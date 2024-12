Faloria Mountain Spa Resort: nelle Dolomiti tra relax, design e avventura

C'è un luogo, incastonato tra il Monte Faloria e l'iconico trampolino olimpionico del 1956, dove il fascino delle Dolomiti si unisce al comfort e al lusso di un'accoglienza di prim'ordine. Siamo al Faloria Mountain Spa Resort. Situato a Cortina d’Ampezzo (Bl), questo hotel non è solo un posto dove dormire. È un’esperienza di relax e bellezza.

L'esterno del Faloria Mountain Spa Resort

Faloria Mountain Spa Resort, camere dal design nordico

Le camere e suite del Faloria sono un inno al design nordico: linee pulite, materiali naturali e comfort da primo della classe. Immaginate di svegliarvi tra lenzuola morbide, circondati da legno di larice spazzolato, pietra dolomia e dettagli di lana. Ah, e la vista? Tra montagne imponenti e un trampolino olimpionico del 1956 avrete sempre qualcosa di spettacolare da Instagrammare.

Camera del Faloria Mountain Spa Resort 1/4 Il bagno di una della camere del Faloria Mountain Spa Resort 2/4 Living dei una delle stanze del Faloria Mountain Spa Resort 3/4 Particolare della camera del Faloria Mountain Spa Resort 4/4 Previous Next

E poi c’è il tocco magico dello Studio Flaviano Capriotti Architetti, che ha dato vita a un luogo capace di fondere il fascino locale con uno stile contemporaneo. Boiserie, parquet e testate dei letti ispirate alla botanica alpina: ogni dettaglio è un piccolo capolavoro.

La spa: relax firmato Faloria Mountain Spa Resort

Entrare nella spa del Faloria significa abbandonare lo stress grazie alla piscina semi-olimpionica di 25 metri e una vitality pool riscaldata. Perfetta per un tuffo contemplativo mentre fuori nevica. E non finisce qui tra saune, calidarium e una fontana di ghiaccio. Con oltre 1000 metri quadrati dedicati al benessere, è praticamente impossibile non rilassarsi.

La piscina del Faloria Mountain Spa Resort 1/3 Sala relax della spa del Faloria Mountain Spa Resort 2/3 Particolare della spa del Faloria Mountain Spa Resort 3/3 Previous Next

Cucina e vista sulle Dolomiti al Faloria Mountain Spa Resort

Avete presente quella sensazione di felicità che arriva mangiando un piatto godendo di una bella vista? Al Faloria, Giovanni Gagliardo, lo chef campano che ha conquistato le cime dolomitiche, ha creato un menu che combina i sapori della tradizione locale con un pizzico di innovazione mediterranea.

Gli ingredienti? Provenienti da piccoli produttori locali, selezionati con cura. E se pensate che la sostenibilità sia una parola vuota, qui viene riempita di gusto: ogni piatto racconta una storia di amore per il territorio e per la qualità. E non mancano le proposte pensate per i più piccoli, perché qui ogni dettaglio è pensato per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Il ristorante del Faloria Mountain Spa Resort

Il Lounge con Bar del Faloria Mountain Spa Resort è un omaggio alla tradizione alpina, reinterpretata con uno stile moderno e sofisticato. Al centro della scena troneggia una stufa smaltata, un tributo al calore e all’accoglienza tipiche delle case ampezzane dolomitiche. Questo elemento iconico, oltre a riscaldare l’ambiente, dona un fascino unico allo spazio, rendendolo il luogo ideale per rilassarsi dopo una giornata in montagna. La proposta di mixology, invece, è un viaggio nel tempo e nello spazio, che combina i grandi classici della tradizione internazionale con un tocco di innovazione.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Attività outdoor: tante idee al Faloria Mountain Spa Resort

Se siete tra quelli che “vacanza” significa avventura, il Faloria ha una lista di proposte per voi. Sci, arrampicata su ghiaccio, escursioni in slitta o anche solo una passeggiata nei mercatini di Cortina, qui c’è sempre qualcosa da fare. E per i più pigri? La vasca esterna riscaldata, un bicchiere di vino e il Monte Faloria sullo sfondo fanno miracoli.

Ma non finisce qui. Per un’esperienza davvero speciale, il resort organizza visite nei caseifici locali, per scoprire i segreti della produzione del formaggio, e degustazioni di vini.

E per chi viaggia con i bambini? Nessun problema. Il Faloria offre un Mini Club che tiene impegnati i più piccoli mentre i genitori si godono un po’ di meritato relax. Perché ammettiamolo: anche i migliori genitori hanno bisogno di un momento senza urla o richieste di biscotti.