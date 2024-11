The Roof, una delle terrazze con vista più bella di Milano

Gli Equipe 84 cantavano così: "Le luci bianche nella notte sembrano accese per me, è tutta mia la città". Uno dei loro più grandi successi, che avrebbero tranquillamente potuto scrivere a Milano, sorseggiando un drink al The Roof di piazza Missori. Stiamo parlando del bar e ristorante al decimo piano del palazzo che ospita l’Hotel Dei Cavalieri e l’Hotel The Square, entrambi della Dei Cavalieri Collection, insieme al Monna Lisa di Firenze (oggi in ristrutturazione) e al Dei Cavalieri Caserta, un gruppo in costante ascesa e che ha fatto dell'affordable luxury uno dei suoi marchi di fabbrica.

The Roof Milano

Milano vista dal The Roof di piazza Missori

In una città, Milano, in cui la competizione per la migliore terrazza con vista è sempre particolarmente accesa, il The Roof si candida, senza ombra di dubbio, ai primi posti assoluti. Salendo al decimo piano, infatti, si può ammirare una vista sullo skyline milanese che ha pochi eguali nel panorama meneghino. Merito senza dubbio della posizione centralissima, a due passi dal Duomo, e di una sorta di corridoio urbano che si staglia davanti agli occhi dei fortunati fruitori. La città, a qualsiasi ora del giorno, può essere ammirata da una prospettiva unica. Persino la Madonnina, che rispetto al The Roof ha una posizione più defilata, assume un fascino particolare. Il Duomo, infatti, è quasi totalmente nascosto da altri palazzi, ma Lei si erge dorata e sembra quasi di poterla toccare. Di notte, invece, il The Roof veste l'abito migliore, con la città che si accende di mille luci e assume un fascino ineguagliabile.

La sala interna del The Roof a Milano 1/3 Dettagli della sala interna del The Roof 2/3 Un momento al The Roof di Milano 3/3 Previous Next

Alla terrazza si affianca un'ampia sala interna che si distingue per un design contemporaneo, con arredi eleganti caratterizzati da tonalità scure che contribuiscono a creare un ambiente sofisticato e ricercato. Un elemento distintivo della sala è lo schermo che occupa l'intera parete, su cui è possibile trasmettere proiezioni selezionate e personalizzate, nel caso di eventi privati, coniugando l’esperienza culinaria a un’esperienza visiva immersiva.

Dal pranzo all'aperitivo: la proposta del The Roof

La vista è il fiore all'occhiello del The Roof, ma i suoi punti di forza non si esauriscono di certo lì. Un aspetto particolare è, senza dubbio, la varietà della sua offerta. Il locale è aperto tutti i giorni sia a chi soggiorna nelle due strutture alberghiere sia ad una clientela esterna. C'è un menu studiato ad hoc per il pranzo, che prevede piatti più adatti a una pausa veloce (Caesar Salad, per esempio, ma anche un tagliere con salumi e formaggi lombardi, Club sandwich e Bacon cheeseburger) oppure proposte tradizionali, come il Risotto con l'ossobuco o la Cotoletta alla milanese, solo per citarne due. Dopo le 15, il The Roof non si ferma. Resta aperto fino alle 17 per un drink o uno spuntino con vista. Dalle 18, poi, parte l'aperitivo, che comprende quattro finger food studiato dallo chef, con la possibilità di ordinare anche alla carta, sia piatti sfiziosi sia signature cocktail.



Aperitivo al The Roof di Milano 1/3 Un tavolo pronto per il pranzo al The Roof 2/3 Milano al tramonto vista dal The Roof 3/3 Previous Next

Cena e dopo cena al The Roof di Milano

Il sole è sceso, ci si è goduti l'aperitivo con tramonto sulla città e si ha voglia di proseguire? Nessun problema. Al The Roof è possibile anche cenare. La proposta è variegata, con un'attenzione particolare ai crudi di mare, ma senza dimenticare i classici italiani, considerata anche la clientela internazionale. Ecco, allora, il Risotto alla milanese con salsa di parmigiano affumicata, salsa all’ossobuco e salsa gremolada o il Raviolo fatto a mano ripieno di bufala campana con salsa di pomodoro datterino al forno, salsa al basilico e basilico nano o ancora lo Spaghettone Monograno Felicetti all’aglio, olio, peperoncino con salsa cremosa ai ricci della Galizia, caviale di storione Baikal e uva di mare. E tra i secondi, Tonno rosso di Sicilia scottato con salsa della sua bottarga, pak choi arrostito e tonnetto katsuobushi e la Cotoletta di vitello “Orecchio d’elefante” fritta nel burro chiarificato, servita con rucola e diverse tipologie di pomodoro.

La piovra al The Roof di Milano 1/4 Proposta leggera per il pranzo al The Roof 2/4 Il tonno scottato del The Roof di Milano 3/4 Il vitello tonnato del The Roof 4/4 Previous Next

La sera, il The Roof si trasforma in un lounge bar dall’atmosfera moderna e sofisticata, con una selezione di drink che spaziano dai più classici ai cocktail signature che contraddistinguono la location. Tra questi, spiccano il The Roof Fashion (con Macallan, Zacapa 23, Cacao Angostura, Sugar Syrup, Garnish: Cioccolato di Modica) e il Raspberry Breeze (a base di Vodka Belvedere, Liquore Vaniglia, Lampone Pure, Succo Limone, succo Mirtillo, Garnish: lamponi). Nelle serate di giovedì, venerdì e sabato, il The Roof si anima con DJ set e musica, creando un'atmosfera conviviale e rilassante. Un'esperienza unica, dove l'intrattenimento di alta qualità si fonde con l'eleganza e il comfort di un ambiente esclusivo, per vivere momenti indimenticabili di svago e piacere.

The Roof

Piazza Giuseppe Missori 1 - 20123 Milano

Tel 028857900