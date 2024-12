Dove incontrare il re? le celebrazioni imperdibili della famiglia reale inglese

Se ti senti già parte della famiglia reale inglese o, almeno, un fedele ammiratore della loro vita dorata, preparati a un 2025 che sarà un vero e proprio banchetto regale di emozioni. Questo nuovo anno ti porterà dritto nel cuore di cerimonie spettacolari, tradizioni intramontabili e atmosfere degne di una serie tv della BBC. Che ti piaccia il lusso sfrenato delle corse di cavalli, il ritmo incalzante delle cornamuse o il fascino senza tempo delle cerimonie tradizionali, il 2025 ti offrirà un mix perfetto di storia, glamour e atmosfera regale. Allaccia il tuo corsetto (virtualmente parlando) e preparati a scoprire cosa riserva il prossimo anno per tutti i fan della monarchia. Ti promettiamo parate, sfilate, tradizioni e… un pizzico di magie reali.

La famiglia reale inglese

Trooping the Colour - Soldati, cavalli e… fuochi d’artificio

Se non hai mai pensato di sfilare con una folla di soldati in parata, è arrivato il momento di rifletterci. Il Trooping the Colour (Londra, 14 giugno 2025) è un evento che definire "grandioso" è un eufemismo: oltre 1.400 soldati, 200 cavalli e 400 musicisti si riuniscono ogni anno per celebrare il compleanno ufficiale del sovrano con parate, eleganza e tradizione. Dalla sfilata che parte da Buckingham Palace fino alla famosa sfilata finale in Horse Guards Parade, l’emozione è assicurata. La scena culmina con la comparsa della Famiglia Reale dal balcone di Buckingham Palace (un vero e proprio selfie moment per i reali).

Trooping the Colour

Consiglio: Arriva presto. La folla si raduna già alle 9 del mattino e potresti ritrovarti bloccato senza la giusta posizione. Se vuoi un’esperienza VIP, meglio puntare ai biglietti a sedere… ma anche l'aria "in piedi" ha il suo fascino.

Royal Ascot: Champagne, corse e cappelli

Se i tuoi cappelli non sono abbastanza eccentrici, il Royal Ascot (Berkshire 17-21 giugno 2025) è il momento perfetto per indossare il tuo accessorio più audace. Questo evento è l’incrocio perfetto tra sport, eleganza, tradizione e, ovviamente, un po' di competizione con la Famiglia Reale in prima fila.

Ogni giorno inizia con la tradizionale Royal Procession, dove le carrozze trainate da cavalli portano la Famiglia Reale al Royal Box. E attenzione: il codice di abbigliamento è severo e sofisticato. Frac, cappelli oversize e outfit che avrebbero fatto invidia ad Audrey Hepburn sono la regola. Dalla musica alle scommesse, passando per un ottimo bicchiere di champagne, l'Ascot è un mix di sportività e alta società.

Royal Ascot

Nota bene: Se ti ritrovi a puntare qualche sterlina su un cavallo, preparati a festeggiare o a consolarti con un altro bicchiere.

Cambio della Guardia al Castello di Windsor

Una tradizione simbolo della regalità britannica, il cambio della guardia al Castello di Windsor è un evento da non perdere. Con il maestoso castello a fare da sfondo, la Vecchia Guardia, vestita con le iconiche tuniche rosse e gli alti cappelli di pelle d’orso, cede il posto alla Nuova Guardia, accompagnata da una banda reggimentale, tamburi o Pipe Band. La cerimonia inizia presso la Sala della Guardia, offrendo agli spettatori una splendida visuale sia della processione che dello scambio. Per i dettagli aggiornati su date e orari, consultare il sito ufficiale. Frequenza: Tre volte alla settimana alle 11:00

Cerimonia delle Chiavi, Torre di Londra

Un rito che si ripete da oltre 700 anni, la Cerimonia delle Chiavi chiude simbolicamente le porte della Torre di Londra. Alle 22 in punto, il Chief Yeoman Warder, in uniforme da Beefeater, si avvia con le chiavi cerimoniali, scortato da un membro della Tower Guard. Dopo la tradizionale chiamata "Alt, chi viene lì?" e la risposta "Le chiavi!", segue uno scambio formale e le porte della storica fortezza vengono ufficialmente messe in sicurezza. Un’esperienza unica che celebra la storia e la tradizione della monarchia. Frequenza: Ogni sera alle 21:53

Highland Games: la Scozia non è solo whisky e tartans

Gli Highland Games sono uno spettacolo che ti porterà a contatto con l'essenza stessa della Scozia: tradizione, sport, cornamuse e danze. Dalla primavera all’inizio dell’autunno, qui potrai assistere a sfide tradizionali come il lancio del caber, il tiro alla fune e persino competizioni con pesi e pietre. Ma non è solo sport: il suono della cornamusa, i costumi tradizionali e le parate dei clan ti faranno vivere un'esperienza indimenticabile. Non si tratta solo di competizione, ma di un vero e proprio festival di cultura. E se sei davvero fortunato, potresti anche imbatterti in un incontro con membri della Famiglia Reale che amano partecipare a queste celebrazioni!

Royal Edinburgh Military Tattoo: danza, musica e fuochi

Se pensavi che la musica fosse noiosa, aspetta di vedere il Royal Edinburgh Military Tattoo, (Edimburgo, 1-23 agosto 2025) uno tra gli spettacoli più affascinanti del mondo. Immagina un mix incredibile di musicisti, bande militari, danzatori e fuochi d'artificio, il tutto nello scenario mozzafiato del Castello di Edimburgo. Ogni anno, questo spettacolo celebra cultura, tradizione e… tanta buona musica scozzese.

Consiglio: I biglietti finiscono in fretta, quindi prenota con largo anticipo. Le serate sono sempre sold out!

Royal Portraits - La monarchia in immagini iconiche

Se la fotografia è la tua passione o vuoi semplicemente rivivere la storia della monarchia britannica attraverso le immagini, questa mostra ti sorprenderà. Nella King’s Gallery al Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo, Royal Portraits ti porterà attraverso un secolo di scatti fotografici che mostrano l’evoluzione della Famiglia Reale, dalle immagini in bianco e nero fino ai ritratti digitali più moderni. Una vera macchina del tempo in formato fotografico.

The Edwardians: Age of Elegance - Viaggio nell’opulenza edoardiana

Immergiti nel fascino e nella raffinatezza dell’epoca edoardiana con la mostra The Edwardians: Age of Elegance nella King’s Gallery di Buckingham Palace. Questa esposizione unica cattura l’essenza di un’epoca di lusso e trasformazioni sociali, tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo.

Potrai ammirare ritratti squisiti, opere d’arte ricercate e manufatti storici che raccontano lo stile di vita aristocratico e il cambiamento culturale di quel periodo. È un’occasione imperdibile per scoprire l’eleganza e il glamour di un’epoca passata, nel cuore stesso della residenza reale.

Giardini di Highgrove: l’oasi verde del re

Un giardino adatto a un re, e non è un’esagerazione! I giardini di Highgrove a Gloucestershire, creati con cura da Re Carlo III sin dal 1980, sono una perfetta combinazione di bellezza naturale e impegno per la sostenibilità.

Per il 20° anniversario di matrimonio del Re e della Regina Camilla, i giardini aprono le loro porte ai visitatori, offrendo l’opportunità di passeggiare attraverso paesaggi incantati. Dal prato dei fiori selvatici alla passeggiata del timo, ogni angolo racconta l’amore per la natura del sovrano. Concludi la tua visita con un tè tradizionale o un pranzo nella raffinata Orchard Room per un’esperienza regale da non perdere.

Il Re Carlo nei Giardini di Highgrove

Le State Rooms di Buckingham Palace: l’incanto della regalità

Sogni di vedere con i tuoi occhi la magnificenza della monarchia britannica? Una visita alle State Rooms di Buckingham Palace è il biglietto d’ingresso a un mondo di sfarzo e storia. Aperte durante la stagione estiva, queste sale sontuose, utilizzate per cerimonie ufficiali e ricevimenti reali, ti lasceranno senza fiato. Tra lampadari scintillanti, arredi raffinati e opere d’arte preziose, potrai immergerti nell’atmosfera unica della residenza ufficiale del sovrano.

Non perdere i punti salienti come la maestosa Sala del Trono, la ricca Pinacoteca e la suggestiva Sala da Ballo, dove si svolgono banchetti di Stato. Per chi vuole saperne di più, sono disponibili visite guidate che arricchiscono l’esperienza con storie e curiosità.