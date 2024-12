Bue Nero a Verona, dove la carne è protagonista

Nel cuore di Verona, a due passi dall’Arena, si trova il Bue Nero, un ristorante che sta rivoluzionando il concetto di steakhouse con una combinazione di carne di altissima qualità, piatti creativi e un ambiente accogliente. Gestito dalla famiglia Dalfini, esperta nel settore da oltre cinquant'anni, Bue Nero è un vero e proprio punto di riferimento gastronomico per chi ama la carne, ma non solo. Ogni piatto è una sorpresa, con piatti che non ti aspetti, ma che ti conquisteranno al primo assaggio.

La sala di Bue Nero

Da Bue Nero carne protagonista

Se sei un appassionato di carne, Bue Nero è il tuo angolo del paradiso. Dalla Fiorentina al Chateaubriand, passando per Entrecôte e Controfiletto, i piatti sono una vera e propria celebrazione del gusto. Ma la carne non è l'unica protagonista: la pasta fatta a mano, come il Tagliolino 30 tuorli alla salvia, dimostra che anche il mondo dei carboidrati ha un posto d'onore qui. E per gli antipasti, preparati a sorprenderti con piatti come il Torchon di foie gras con mostarda di mela cotogna, che unisce la ricchezza della carne con una dolcezza unica.

La carne protagonista di Bue Nero 1/4 L'hamburger di Bue Nero (Foto: Jacopo Salvi) 2/4 Melanzane, yogurt, acqua di rose, mandorla di Bue Nero (Foto: Jacopo Salvi) 3/4 Variazione di fagiolini e taccole, pesto di basilico alla ligure, basilico viola, vellutata fredda di porri e patate di Bue Nero (Foto: Jacopo Salvi) 4/4 Previous Next

Chiara Pannozzo, la chef di Bue Nero

Dal 2022, la chef Chiara Pannozzo porta la sua creatività e passione in cucina, con piatti che mescolano tradizione e innovazione. Gambero Rosso le ha assegnato il Premio Speciale Tradizione Futura per la sua capacità di reinventare la cucina classica italiana con un tocco personale. La chef non ha paura di sperimentare, combinando carne e pesce e trasformando le verdure di stagione in piatti irresistibili.

Chiara Pannozzo, la chef di Bue Nero

E se pensi che i dolci siano solo un corollario, preparati a cambiare idea: il maritozzo di Bue Nero è un must, sempre disponibile e periodicamente reinventato per regalarti sempre una sorpresa.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Bue Nero, locale elegante ma senza formalità

La location di Bue Nero è un piccolo gioiello nel cuore di Piazzetta Navona, a pochi passi da Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori. Il ristorante occupa un palazzo storico, con una scultura in bronzo di un bue nero di Gino Bogoni che ne rappresenta il simbolo. Maurizio Dalfini, fondatore e visionario dietro il nome del locale, ha scelto proprio questa scultura, acquistata in una galleria d’arte vent’anni fa, come emblema del ristorante. Il risultato è un’atmosfera che mescola l’eleganza moderna con il fascino della tradizione, perfetta per una cena senza troppe formalità, ma con un tocco di classe.

Particolare di Bue Nero

Bue Nero, cucina creativa e vini da scoprire

Non solo carne e pasta, ma anche un’ottima selezione di vini. Il Bue Nero ha una carta dei vini che spazia dalle eccellenze italiane a quelle internazionali, con un’attenzione particolare ai piccoli produttori. Che tu sia un esperto sommelier o un appassionato che vuole scoprire qualcosa di nuovo, la scelta qui non ti deluderà. Il vino giusto è l’accompagnamento perfetto per ogni piatto, e il ristorante sa come abbinare i giusti sapori per esaltare ogni boccone.