Oberfahrerhof: attività equestri e relax per tutta la famiglia in montagna

L’Oberfahrerhof è un agriturismo a conduzione familiare situato a 1.528 metri di altitudine sull’altopiano di San Genesio, tra Bolzano e Merano in Alto Adige. Circondato da prati e boschi di larice, il maso rappresenta un esempio di agricoltura tradizionale e sostenibile, integrata con il territorio montano. L’attività è gestita da Sebastian e Sonja, supportati dai loro sei figli. Tre di loro partecipano quotidianamente alla vita del maso: Eva si occupa dei cavalli, Laurin si dedica ai lavori agricoli, mentre Jakob aiuta nel tempo libero.

La famiglia coltiva un forte legame con la natura, mantenendo un approccio tradizionale e sostenibile. Allevano bovini di razza Grigio alpina per la produzione di latte e gestiscono un allevamento di cavalli avelignesi, una razza storicamente legata all’Alto Adige. Gli animali vengono allevati con metodi rispettosi e i prati e i boschi circostanti sono curati con pratiche naturali. L’agriturismo propone diverse attività, tra cui escursioni a piedi o a cavallo direttamente dal maso. La posizione offre una vista panoramica unica sull’altopiano di San Genesio, rendendolo un punto di partenza ideale per chi cerca il contatto con la natura. Il maso è pensato per accogliere famiglie e ospiti interessati a scoprire il funzionamento di una fattoria tradizionale. La vita quotidiana del maso include la gestione degli animali, la produzione di alimenti semplici e genuini e il contatto diretto con la natura circostante.

Oberfahrerhof, gli appartamenti

L’Oberfahrerhof, agriturismo situato sull'altipiano di San Genesio, offre agli ospiti la possibilità di soggiornare in appartamenti arredati con gusto e dotati di tutti i comfort necessari per una vacanza rilassante. Gli appartamenti, pensati per ospitare da 2 a 5 persone, sono caratterizzati dall'uso di legno massello, che conferisce alle stanze un'atmosfera accogliente e calda.

Ogni appartamento è equipaggiato con una cucina abitabile completa di angolo cottura, frigorifero, macchina per il caffè, lavastoviglie, stoviglie, TV satellitare e accesso a internet. Gli spazi comprendono due camere da letto e un bagno con doccia e WC. L’acqua calda è fornita tramite un impianto solare, mentre l’energia termica è prodotta grazie alla legna proveniente dal bosco del maso. Dai balconi degli appartamenti, gli ospiti possono godere di una vista panoramica sulle Dolomiti e sulla pittoresca chiesetta di San Giacomo, immersi nella tranquillità della natura circostante.

Oberfahrerhof, come si mangia

All’agriturismo Oberfahrerhof la giornata inizia con una colazione che valorizza i prodotti locali e le tradizioni del maso. Ogni mattina, gli ospiti possono gustare pane fresco, latte prodotto in loco, uova di giornata, composte di frutta fatte in casa, sciroppi naturali, tè del giardino e, nei mesi invernali, speck e salamini preparati direttamente al maso. La colazione viene servita nella sala dedicata, aperta dalle 8.30 alle 10.30, al costo di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. Durante l’inverno è possibile richiedere una merenda tipica, un’occasione per assaporare altri prodotti del territorio.

Al piano terra del maso, la stube offre uno spazio accogliente dove rilassarsi durante il giorno. Per gli amanti dei sapori autentici, l’angolo prodotti del maso mette a disposizione una selezione di articoli realizzati direttamente in loco, tra cui sciroppi, composte, sale alle erbe, speck, yogurt e formaggi freschi. In estate, la produzione si arricchisce di insalate e verdure dell’orto, disponibili a seconda della stagione. Per esigenze di spesa, i negozi più vicini si trovano nel comune di Meltina, a circa tre chilometri dall’agriturismo.

Oberfahrerhof, il relax

Presso l'Oberfahrerhof, gli ospiti possono concedersi momenti di relax nella piccola e ben curata area benessere situata all'interno della nuova casa vacanze. Dopo una giornata trascorsa all'aria aperta, l'area benessere offre diverse possibilità per rilassarsi e recuperare energia. La sauna finlandese, situata in un'area relax realizzata in legno di pino cembro, permette di godere di una vista panoramica sul paesaggio alpino circostante. La sauna è accessibile ogni giorno dalle 17.00 alle 21.30, con la possibilità di prenotarla anche al di fuori di questi orari, previo accordo. Nei mesi di luglio e agosto, la sauna non è disponibile.

Un’altra proposta di relax è il bagno di lana di pecora, che permette di ridurre lo stress grazie al massaggio delicato dei gomitoli di lana. Avvolti in una coperta di lana di pecora tosata, lavata e pettinata a mano, gli ospiti possono sperimentare il calore naturale che aiuta a sciogliere le tensioni muscolari. Dal 2020, l’area benessere include anche una vasca idromassaggio freestanding con airpool, accessibile su richiesta. Questa aggiunta offre un’altra opportunità di relax individuale per chi desidera una pausa ristoratrice.

Oberfahrerhof, cosa fare

L'agriturismo Oberfahrerhof offre agli ospiti l'opportunità di vivere un'esperienza unica a contatto con la natura, attraverso attività equestri con i cavalli avelignesi, una razza particolarmente docile e adatta alle famiglie. Tradizionalmente utilizzati come cavalli da soma e da trasporto, oggi gli avelignesi vengono allevati per il tempo libero, mantenendo un carattere tranquillo e una buona resistenza. Quasi tutti i cavalli del maso sono nati e cresciuti sul posto, abituati sin da piccoli ad essere cavalcati e curati dalla famiglia. Le attività equestri offerte vanno dalle passeggiate a cavallo per bambini e adulti, fino alle escursioni guidate di più ore. I principianti possono partecipare a lezioni di equitazione, mentre gli ospiti più esperti possono scegliere di fare escursioni a cavallo che includono sosta nelle malghe locali o anche gite di un’intera giornata. Durante l'inverno, le passeggiate sono ancora possibili grazie ai ferri invernali dei cavalli, che permettono di cavalcare anche sulla neve.

Per le famiglie che amano le escursioni, i dintorni offrono numerosi sentieri immersi nei boschi di conifere e sugli alpeggi. L'area del Salto, con il suo paesaggio dolce, è particolarmente adatta per le escursioni con bambini, anche con passeggini. I rifugi nelle vicinanze sono facilmente raggiungibili in un’ora di cammino, offrendo una splendida vista panoramica. In inverno, le famiglie possono godere di una delle esperienze più affascinanti, ovvero una gita in slitta trainata dai cavalli, che consente di immergersi nella magia del paesaggio innevato. Inoltre, la vicinanza agli impianti di risalita permette di arricchire la vacanza con discese sugli sci o in snowboard, offrendo così un’esperienza invernale completa.

Oberfahrerhof, bambini benvenuti

L’Oberfahrerhof offre una varietà di attività che permettono ai bambini di scoprire la vita di fattoria e di entrare in contatto con gli animali. Sonja e Sebastian, insieme ai loro figli, sono sempre disponibili a mostrare ai più piccoli come prendersi cura degli animali. I bambini possono assistere alle attività quotidiane in stalla, come nutrire i vitelli e coccolare i gattini. Il cane border collie, Cindy, è sempre pronto a ricevere coccole. Un’esperienza che arricchisce la vacanza e permette ai bambini di imparare come funziona la vita agricola e scoprire, ad esempio, come si produce il formaggio e lo yogurt.

Un'altra parte importante dell’esperienza è l’interazione con i cavalli. I bambini più piccoli possono imparare a pulire i cavalli e fare brevi cavalcate, mentre i più grandi, a partire dai 10 anni, possono partecipare a lezioni di equitazione e a escursioni a cavallo. Una delle attività più apprezzate è l'escursione di un'intera giornata, che include anche una sosta in una malga, dove i bambini possono pranzare in un contesto rurale. Le attività sono organizzate in modo da consentire ai bambini di acquisire competenze pratiche, come prendersi cura del proprio cavallo, e di godere di momenti di svago, come il barbecue finale. Il pacchetto comprende anche i pasti e le bevande, oltre al pernottamento in camere condivise con bagno privato.

Il parco giochi del maso offre ampie opportunità di divertimento. Altalene, scivoli, una casetta in giardino e una casa sull’albero sono solo alcune delle attrazioni che intrattengono i bambini. Inoltre, c’è una roccia da arrampicata e gli animali del maso, tra cui pony, conigli, gattini e capre, offrono un’ulteriore occasione di gioco e apprendimento. In inverno, il maso diventa un piccolo parco per slittini, dove i bambini possono divertirsi con battaglie di neve, costruire pupazzi o scivolare sulla neve.