Lusso e stile a Beverly Hills: dormire al The Maybourne

Rodeo Drive è uno tra gli indirizzi più famosi al mondo: le vetrine dei suoi negozi, tutti i marchi più famosi nel campo della gioielleria e della moda. È proprio il cuore di Beverly Hills, il quartiere di gran lunga più elegante di tutta Los Angeles. Qui, davanti a un parco curato con piante e fontane si trova The Maybourne, un nome che è sinonimo di hotellerie di altissima qualità, Il luogo dove la tradizione europea incontra la California, un connubio di european charm with californian flair, come ama definirsi l'hotel.

L'esterno del The Maybourne

Come è il The Maybourne

L'imponente edificio ospita su 9 piani 203 camere e suite di diverse categorie, tutte con arredo moderno impeccabile e grandi bagni: il settimo e l'ottavo piano sono riservati a 20 residenze private di ampie dimensioni, che possono godere di tutti i servizi alberghieri.

Al nono piano, sul tetto, si trova la piscina all'aperto con cabine, ombrelloni e lettini, nonché il ristorante Dante Beverly Hills con piatti à la carte solo alla sera e un grande forno a legna a vista per cucinare la pizza, con tavolini all'interno e all'esterno a bordo piscina per cene più informali “al fresco”.

Il ristorante Dante del The Maybourne

È un ristorante molto amato anche dai locali per le tentazioni del suo rooftop menu che propone ingredienti freschi di piccoli produttori locali. Fa anche servizio bar per aperitivi, cocktail o dopo cena, con alcuni tavolini intorno alla piscina e altri affacciati su una spettacolare terrazza da cui si domina dall'alto della collina il panorama di tutta la città e lo sguardo si perde su una distesa spettacolare di costruzioni.

Ristorante Dante del The Maybourne

Il ristorante The Terrace del The Maybourne

Al piano terra prospiciente il giardino si trova invece il ristorante The Terrace con 120 coperti che serve prima colazione, pranzi e cene. È molto frequentato a ora di pranzo, con i tavolini all'esterno in mezzo al verde, oltre che all'interno. Adiacente ad esso, sempre al piano terra, si trova The Maybourne Cafe, un ambiente più informale per gli ospiti dell'hotel ed esterni, adatto a una pausa veloce.

The Terrace del The Maybourne

Il Cocktail Bar del The Maybourne

Completa della ristorazione del Maybourne il piccolo, ma raffinato Cocktail Bar del piano terra, che si trova proprio di fronte alla reception: apre solo alla sera dopo le 17 e porta a Los Angeles la tradizione dei grandi bar degli alberghi europei e newyorkesi, dove in ambienti di grande design si può scegliere da una lista di bevande eccellenti. È un punto di aggregazione importante e pieno di vita nel cuore dell'hotel, con un imponente bancone del bar in onice verde che non passa inosservato.

Il Cigar & Whisky bar del The Maybourne

Al piano subito sopra la reception, infine, si trova un piccolo e intimo Cigar & Whisky Bar: è un ambiente raffinato, con luce diffusa e lampadari in vetro di Lalique e offre un'imponente scelta di più di mille sigari provenienti dall'America centrale e dall'area caraibica.

The Whisky Bar del The Maybourne

Le pareti sono tutte pannellate in legno, i posaceneri sono in vetro di Murano un po' vintage, della metà del secolo scorso, mentre la collezione di whisky è veramente senza paragoni.

The Maybourne Beverly Hills

225 North Canon Drive - Beverly Hills (California, Stati Uniti)

Tel 001 310 8607800