La banca diventata un hotel: Palacio Gran Vía di Granada

Se cercate un luogo dove l'arte della cucina si fonde con il fascino storico, El Patio, situato presso il Palacio Gran Vía, a Royal Hideaway Hotel, è la destinazione che fa per voi. Questo straordinario ristorante nel cuore di Granada non è solo un piacere per il palato, ma anche per gli occhi e l'anima. Prima di immergerci nell'esperienza culinaria di El Patio, vale la pena di soffermarsi sulla sua cornice: il Palacio Gran Vía, a Royal Hideaway Hotel. Situato sulla celebre Gran Vía de Colón, questo hotel a 5 stelle è una perla di eleganza e storia.

Palacio Gran Vía è stato inaugurato nel 1905 come sede della storica Banca Rodríguez Acosta

Il palazzo dei sogni a Granada: Palacio Gran Vía

L'edificio, inaugurato nel 1905 come sede della storica Banca Rodríguez Acosta, è un capolavoro del modernismo spagnolo progettato dall'architetto Juan Montserrat Vergés. Dopo un restauro meticoloso curato dal celebre architetto Carlos Quintanilla, il palazzo è rinato come un hotel di lusso con 38 camere e suite. Dettagli storici come i soffitti a cassettoni, i pavimenti idraulici e persino le casseforti originali sono stati conservati, conferendo all'ambiente un carattere unico. Questo non è solo un luogo dove pernottare, ma una finestra aperta sul passato di Granada.

Una delle camere del Palacio Gran Vía

Dal tetto del palazzo, il Bar Miralba offre una vista spettacolare sui tesori della città: dalla maestosa Cattedrale al suggestivo Albaicín, fino all'iconica Alhambra. Non c'è niente di meglio che sorseggiare un cocktail mentre il sole tramonta, tingendo Granada di mille sfumature di arancio e rosso.

Relax con vista su Granada dal Palacio Gran Vía

El Patio: cucina andalusa al Palacio Gran Vía

Passiamo ora al protagonista principale: El Patio. Questo ristorante non è solo un luogo dove mangiare; è un'esperienza che stimola tutti i sensi. Il menu di El Patio è un omaggio alla gastronomia andalusa, arricchita da influenze internazionali. Ogni piatto è preparato con ingredienti freschi di stagione e prodotti locali, mantenendo un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. I piatti iconici includono il foie micuit, direttamente dal sud-ovest della Francia, un inno alla raffinatezza con un ricco contrasto di consistenze che delizia il palato. Il tour andaluso rappresenta un vero viaggio nei sapori della regione, combinando le tradizioni locali con un tocco moderno e trasformando ogni boccone in una scoperta. Il menu, inoltre, è pensato per sorprendere, con proposte che cambiano seguendo il ritmo delle stagioni.

El Patio, il ristorante del Palacio Gran Vía

Ciò che distingue El Patio non è solo la cucina, ma anche l'atmosfera. Il ristorante si trova nell'antica sala della banca, circondata da elementi architettonici originali che raccontano la ricca storia del palazzo. L'eleganza è ovunque: dalle pareti decorate con motivi storici ai soffitti che sembrano usciti da una favola. Ogni dettaglio è curato per creare un ambiente sofisticato, ma allo stesso tempo accogliente. Qui, il tempo sembra fermarsi, lasciando spazio solo al piacere del momento.

Granada: una città da scoprire

Una visita a El Patio non sarebbe completa senza esplorare la magnifica città che lo ospita. Granada è una delle mete più affascinanti dell'Andalusia, incastonata tra i fiumi Darro e Genil e ai piedi della Sierra Nevada.

La visita dell'Alhambra di Granada

Granada è un mix perfetto di epoche e stili. Da un lato, troviamo l'eredità moresca, rappresentata dalla splendida Alhambra e dai vicoli dell'Albaicín. Dall'altro, ci sono gioielli rinascimentali come la Cattedrale e le moderne costruzioni del XXI secolo. Dopo una giornata passata a esplorare, non c'è niente di meglio che tornare al Palacio Gran Vía per un po' di relax. Potrete scegliere tra un cocktail al Bar Miralba o una cena sotto le stelle al Rooftop Terrace, con una vista che vi lascerà senza fiato.

Palacio Gran Vía, a Granda tra storia e buona cucina

La combinazione di storia, cultura e gastronomia rende il Palacio Gran Vía e il suo El Patio una tappa imperdibile per chi visita Granada. Che siate appassionati di cucina, amanti della storia o semplicemente in cerca di un luogo dove rilassarvi e godervi la bellezza della città, questo hotel e ristorante hanno tutto ciò che serve per rendere il vostro soggiorno indimenticabile. L'esperienza completa offerta comprende una cucina d'eccellenza che celebra la tradizione con un tocco di modernità, un design unico che combina elementi storici e comfort contemporaneo, e una vista mozzafiato che vi permette di godere di Granada come mai prima d'ora dal rooftop del palazzo. Non vi resta che prenotare e vivere questa esperienza unica.