruppi di piccoli hotel di lusso presenti in 80 paesi. Attraverso le sue collezioni globali, Preferred Hotels & Resorts mette in relazione i viaggiatori con un'esperienza di lusso unica, che soddisfa le esigenze e lr preferenze di stile e di vita, in ogni occasione. Ogni struttura appartenente al portfolio rispetta i severi requisiti di qualità e livelli di servizio stabiliti nell'ambito del programma "Integrated quality assurance" ideato da Preferred Hotels & Resorts. Il programma di fidelizzazione riservato agli ospiti I Prefer, Preferred Residences, Preferred Pride e Preferred Golf offrono vantaggi ineguagliabili per chi è alla ricerca di un'esperienza esclusiva.