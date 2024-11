Natale a Vienna? All'Hotel Beethoven tra mercatini e cenoni

Alzi la mano chi non ha mai sognato di passare un Natale a Vienna? Vienna d’inverno, infatti, è un po' come entrare in una fiaba in cui qualcuno ha alzato al massimo il termostato della meraviglia. Strade addobbate, mercatini a ogni angolo e profumo di cannella e vin brulé nell’aria: una sinfonia natalizia che avvolge i visitatori e li guida per piazze, luci e scorci imperiali. Al centro di questa magia, ecco l’Hotel Beethoven Wien: un gioiellino che trasforma ogni soggiorno in un dolcissimo long weekend invernale da ricordare.

La magia di Vienna a Natale

Tutta la magia di Vienna a Natale

Dal 10 novembre al Capodanno, Vienna diventa la destinazione per chi ha voglia di innamorarsi del Natale o, semplicemente, di una buona fetta di Sachertorte. Oltre 20 mercatini natalizi ricolmi di luci, decorazioni e magia spuntano in ogni angolo della città. Le vie sono vestite a festa, l’aria è piena di “oh” e “ah”, e si sa che ogni passo potrebbe portarvi dritti verso il prossimo boccale di vin brulé. È come entrare in una versione un po' più elegante e imperiale del Paese delle Meraviglie, solo che qui ogni mercatino ha anche un tocco gourmet: non si vive di solo pane, ma di panpepato e cannella!

Vienna a Natale all’Hotel Beethoven Wien

A Vienna c’è un hotel che sa come accogliere i visitatori con stile e un pizzico di glamour. L’Hotel Beethoven Wien, a pochi passi dal Naschmarkt e dalla chiesa di San Carlo, è perfetto per chi vuole vivere Vienna a piedi (e fidatevi, c’è molto da camminare). Costruito nel 1902, questo angolo di charme viennese offre stanze come piccole gallerie d’arte: ognuna unica, con pezzi di design e cimeli di famiglia, attentamente scelti da Barbara Ludwig, proprietaria e custode di ogni dettaglio.

Lounge dell’Hotel Beethoven Wien 1/5 Ristorante dell’Hotel Beethoven Wien 2/5 Salottino dell’Hotel Beethoven Wien 3/5 Il dehors dell’Hotel Beethoven Wien 4/5 Il bar LVDWIG dell’Hotel Beethoven Wien 5/5 Previous Next

Ah, e se vi viene un languorino post-shopping natalizio, il Bar LVDWIG è lì per voi. Uno spazio accogliente e dorato dove bere qualcosa di buono e chiacchierare con i viennesi che, pare, apprezzano anche loro. Isabella Lombardo, la regina del bar, vi accompagnerà tra cocktail, sorrisi e qualche dritta per esplorare la città.

Hotel Beethoven Wien: lusso con un tocco viennese

Al rientro, l’Hotel Beethoven è pronto ad accogliervi con tutta la coccola viennese possibile: tè caldo, caffè e pasticcini austriaci aspettano ogni ospite per rigenerare il cuore e l’anima. Barbara Ludwig, la proprietaria, è una vera “insider” viennese, una guida culturale e culinaria d’eccezione: con lei avrete sempre un consiglio esclusivo per rendere il soggiorno ancora più speciale.

Camera dell’Hotel Beethoven Wien 1/4 Stanza dell’Hotel Beethoven Wien 2/4 Particolare di una delle stanze dell’Hotel Beethoven Wien 3/4 Una delle camere dell’Hotel Beethoven Wien 4/4 Previous Next

Per chi desidera vivere un Natale imperiale, l’Hotel Beethoven Wien offre tariffe a partire da 140 euro per persona, con colazione, coffee-bar, e accappatoio di lusso per le coccole post-giro.

A Vienna a caccia di mercatini di Natale

Vienna non è solo decorazioni e candele, è soprattutto atmosfera. Il Christkindlmarkt di Rathausplatz è il più noto: centinaia di bancarelle, un maestoso arco luminoso all’ingresso e, se ci tenete, una pista di pattinaggio che rende tutto ancora più fiabesco. Ma attenzione, questo è solo l’inizio. Se volete un pizzico di romanticismo, cercate l’albero dei cuori (Herzerlbaum), perfetto per una foto in due, o per inviare invidia natalizia a chi è rimasto a casa.

Mercatini di Natale a Vienna

Tra i vari mercatini, non perdete il Maria-Theresien-Platz, che offre una vista scenografica tra il Kunsthistorisches e il Naturhistorisches Museum, e l’Altwiener Christkindlmarkt nel centro storico, dove storia e atmosfera si fondono in un viaggio nel tempo. Chi desidera un Natale da re e regine può puntare dritto ai mercatini imperiali di Schönbrunn e Belvedere. Qui non troverete solo oggetti artigianali, ma veri e propri tesori, cibo delizioso e, naturalmente, una vista mozzafiato sulle architetture barocche che solo Vienna sa offrire.

Festeggia il Capodanno in stile viennese

Per chi desidera prolungare il sogno natalizio e lanciarsi nel nuovo anno in grande stile, Vienna ha il Capodanno perfetto. Allo scoccare della mezzanotte, le piazze si animano con le danze e il suono inconfondibile della Pummerin, la campana della Cattedrale di Santo Stefano. E per iniziare il 2025 come si deve? Il Concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna è un appuntamento imperdibile, trasmesso in tutto il mondo per diffondere la magia viennese.

Vienna a Natale un sogno ad occhi aperti

Viaggia di notte, svegliati a Vienna

Ecco la novità che rende l’esperienza ancora più emozionante: un nuovo collegamento ferroviario diretto Nightjet tra Italia e Vienna. Frutto della collaborazione tra Trenitalia e ÖBB, offre un viaggio notturno comodo e affascinante tra Roma, Vienna e Monaco di Baviera, con fermate a Firenze, Bologna e Villach. Quindi ideale per chi preferisce saltare il volo e svegliarsi direttamente nel cuore di Vienna.

Hotel Beethoven Wien

Papagenogasse 6, 1060 Wien, Austria

Tel +43158744820