Non solo vino: Piombaia di Montalcino è anche agriturismo e ristorante

L’azienda agricola Piombaia nasce dall’unione delle famiglie Rossi, originaria di Montalcino (Si), e Cantini, originaria di Pisa. Alla quinta generazione della famiglia Rossi-Cantini i fratelli Vittorio, Francesco e Cecilia gestiscono l’azienda di famiglia scegliendo dal 2008 di applicare i principi dell’agricoltura biologica e biodinamica che hanno completamente rivoluzionato il modo di vivere e lavorare in azienda: non più l’utilizzo di fertilizzanti sintetici, pesticidi chimici o grandi macchine agricole ma la riscoperta dei ritmi della natura, dello scorrere del tempo, della scelta di far girare i cavalli per la vigna utilizzati come diserbanti naturali. Piombaia è non solo vino ma anche agriturismo e agriristorante.

Il giardino con la piscina di Piombaia

Dormire da Piombaia

La struttura si costituisce di sette appartamenti indipendenti completi di servizi e comfort: angolo cottura (con piastre elettriche, lavello, forno a microonde, frigo, utensileria e accessori), riscaldamento autonomo.

Una delle stanze dei 7 appartamenti di Piombaia
Living di uno dei 7 appartamenti di Piombaia
Camera da letto da Piombaia
La vista da la Piombaia
Colazione da Piombaia

Agli ospiti vengono inoltre offerti alcuni servizi comuni: una piscina, un barbeque tradizionale, oltre al parcheggio riservato per le auto, inoltre vengono indicati percorsi escursionistici da praticare a piedi o in bici. L’agriturismo offre inoltre una vasca idromassaggio esterna nel periodo estivo e riscaldata e una visita guidata in azienda vitivinicola con vini da agricoltura biodinamica prodotti dall’azienda.

Mangiare da Piombaia

L’Osteria La Crocina Piombaia - Bio propone 2 menu degustazione (Il Pranzo Leggero e Il Banchetto) con abbinamento dei vini biologici e biodinamici dell’azienda, incluso il Brunello di Montalcino.

Antipasti toscani a l'Osteria La Crocina Piombaia - Bio
Cucina tipica toscana di casa all'Osteria La Crocina Piombaia - Bio
La cucina di Osteria La Crocina Piombaia - Bio è una cucina di casa a partire dal pane
L'ingresso di Piombaia

Una cucina di casa di campagna, stagionale con prevalenza di materie prime biologiche e km 0 e verdura dell’orto biodinamico di proprietà.

Alla scoperta del vino da Piombaia

Previsti ovviamente tour & tasting con visita in cantina e due diverse offerte di degustazione. La Classica propone nel bicchiere i 3 vini più rappresentativi: il Succo di Piombaia Bio, il Rosso di Montalcino Doc 2021 Bio e il Brunello di Montalcino Docg 2018 Bio. Il Viaggio è un percorso, appunto, nel meraviglioso mondo del Sangiovese, fatto di vinificazioni, maturazioni e affinamenti diverse che regalano infinite sfumature al re di questi uvaggi. Si assaggiano il Succo di Piombaia Bio, il Rosso di Montalcino Doc 2021 Bio, il Macerato di Piombaia 2020 Bio e il Brunello di Montalcino Docg 2008.

Presentato in anteprima assoluta a Red Montalcino il Rosso di Montalcino 2022, rivelatosi la sorpresa del Walk Around Tasting svoltosi alla Fortezza di Montalcino. Al Tavolo 43 fra le 67 aziende partecipanti spicca il suo ventaglio olfattivo di ciliegia matura, arancia sanguinella e mirtillo. Continua poi con viola mammola e glicine, rimandi balsamici e chiodi di garofano. Gusto molto piacevole con tannini integrati e notevole sapidità. Ritornano in chiusura la ciliegia e una nota di agrumi.

Da Piombaia possibilità di fare diverse degustazioni
La bottaia di Piombaia
I vini di Piombaia

Concludiamo con due note a margine. il motto che riassume il pensiero di Piombaia e che Ambra Vegni, responsabile della comunicazione, sposa in toto. «Và, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue opere, Ecclesiaste) 9.7. Francesco Cantini, portavoce della famiglia e particolarmente coinvolto nella gestione aziendale, ci lascia con queste considerazioni «Se non pensiamo ad una vera rigenerazione dei suoli biologico e biodinamico resteranno parole vuote». Come non essere d’accordo.

Piombaia

Località Crocina 1 - 53024 Montalcino (Si)

Tel 0577 847197