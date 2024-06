Da Adelaide l'alta cucina ora si gusta anche sul terrazzo che domina il centro di Roma

È in pieno centro storico a Roma, ma sembra un’oasi di pace di benessere. Perla all’interno del Vilòn (uno dei più raffinati boutique hotel della capitale), a sua volta gioiello di un tesoro di storia ed arte come Palazzo Borghese, Adelaide è uno dei ristoranti di Roma dove incontrare l’alta cucina è più di un rito. Fuori dai giri del turismo di massa, lo chef Gabriele Muro è assolutamente in linea con l’ambiente che lo circonda e la sua alta cucina non è solo un riuscitissimo connubio fra la sua terra campana e la tradizione romana, è anche un saggio di eleganza e buon gusto che rivaleggia con lo stile eclettico e intrigante dell’albergo.

Nel pur ricco panorama della ristorazione romana, Adelaide si è conquistato da subito un posto importante per la qualità dei menù e per l’ambiente ricercato, e anno dopo anno è cresciuto nelle aspettative della clientela come un esempio di fusion riuscita fra tradizione e innovazione, senza mai cadere nel banale o nel rischio di presentare piatti incomprensibili: pochi ingredienti, grande ricerca di equilibrio e sapori autentici sono il tratto distintivo della cucina di Muro.

Gabriele Muro

Adelaide, ambiente elegante e accogliente senza inutili sfarzi

Situato all'interno di una dimora storica, il ristorante Adelaide è arredato con uno stile elegante e sofisticato che riflette, come detto, l'anima dell'Hotel Vilòn. Le sale del ristorante sono caratterizzate da un design raffinato, begli arredi eleganti, dettagli artistici e una calda illuminazione che crea un'atmosfera intima e accogliente. Le grandi finestre offrono una vista incantevole sul giardino privato di Palazzo Borghese, rendendo ogni pasto un'esperienza visiva oltre che gustativa. E non da meno è il cortiletto interno, un patio-giardino segreto in cui palme, banani e candele danno un tocco appena appena esotico, dilatando la percezione dello spazio. UN ambiente a cui si aggiunge ora il nuovo roof (Il Nido) che domina i tetti della capitale.

Il nome Adelaide è un omaggio alla principessa Adelaide Borghese, che trasformò nel 1841 l'ala dell'omonimo antico palazzo nobiliare, dove oggi sorge l'albergo, in un apprendistato per le ragazze orfane, che lavorando potevano ottenere una dote.

E da quest'anno il Nido, un roof riservato per pochi

Adelaide da pochi giorni è diventato ancora più ricercato per il nuovo spazio estivo: un roof quasi letteralmente sospeso tra cielo e tetti romani. Parliamo de Il Nido, la terrazza all’ultimo piano del Vilòn, un angolo segreto per pochi intimi in uno degli indirizzi più appartati e "vibranti" della Capitale. Si tratta di un ambiente raccolto, con musica di sottofondo, candele accese dall’imbrunire e un cameriere discreto che servirà i menu degustazione (di cui uno tutto vegetariano, il Pachamama) insieme allo Chef.

Fra rampicanti di gelsomini profumati e bouganville e si gode di una vista privilegiata sul giardino segreto di Palazzo Borghese, tra fontane zampillanti e mascheroni rinascimentali. Guardando oltre, la vista spazia fino al Tevere, i tetti si inseguono e Roma sembra ancora più onirica da quassù, del tutto inedita e sotto voce, per quanto segretamente sontuosa. Un ambiente che è una sorta di speciale chef’s table dove vivere l’esperienza di un menu degustazione. I piatti di Gabriele Muro sono composti al tavolo, tra il profumo dei gelsomini e cascate di bouganville.

La cucina di Muro: tradizione e innovazione in un equilibrio mediterraneo

Alla guida della cucina del Ristorante Adelaide c'è lo chef Gabriele Muro, un talento che ha saputo conquistare il palato dei più esigenti gourmet. La filosofia culinaria di Muro si basa su un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, proponendo piatti che esaltano i sapori autentici della cucina italiana con un tocco creativo e moderno che non lascia mai dubbi su ciò che contiene il piatto e che, in ogni portata, è ispirata al Mediterraneo.

Il Menu di Adelaide: un viaggio sensoriale

Il menu di Adelaide celebra concretamente la cucina italiana, con un'attenzione particolare agli ingredienti di alta qualità, alla stagionalità e ai sapori del centro-sud. Ogni piatto è pensato per offrire un'esperienza sensoriale completa, dal gusto all'olfatto, fino alla vista. E non potrebbe essere altrimenti visto il contesto in cui si trova, dove lo stile è il leit motive dell’albergo e del gruppo a cui fa capo.

Alcuni piatti possono rendere l’idea di come la semplicità possa diventare alta cucina nei piatti di Muro che sono mediterranee e creativi, con sapori ben bilanciati e attenzione ai dettagli:

Antipasti

Tra gli antipasti spiccano il Carpaccio di tonno rosso con agrumi e finocchio e la Burrata pugliese con pomodorini confit e basilico. Ogni boccone è un'esplosione di sapori freschi e autentici. Non ci sono contaminazioni… si tratta di un vero e proprio inno ai gusti del Mediterraneo.

Primi Piatti

Fra I primi piatti ci sono alcune vere e proprie dichiarazioni d'amore alla tradizione italiana. Il Risotto ai funghi porcini, mantecato alla perfezione, e i Tagliolini al tartufo bianco sono solo alcune delle prelibatezze preparare di un cuoco di Procida che sa cimentarsi alla grande con piatti di tradizione del nord Italia. E un piatto superbo sono i Ravioli con brodo vegetale.

Secondi Piatti

Tra i secondi piatti, il Baccalà alla romana e il Filetto di manzo con riduzione di vino rosso sono imperdibili. Possono sembrare proposte scontate dal nome, ma in realtà sono piatti preparati con cura, utilizzando tecniche di cottura che esaltano il sapore degli ingredienti. E che dire di piatti come l'Agnello o il Filetto di manzo con BBQ alla barbabietola? Gusto verticale, preciso e nessuna sbavatura. E assolutamente da non perdere è la Triglia ripiena. E da provare pure e A tutto rombo, Carrotts on rainbow o il Vizietto, oltre ai ricordati classici romani e quelli campani ricchi di sapori dell'orto e del mare. Da non perdere il nuovo piatto, una Zuppa Tom Yum con Astice affumicato e patate, introdotto in questi giorni.

Dolci

Per concludere in dolcezza, il ristorante propone dessert raffinati come il Tiramisù alla maniera di Adelaide e la Mousse di cioccolato fondente con cuore di lampone. Ma non può ovviamente mancare il Limone alla moda di Napoli.

Servizio impeccabile e atmosfera unica

L'esperienza al Ristorante Adelaide non sarebbe completa senza l'attenzione al servizio. Lo staff è altamente professionale e attento, pronto a soddisfare ogni esigenza degli ospiti con cortesia e discrezione. I camerieri sono ben informati sui piatti e sul vino, pronti a offrire consigli e a garantire un'esperienza di alto livello.

L'atmosfera del ristorante, elegante e rilassante, è perfetta per cene romantiche, incontri d'affari o celebrazioni speciali. Unica avvertenza: non è un locale per tavolate di amici o festeggiamenti. Numeri piccoli e riservatezza sono il claim del locale.

Da Adelaide anche il bar in linea con lo stile del locale

Accanto all'eccellente offerta gastronomica, il Salotto di Adelaide vanta un bar che è uno dei tanti templi della mixology che a Roma si sono sviluppati con professionalità. I cocktail sono innovativi e raffinati e posso anche accompagnare un pasto o essere gustati in un momento di relax. Come per la cucina, si punta su ingredienti freschi e di alta qualità, combinati con tecniche innovative che esaltano i sapori.

Adelaide/Vilòn, un'eccellenza a Roma

Il Ristorante Adelaide dell'Hotel Vilòn è molto più di un semplice ristorante; è un luogo dove l'arte culinaria viene celebrata in ogni suo aspetto. Per chi è alla ricerca di un'esperienza gastronomica indimenticabile nel cuore di Roma, il locale è la destinazione perfetta. Con la sua cucina eccellente, l'ambiente raffinato e il servizio impeccabile, rappresenta una tappa obbligata per gli amanti della buona tavola.

Il ristorante è considerato ideale per chi cerca un'esperienza culinaria di lusso a Roma e il costo non basso è più che giustificato dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Di fatto è un posto giusto, articolato in vari spazi indipendenti, per una colazione, un pranzo leggero, un aperitivo o una cena con un mood molto mediterraneo.

L'Hotel Vilòn fa parte di Shedir Collection, portfolio che comprende altri 4 hotel 5 stelle lusso a Roma: Maalot, Umiltà 36, Palazzo Shedir, Palazzo Roma, ultimo nato e in apertura, e un hotel a Capri, il Capri Tiberio Palace.

Adelaide / Hotel Vilòn Roma

Via dell'Arancio 69 - 00186 Roma

Tel 06/878187