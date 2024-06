Estate ai piedi del Cervino: le novità dell'hotel Hermitage di Breuil-Cervinia

Preparatevi a vivere un'estate indimenticabile tra le splendide montagne valdostane! L'Hotel Hermitage Relais & Châteaux, di Breuil-Cervinia (Ao) riapre per la stagione offrendo un soggiorno a 5 stelle all'insegna del relax, del gusto e dell'avventura. Novità e conferme per questa stagione: dal rinnovamento degli spazi con il restyling di tre camere alla presenza del ristorante La Chandelle nella Guida Michelin 2024, fino all'atteso appuntamento con la storica Coppa Hermitage Relais & Châteaux.

Hotel Hermitage: oasi di lusso e comfort ai piedi del Cervino

Situato ai piedi del Cervino, l'Hotel Hermitage è un vero gioiello alpino che coniuga perfettamente tradizione e modernità. Le sue 28 camere e 11 suite, recentemente rinnovate con un design contemporaneo, offrono agli ospiti il massimo comfort e una vista mozzafiato sul panorama sul Cervino e sul ghiacciaio del Plateau Rosa.

La Chandelle, il ristorante dell'Hotel Hermitage

Per gli amanti della buona cucina, il ristorante "La Chandelle", guidato dallo chef Giovanni Porretto, propone un'esperienza gastronomica unica. I piatti della tradizione valdostana vengono rivisitati in chiave moderna utilizzando solo i migliori prodotti locali a km0, provenienti dagli orti biologici dell'hotel. Il ristorante è stato confermato dalla Guida Michelin 2024.

Hotel Hermitage, un mondo di attività e benessere per tutti i gusti

L'Hotel Hermitage non è solo un luogo per rilassarsi, ma anche per vivere tante avventure. Gli amanti dell'outdoor potranno cimentarsi in escursioni, trekking, mountain bike e persino golf, su uno dei campi più alti d'Europa. Per chi cerca un'esperienza più rilassante, la spa dell'hotel offre una vasta gamma di trattamenti benessere personalizzati. Confermata la collaborazione con il prestigioso Relais & Chateaux, Chalet Hotel Schönegg di Zermatt: una partnership che permette di offrire agli ospiti esperienze ancora più esclusive e di alta qualità grazie all'introduzione di pacchetti soggiorno speciali che combinano il meglio dei servizi del R&C Hotel Hermitage con quelli del R&C Chalet Hotel Schönegg. Sarà, infatti, possibile godere di pernottamenti, attività esclusive e cene al ristorante gourmet “Saveurs” che offre una vista senza eguali sul Cervino e un menu d'eccezione firmato dallo chef Reinhold Wrobel famoso per la sua cucina raffinata e l'attenzione ai dettagli culinari.

Non solo, tra le novità il picnic a chilometro zero, un'esperienza unica che offre l'opportunità di godere di una selezione di prodotti locali, con un menu ricco di proposte dell'orto dell'hotel nella bellezza naturale delle Alpi. Gli ospiti potranno deliziarsi con frutta e verdura di stagione, formaggi e salumi tipici, pane nero e prodotti da forno artigianali, oltre a una selezione di vini e bevande provenienti dalla cantina, e distendersi su comode coperte in un'atmosfera irripetibile nell'orto dell'hotel a 1000 metri di altezza con annesso piccolo Rascard del 1700.

Hotel Hermitage, eventi e pacchetti speciali

Ma non solo. Durante l'estate, Cervinia ospiterà una serie di eventi imperdibili, tra cui la prima edizione del Cervino Mountain Music Festival, con musica live di artisti di fama internazionale, e la Cervino Matterhorn Ultra Race (26 giugno), una gara di corsa estrema di 173 km. Per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale, l'hotel propone pacchetti personalizzati che includono attività, cene e trattamenti spa. Per celebrare l'inizio della stagione estiva, l'Hotel Hermitage propone un pacchetto speciale: 6+1=6. Prenotando un soggiorno di 7 notti entro il 30 giugno, potrete godere di una notte gratuita con trattamento di pernottamento e prima colazione oppure mezza pensione (prima colazione e cena).

Hotel Hermitage

Via Piolet 1 - 11021 Breuil-Cervinia (Ao)

Tel 0166 948998