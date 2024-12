Come è Materia, il ristorante del Museo d'arte contemporanea di Roma

Roma è una città che sa sempre reinventarsi, un mix in continua evoluzione tra storia, cultura e innovazione. In questa cornice dinamica si inserisce un nuovo progetto: “Materia - Terrazza Macro”, un concept esclusivo che non è semplicemente un ristorante, ma una vera esperienza immersiva che unisce arte, design, gastronomia e cultura. Questo spazio non è dedicato solo agli amanti della buona cucina, ma a chi cerca un punto d’incontro in cui la storia e l’innovazione si abbracciano, dove ogni dettaglio racconta una storia e ogni piatto si trasforma in una piccola opera d’arte. Non si tratta solo di un nuovo ristorante, ma di un’esperienza a 360 gradi, pensata per essere accessibile a turisti, romani e visitatori di ogni tipo. Unendo creatività e tradizione, Materia - Terrazza Macro si propone come uno dei nuovi luoghi della capitale, un rifugio contemporaneo in cui cibo, design e bellezza si fondono.

La sala di Materia

Materia: a Roma tra storia, design e panorama

Materia - Terrazza Macro si trova all’ultimo piano del Museo d'Arte Contemporanea di Roma, uno dei più celebri spazi dedicati all’arte contemporanea in Italia. Questo museo è una struttura unica, frutto della fusione tra archeologia industriale e design moderno, grazie alla progettazione dell’architetto francese Odile Decq. Qui ogni spazio espositivo racconta la sua storia attraverso linee audaci, colori chiari e innovazione stilistica, e proprio all'interno di questo contesto si inserisce il nuovo ristorante.

La Terrazza Macro di Materia

All’ultimo piano, attraverso una progettazione sapiente e dettagliata, Materia si svela come uno spazio dallo stile moderno e accogliente, in sintonia con l’architettura museale ma con un'identità propria, forte e sofisticata. Il risultato è un ambiente esclusivo, dove ogni elemento - dai materiali al layout - è una piccola opera d'arte a sé stante.

Il design e i dettagli di Materia

Non appena si entra nella grande sala di 300 metri quadrati, il colpo d’occhio è immediato. L’ambiente è imponente, con un design che riesce a combinare raffinatezza, minimalismo e un senso materico unico. Qui tutto è pensato per evocare sensazioni diverse: il legno che scalda l’ambiente, il marmo che dona un tocco di classicità e tradizione, e la resina materica che danza con la luce, mutando colore in base all’ora del giorno.

Ogni elemento è un tributo alla materia, alla sua natura primordiale, ma anche alla storia che questa è in grado di raccontare. Le pareti graficizzate in pietra, i dettagli in marmo e legno, e il pavimento con resina che sembra un’installazione artistica dinamica, si fondono in un’esperienza visiva e tattile in cui ogni angolo racconta il tema centrale del luogo: la materia stessa nella sua forma più pura ed essenziale.

Dettagli di Materia

La vera sorpresa, però, è la terrazza, un’area all’aperto di 500 metri quadrati con circa 150 posti a sedere e una vista straordinaria sulla città. Qui l’atmosfera si trasforma in un’oasi urbana, un mix tra design contemporaneo e natura rigogliosa che evoca una sensazione di sospensione. Tra piante rigogliose e il verde che abbraccia l’arredamento moderno, questa terrazza è il luogo ideale per un aperitivo al tramonto o una cena sotto le stelle, circondati da un panorama urbano indimenticabile.

La cucina contemporanea di Materia

Se la location è già un capolavoro di stile e dettagli, il menu è un racconto altrettanto affascinante. Qui il protagonista indiscusso è sempre la materia prima, declinata in piatti semplici ma sofisticati, che portano in sé tutta la tradizione italiana ma con un occhio attento all’innovazione.

Durante il giorno, il menu è più leggero e immediato, con piatti come hummus di barbabietola con feta, noci e rosmarino, oppure gnocchetto con broccolo, alici e pane aromatizzato. A cena, invece, l’esperienza si fa più audace e fine dining, con piatti come tagliolini aglio e olio con calamaro marinato, yuca con mayo chipotle e porchetta CBT con emulsione di alici e mizuna corallo. Ogni piatto è una combinazione sapiente di ingredienti, tecniche moderne e un’eleganza minimalista che richiama sia la tradizione italiana che la creatività internazionale.

Stracotto di manzo con funghi e il suo fondo di Materia. Gnocchetto con salsa di broccolo romanesco, alici e pane aromatizzato di Materia. Patate sfoglia con verza riccia, salsa di stracchinato e panko di Materia. Polpette di bollito panate con fondente di pomodoro all'arancia di Materia. Hummus di barbabietola con feta, noci e rosmarino di Materia. Pomodoro grigliato, chilli di manzo, crème fraìche ed erba cipollina di Materia. La cucina materica di Materia.

La filosofia gastronomica di Materia è inclusiva, pensata per accogliere tutti senza distinzioni. Ogni piatto diventa un messaggio, un ponte che connette l’arte al palato, una sintesi perfetta tra cultura, innovazione e tradizione.

La mixology di Materia

Se l’esperienza gastronomica è già unica, l’aperitivo completa l’offerta con un mixology bar esclusivo. La proposta è variegata: gin tonic con più di 150 etichette da ogni parte del mondo, signature cocktail ideati da esperti mixologist e infusi homemade. Una selezione, che si sposa perfettamente con l’atmosfera contemporanea del locale. A completare l’esperienza, una selezione di vini pregiati, con circa 60 referenze italiane e internazionali, tra cui alcune di grande rarità.