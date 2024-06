Lusso, storia e cucina gourmet in Alto Adige? Vai all'Ansitz Steinbock

Un'oasi di pace e tranquillità, perfetta per chi desidera un soggiorno all'insegna del lusso, del relax e del buon gusto: nel cuore dell'Alto Adige, a Villandro, a 880 metri di quota, sorge l'Ansitz Steinbock, un castello del XV secolo recentemente riqualificato in un elegantissimo hotel.

L'esterno dell'Ansitz Steinbock

L'Ansitz Steinbock, già sede di un tribunale e successivamente di una locanda, conserva il fascino della sua storia secolare, sapientemente fuso con un design contemporaneo e raffinato. Le dodici suite, ognuna delle quali un piccolo capolavoro di eleganza e privacy, si distinguono per gli arredi ricercati, realizzati con materiali pregiati come parquet centenari, legno di wengé e pietra locale. L'illuminazione soffusa e l'atmosfera intima creano un ambiente accogliente e rilassante, perfetto per chi desidera staccare la spina dalla routine quotidiana.

Elisabeth Rabensteiner, proprietaria dell'Ansitz Steinbock

«Lo Steinbock è un posto speciale: abbiamo due ristoranti di altissima qualità, un fine dining e uno à la carte, con un ricco staff di sala (tre maitre e tre sommelier per intenderci, ndr) e in cucina. Abbiamo dodici suite esclusive dove tutti i materiali sono sostenibili, con alcuni che vengono anche dalla nostra valle. Siamo unici» racconta Elisabeth Rabensteiner, proprietaria dell'hotel.

La suite Von Nehaus dell'Ansitz Steinbock

E se si è alla ricerca di un'esperienza di soggiorno indimenticabile all'Ansitz Steinbock, la scelta deve ricadere per forza nella suite Von Neuhaus. Con i suoi 62 mq, è un connubio perfetto tra design moderno e fascino storico, con arredi raffinati che si armonizzano perfettamente con le antiche mura del castello. Dedicata ai nobili signori von Neuhaus, ex proprietari del castello, la suite vanta due camere da letto separate, un ampio soggiorno con divano letto e un'incantevole vista sul centro storico del paese e sulle Dolomiti.

La suite Von Nehaus dell'Ansitz Steinbock 1/4 Tutto il lusso della suite Von Nehaus dell'Ansitz Steinbock 2/4 La zona relax della suite Von Nehaus dell'Ansitz Steinbock 3/4 Il frigo-bar di lusso della suite Von Nehaus dell'Ansitz Steinbock 4/4 Previous Next

Gli ospiti potranno inoltre rilassarsi nella sauna finlandese in legno di cembro, nella vasca da bagno freestanding e nella doccia benessere. Questa suite è dotata di tutti i comfort moderni, tra cui Wi-Fi, la televisione a schermo piatto, una cassetta di sicurezza, un frigo-bar di lusso, asciugacapelli e l'impianto stereo Bluetooth. Inoltre, la suite è completamente plastic-free, con cosmetici naturali di Just e parquet centenario in abete rosso.

I due ristoranti dell'Ansitz Steinbock

Come ha annunciato Elisabeth nella presentazione dell'hotel, l'Ansitz Steinbock dispone di due ristoranti: un fine dining e uno à la carte. Entrambi sono guidati dallo chef polacco Tomek Kinder, che nel presentare la sua filosofia gastronomica racconta: «Io sono nato in Polonia e sono cresciuto in Germania. Sono qui a Villandro da 13 anni e ho cucinato anche a Cesenatico in Emilia Romagna. Quindi per me non esistono barriere. Io lavoro sempre utilizzando prodotti locali e stagionali, chiedendoli ai contadini della zona, ma anche utilizzando ingredienti internazionali, sempre ricercati. Perché qui vogliamo prodotti top, di prima qualità».

Tomek Kinder, chef dell‘Ansitz Steinbock 1/4 La Stube Defregger, sede del fine dining dell'Ansitz Steinbock 2/4 La Stube Defregger ha più di 300 anni di storia 3/4 La mise en place del ristorante fine dining dell'Ansitz Steinbock 4/4 Previous Next

La menzione d'onore, senza dubbio, va al ristorante fine dining: otto tavoli immersi nella Stube Defregger con più di 300 anni di storia. Qui, lo chef Kinder trova la sua massima espressione creativa, libero di sperimentare e dar vita a menu degustazione che cambiano ogni sei settimane. Un viaggio culinario in continua evoluzione, dove la ricerca della perfezione è il leitmotiv. Kinder utilizza ingredienti freschi e di stagione, provenienti dal territorio, esaltandone i sapori autentici con accostamenti sempre nuovi e sorprendenti.

Un'esperienza sensoriale unica, arricchita dalla sapiente selezione di vini curata dai maitre e dai sommelier della struttura. Tra questi spicca Bastian Winkler, una giovane promessa del mondo enoico dell'Alto Adige (appena 27 anni), uno dei soli 44 altoatesini ad aver frequentato la prestigiosa Wine Academy. La sua passione e competenza guidano gli ospiti nella scelta del vino perfetto da abbinare ad ogni portata, esaltando i sapori della cucina di Kinder.

La cantina dell'Ansitz Steinbock

Last but not least, non si può non citare la meravigliosa cantina che si trova nel cortile dell'hotel a sei metri sottoterra. «Un tempo quella sala era la prigione del palazzo, perché lo Steinbock è anche stato un tribunale. Anni fa era chiusa - racconta Elisabeth. Se aprivi la porta, ti ritrovavi davanti a un muro». Ma la curiosità di suo padre era tanta, e non si è arreso di fronte a quell'ostacolo. «Ha chiesto al vecchio proprietario cosa ci fosse dietro quel muro - continua Elisabeth. E lui gli ha risposto che la cantina era crollata durante i lavori di ristrutturazione della casa del vicino, e che non era più possibile accedervi».

La cantina dell'Ansitz Steinbock

Ma il papà di Elisabeth non si è fidato e ha deciso di scavare un nuovo varco nel muro, e con sua grande sorpresa, ha scoperto una cantina intatta e magnifica. «Era come un sogno. Un tesoro nascosto che aspettava solo di essere riscoperto». La cantina è stata completamente restaurata e oggi è un vero e proprio gioiello dell'Ansitz Steinbock: questa, infatti, ospita una collezione di oltre 800 etichette, provenienti da tutto il mondo, con una particolare attenzione ai vini dell'Alto Adige.

Ansitz Steinbock

Vicolo Franz von Defregger 14 - 39040 Villandro (Bz)

Tel 0472843111