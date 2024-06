Ami cantare e la cucina milanese? Da Ronchi c'è il Chitarraoke

Amate la buona cucina e il karaoke? A Milano c’è il posto giusto per voi! È il ristorante Ronchi. Ronchi è stato il primo wine bar d'Italia e continua a essere un punto di riferimento grazie all’innovativo format "Chitarraoke". Questo concept coinvolgente combina i sapori della cucina milanese, una vasta selezione di vini e la possibilità di cantare insieme a musicisti dal vivo, creando serate indimenticabili all'insegna del divertimento.

Ronchi: un viaggio tra tradizione, musica e gusto nel cuore di Milano

Nascosto tra le suggestive vie del centro storico di Milano, a due passi dal Duomo, il ristorante Ronchi si erge come un'oasi di sapori e convivialità, pronto ad accogliere i palati più esigenti e gli amanti del divertimento. Dal 1934, anno della sua fondazione, Ronchi ha saputo conquistare il cuore dei milanesi e dei turisti, diventando un vero e proprio punto di riferimento per chi desidera un'esperienza culinaria autentica e originale.

Ronchi, un tuffo nella tradizione milanese

Varcare la soglia del ristorante Ronchi significa immergersi in un'atmosfera calda e accogliente, dove il profumo della cucina milanese rivisitata in chiave contemporanea si intreccia con le note di musica dal vivo.

Il Re di Milano - Risotto alla milanese di Ronchi 1/5 Bucatino all'amatriciana preparato in occasione della serata Milano Canta Roma di Ronchi 2/5 I cubotti golosi - Cubotti di polenta (ragù di salsiccia, fonduta di gorgonzola, porcini trifolati) di Ronchi 3/5 Semplice bontà - Torta morbida ricotta e pere accompagnata da crema inglese di Ronchi 4/5 Panettone artigianale con crema inglese di Ronchi 5/5 Previous Next

Il menu, sapientemente curato dallo chef, propone un viaggio tra i sapori tipici della Lombardia, reinterpretati con un pizzico di creatività e innovazione. Dall'immancabile risotto alla milanese con ossobuco alla succulenta cotoletta, passando per la guancia di manzo brasata al vino rosso e lo stinco di maiale al forno con polenta mantecata, ogni piatto racconta una storia di tradizione e passione per la buona tavola. A completare l'esperienza culinaria, una cantina ricca di vini e distillati provenienti da tutto il mondo, sapientemente abbinati ai piatti per esaltarne i sapori.

Chitarraoke da Ronchi: un format unico per serate indimenticabili

Ma il vero fiore all'occhiello del ristorante Ronchi è il suo format unico: il Chitarraoke. Ogni mercoledì, il "Mercolady" invita le donne a godersi un'esperienza speciale con il menu Chitarraoke a un prezzo speciale. Il giovedì, invece, il Chitarraoke si trasforma in un aperitivo musicale, dove poter degustare vini e drink a ritmo di musica dal vivo.

Il Chitarraoke da Ronchi

Non solo cucina e musica, ma anche eventi a tema che rendono il ristorante Ronchi un luogo di incontro e di condivisione. Dalle serate dedicate al cantautorato romano e ligure alle "80's Music Night" e a "Ronchi canta Sanremo", il locale sa sempre come sorprendere e divertire i suoi ospiti.

Ronchi, un luogo per ogni occasione

Che sia per una cena con amici, un evento speciale o semplicemente una serata all'insegna del buon cibo e della musica, il Ristorante Ronchi è la scelta ideale. Aperto dal martedì al sabato, dalle 18 alle 2, Ronchi vi aspetta per un viaggio indimenticabile tra tradizione, gusto e divertimento.

Ronchi

Via S. Maurilio 7 - 20123 Milano

Tel 351 618 3476