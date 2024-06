Cesenatico come la costa di New York? Tutto è possibile all'Hotel Nettuno

Relax e romanticismo come negli Hamptons, esclusiva penisola di Long Island alle porte di New York, sede di lussuose residenze vip per l'estate e i fine settimana con lo sguardo sull'Oceano, ma siamo, invece, a Villamarina, sul lungomare Carducci di Cesenatico (Fc). Qui l'Hotel Nettuno, un family resort e bike hotel vista mare, ha ricreato, appunto, l'allure delle celebri ville degli Hamptons, con ambienti luminosi che si aprono sull'azzurro della costa. Un rifugio romantico per godersi una vacanza per due in riva al mare, con tutti i comfort del caso: dalla piscina a sfioro con idromassaggio al solarium fino ad una sala cinema.

Hotel Nettuno sul lungomare di Cesenatico

Come sono le camere dell'Hotel Nettuno

Il design dell'hotel è influenzato dal film "Tutto può succedere", che ha ispirato uno stile con arredi laccati bianchi, colori caldi e rilassanti. L'hotel offre diverse opzioni di alloggio, tra cui camere accoglienti e suite con cucina attrezzata e balconi con vista sul mare.

Una delle stanze dell'Hotel Nettuno
Colori rilassanti per le stanze dell'Hotel Nettuno
Una delle stanze dell'Hotel Nettuno

Assolutamente meritevoli di menzioni le camere “Frontemare”, completamente rinnovata ed ampliata con grande bagno e box doccia (mq 20), offre stile e charme negli arredi, mobili in rovere bianco, stoffe color tortora, abbinati al blu polvere o al grigio perla delle pareti, tv lcd, frigorifero, cassaforte e telefono, aria condizionata (con regolazione autonoma), vista fronte mare con balcone, la “Marina Suite”, sistemazioni completamente rinnovate ed ampliata con grande bagno e box doccia (mq 30/40). Questa camera ha uno stile negli arredi peculiare, con mobili in rovere bianco, stoffe color tortora, abbinati al blu polvere o al grigio perla delle pareti. Per il massimo comfort a disposizione un comodo divanetto o poltroncina. Tv lcd, frigorifero, cassaforte, telefono e piccola cucina attrezzata, aria condizionata (con regolazione autonoma), loggia o balcone, fronte mare o vista mare.

Il ristorante dell'Hotel Nettuno

Il ristorante dell'Hotel Nettuno propone specialità del territorio preparate con prodotti freschi e di stagione provenienti dalle campagne circostanti e dal Podere La Fattoria di Canonica dei Ricci Hotels a Santarcangelo di Romagna. Gli ospiti possono godersi un'esperienza culinaria raffinata e autentica, immersi in un'atmosfera sognante con vista sul mare. Il menu si concentra su una proposta di cucina mediterranea a base di pesce o di carne, buffet di verdure e di antipasti, proponendo in aggiunta anche piatti speciali della cucina tradizionale romagnola. Infine, focus particolare sulle preparazioni a bassa temperatura (Cbt). L'Hotel Nettuno è pronto a soddisfare le esigenze di tutti: bambini, vegetariani, dietetici e celiaci. Il servizio al ristorante è à la carte.

I servizi dell'Hotel Nettuno

La struttura, che ha fatto la storia di Cesenatico (in origine era un villino degli anni '50), dispone di una ricca dotazione di servizi: grandi spazi accoglienti, piscina a sfioro con idromassaggio, solarium, palestra Technogym, sala ristorante climatizzata con vista sul mare, parcheggio interno ed una nuova grande spiaggia privata, con giochi in legno e campi da beach volley e beach tennis. È situata in una posizione tranquilla vicino al centro storico di Cesenatico, offrendo agli ospiti la possibilità di esplorare la vita marina e i luoghi storici della zona.

La piscina dell'Hotel Nettuno
Particolare della piscina dell'Hotel Nettuno
La hall dell'Hotel Nettuno
L'esterno dell'Hotel Nettuno
Lavoro con vista all'Hotel Nettuno
L'Hotel Nettuno, perfetto per coppie ma anche per famiglie
La reception dell'Hotel Nettuno

L'Hotel Nettuno offre, dunque, una vacanza al mare raffinata e ricca di esperienze, rimanendo legato alla tradizione turistica della Romagna ma con nuovi servizi e attenzioni per gli ospiti.

Hotel Nettuno

Via Pitagora, 5, - 47042 Cesenatico (Fc)

Tel 0547 87102