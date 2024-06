Assaggiare la carne di zebra o di coccodrillo? Da de Matteo alla Brace di Maddaloni

Avete mai mangiato un filetto di zebra o di coccodrillo? Volete provare? Allora l'indirizzo giusto è "de Matteo alla Brace di Maddaloni", nel cuore della Campania, a pochi passi da Caserta, un tempio dedicato agli amanti della carne. Qui, i fratelli Umberto e Daniele de Matteo, eredi di una tradizione familiare che risale al bisnonno Pietro, macellaio negli anni Trenta, hanno creato un locale unico nel suo genere, dove la passione per la carne si coniuga con l'innovazione e la ricerca del gusto più raffinato.

Umberto e Daniele de Matteo

De Matteo alla Brace, il tempio della carne

Varcare la soglia di de Matteo alla Brace significa intraprendere un viaggio sensoriale alla scoperta di sapori autentici e inaspettati. La carne, protagonista indiscussa del menu, viene selezionata con cura da allevamenti nazionali ed esteri, certificati e controllati. Ogni taglio, che sia pregiato o esotico, viene trattato con maestria da Daniele, che vanta una profonda conoscenza delle tecniche di frollatura, tramandategli dalla famiglia e perfezionate con studi e ricerche costanti.

Cosa mangiare da de Matteo alla Brace: selezioni pregiate e sapori esotici

Per gli intenditori, la Selezione de Matteo rappresenta un'esperienza imperdibile. Carni che si distinguono per marezzatura, intensità di gusto e succulenza, come la Gold Steak, una bistecca da 500 grammi ricoperta di fogli d'oro 24k, o il Wagyu Kobe, la carne più sopraffina al mondo, allevata e macellata nella prefettura di Hyogo, in Giappone.

Filetto di coccodrillo di de Matteo alla Brace 1/4 Cheesecake di Chianina di de Matteo alla Brace 2/4 Carpaccio di filetto “Selezione de Matteo”, formaggio fresco senza lattosio, polvere di arancia e tarallo sbriciolato di de Matteo alla Brace 3/4 Carne sulla brace da de Matteo alla Brace 4/4 Previous Next

Ma de Matteo alla Brace non si ferma qui. Per i palati più avventurosi, il menu propone anche carni esotiche come il filetto di coccodrillo, il filetto di zebra di razza Burchell e la carne di canguro, una delle carni rosse più sane esistenti.

Oltre alle bistecche di diverse frollature, il menu offre un'ampia varietà di piatti a base di carne, dalle tartare alle polpette, dalle tagliate al filetto. Tra le proposte più originali, la Cheesecake di Chianina con tarallo napoletano, sugna e pepe, ricotta di Bufala Dop, tartare di filetto, crema di pomodorini gialli e basilico fritto.

De Matteo alla Brace: oltre alla carne buon vino

A completare l'esperienza culinaria, una carta dei vini ricca di oltre 200 etichette nazionali ed estere, con un focus particolare sui vini del casertano, in particolare il Falerno del Massico, accuratamente selezionati da Umberto, sommelier e direttore di sala.

Design elegante e atmosfera accogliente da de Matteo alla Brace

De Matteo alla Brace non è solo un ristorante, ma un luogo dove sentirsi a proprio agio. Il design contemporaneo, con finiture in legno e ferro e un'illuminazione d'atmosfera, crea un'atmosfera accogliente e raffinata, perfetta per una serata speciale o un pranzo in famiglia.

L'interno di de Matteo alla Brace

De Matteo alla Brace è la storia di una famiglia che ha fatto della propria passione per la carne un'arte. Un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per offrire un'esperienza culinaria unica e indimenticabile.

de Matteo alla Brace

Via Mastrantuono, 48 - 81024 Maddaloni CE

Tel 0823 436819