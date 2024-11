Skipass gratis e coccole in spa: il primo sci all'Excelsior Dolomites Life Resort

Immagina di uscire dalla porta con gli sci ai piedi, respirare l’aria frizzante della montagna e trovarti subito sulle piste, circondato dalle vette innevate delle Dolomiti. A dicembre, l’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe ti invita a vivere un’esperienza unica con l’offerta Dolomiti Super Première: pernottamenti e skipass gratuiti, sconti esclusivi e una calda accoglienza nella bellezza delle Alpi. È l’occasione perfetta per inaugurare la stagione sciistica e concederti giornate di sport, relax e benessere in un ambiente di lusso. Se ami la neve, la buona cucina e il comfort totale, l’Excelsior ti sta aspettando per farti vivere una vacanza davvero indimenticabile.

Dalla camera alle piste dall'Excelsior Dolomites Life Resort (Foto: Hannes Niederkofler)

Sciare senza pensieri: l’offerta Dolomiti Super Première

Immagina di uscire dalla porta del resort con gli sci già ai piedi e ritrovarti, come per magia, sulle piste perfettamente innevate del Plan de Corones o del Dolomiti Superski, 6 al 21 dicembre 2024. Ecco come funziona:

Soggiorni 4 notti e una è in regalo . Per 8 notti? Ne ricevi ben due gratis !

e una è . Per 8 notti? Ne ricevi ben ! Anche lo skipass è scontato: paga solo 3 giorni su 4 o 6 giorni su 8.

è scontato: paga solo 3 giorni su 4 o 6 giorni su 8. Se ti manca l’attrezzatura, niente paura: 20% di sconto sul noleggio sci.

sul noleggio sci. Non hai ancora capito come fare la curva perfetta? 15% di sconto sulle lezioni di sci (minimo 3 giorni di corso o 3 ore di lezione privata).

Sci e relax all'Excelsior Dolomites Life Resort

Ma non solo. All’Excelsior, ogni dettaglio è pensato per farti sentire come un re della neve. E non è solo questione di piste: deposito sci riscaldato, accesso diretto alle piste e Dolomites Life Pensione Gourmet 3/4 sono solo alcuni dei servizi che ti aspettano. L’offerta Dolomiti Super Première include anche:

Ski safari settimanale con il patron Werner Call

settimanale con il patron Escursioni invernali e ciaspolate guidate

e guidate Armadietto personale riscaldato per i tuoi sci.

Per un tocco in più, puoi anche richiedere il maestro di sci direttamente in hotel. Insomma, non manca nulla per farti vivere la montagna in grande stile.

Un’oasi di benessere all'Excelsior Dolomites Life Resort

C’è solo una cosa che batte una giornata sugli sci: rilassarsi in un’area wellness al rientro dalle piste. All’Excelsior, il benessere è una filosofia di vita, che prende forma nei 2500 mq di spazi dedicati al relax e alla cura di sé.

Sauna dell'Excelsior Dolomites Life Resort (Foto: Hannes Niederkofler) 1/3 Particpolare della spa dell'Excelsior Dolomites Life Resort (Foto: Hannes Niederkofler) 2/3 Sala relax nella spa dell'Excelsior Dolomites Life Resort (Foto: Hannes Niederkofler) 3/3 Previous Next

Un paradiso al rooftop, la Dolomites Sky Spa è esclusiva per gli adulti e offre una vista mozzafiato sulle Dolomiti. Tuffati nell’infinity pool riscaldata a 33°C mentre osservi le cime innevate, o rilassati nella sauna panoramica e nella forest sauna a raggi infrarossi. Per chi viaggia con la famiglia, la Dolomites Family Spa offre piscina con cascata, scivoli per i bambini, saune e diverse oasi di relax, tutto pensato per accontentare grandi e piccoli. In questo paradiso di benessere, puoi rilassarti mentre i tuoi bimbi si divertono in sicurezza.

Trattamenti Deluxe del Castello di Dolasilla

All’Excelsior, la spa è un castello: il Castello di Dolasilla è il regno del wellness, dove puoi sperimentare trattamenti unici a base di erbe alpine, fiori di montagna e legno di cirmolo. Perfetti per rigenerarsi da soli o da godere in coppia nella private spa suite. E se hai qualche problema alla schiena, prova il programma “Schiena in Perfetta Forma”, studiato appositamente per rimetterti in sesto.

A tavola all'Excelsior Dolomites Life Resort

La giornata perfetta sugli sci passa sempre poi dalla tavola grazie alla Dolomites Life Pensione Gourmet 3/4. Il Gourmet 3/4 include una colazione a buffet, un pranzo leggero, una merenda pomeridiana con dolci appena sfornati e, naturalmente, una cena gourmet servita al tavolo. Gli ingredienti? Di alta qualità, freschi, locali e a km zero, per portare in tavola l’essenza dell’Alto Adige, ma con un tocco mediterraneo.

Per i più piccoli, il resort mette a disposizione un Kids e Junior Club con attività indoor, perfetto per intrattenere i bambini mentre i genitori si godono qualche ora di meritato relax.

Spazio bambini dell'Excelsior Dolomites Life Resort (Foto: Hannes Niederkofler)

Camere con vista all'Excelsior Dolomites Life Resort

E il per concludere in bellezza? All’Excelsior ci sono cinque nuove camere deluxe e due suite esclusive che regalano una vista spettacolare. Con vetrate che ti fanno sentire immerso nella natura anche restando sotto il piumone, qui si dorme e si sogna in grande stile.

Vista dalla stanza dell'Excelsior Dolomites Life Resort (Foto: Hannes Niederkofler) 1/4 Bagno di una dell'Excelsior Dolomites Life Resort (Foto: Hannes Niederkofler) 2/4 Stanza dell'Excelsior Dolomites Life Resort (Foto: Hannes Niederkofler) 3/4 Una delle stanze dell'Excelsior Dolomites Life Resort (Foto: Hannes Niederkofler) 4/4 Previous Next

Ma l''Excelsior Dolomites Life Resort offre una gamma di camere eleganti in stile alpino moderno. Tra le opzioni, la camera Fanes (22 m²), per due persone, ha balcone, letto king-size e bagno con doccia. La più spaziosa Lavarella De Luxe (37 m²) ospita fino a tre persone, dispone di balcone o terrazza, chaise longue e bagno in marmo. La Forest Suite (70 m²) include una sauna finlandese e due camere da letto, mentre la Dolomites Star Suite (80 m²) vanta una Jacuzzi privata.

Excelsior Dolomites Life Resort

Via Valiares 44 - 39030 San Vigilio di Marebbe (Bz)

Tel 0474 501036