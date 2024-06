Soggiorno tra musica e storia? Al Grand Universe di Lucca, hotel amato da Puccini

Nel cuore di Lucca, circondato da influenze romane e rinascimentali, ha la sua sede il Grand Universe Lucca, un hotel ricco di storia che da quasi due secoli apre una porta esclusiva sulla città agli amanti dell'arte, della musica e dell'autentica ospitalità toscana.

La storia del Grand Universe Lucca

La struttura, sita in un elegante palazzo seicentesco un tempo appartenuto alla nobile famiglia Paoli, venne trasformata in un albergo nel 1857, e da allora è stato ininterrottamente la seconda casa di poeti, filosofi, artisti e altre menti brillanti, italiane e mondiali. Queste vivaci frequentazioni lo hanno trasformato nel corso del tempo in un luogo ricco di stimoli e di influenze culturali: oggi è il punto di partenza ideale per andare alla scoperta di una città storica come Lucca.

Dormire al Grand Universe Lucca

Parte del portfolio di Autograph Collection Hotels, brand del gruppo Marriott che raccoglie le strutture più peculiari e legate al territorio, il Grand Universe Lucca è stato oggetto di un importante lavoro di ristrutturazione ed è oggi una struttura di grande eleganza e fascino, con 55 camere che mescolano sapientemente la tradizione con il gusto contemporaneo, per un soggiorno autentico tra le bellezze di una delle più incantevoli città d'arte in Italia. Le finiture e i colori sono un tributo all'artigianato e ai doni della natura che hanno reso celebre la Toscana nel mondo.

Grand Universe Lucca, posizione unica nel cuore di Lucca

Lo sguardo dell'hotel è rivolto al futuro, ma conserva intatto il proprio retaggio e le proprie tradizioni. Non potrebbe essere altrimenti, visto l'inestimabile patrimonio artistico di Lucca e dello stesso hotel, che sorge su quella che in epoca romana era la bottega di un mastro vetraio. La posizione dell'hotel è il primo grande indicatore del rapporto privilegiato che esiste tra la struttura e il mondo della musica. Il Grand Universe si trova, infatti, di fronte all'iconico Teatro del Giglio, che dal 1817, anno della sua inaugurazione, ospita ininterrottamente la grande opera, balletti e concerti di musica classica.

Puccini cliente abituale del Grand Universe Lucca

Ma non è solo la sua posizione strategica ad aver reso Grand Universe un punto di riferimento per tutti gli amanti della musica; grande parte del merito lo si deve alle sue frequentazioni illustri. Su tutte spiccano quella del maestro Giacomo Puccini, habitué della struttura e nativo della città, e di Chet Baker, storica icona del jazz “made in Usa” che decise di soggiornare qui durante la sua avventura italiana.

Il legame con il celebre maestro toscano è ancora oggi ben presente all'interno dell'hotel, dato che a lui è intitolata l'elegante Suite Maestro e il “Puccini”, il signature cocktail dell'hotel a base di prosecco e succo di mandarino.

La musica protagonista al Grand Universe Lucca

Le stesse camere del Grand Universe non trascurano questo importante retaggio musicale, anzi lo valorizzano attraverso i loro nomi. Troviamo così la Piccolo, la Adagio, la Vivace, la Allegro, la Aria Junior Suite, la Puccini Junior Suite e la Maestro Suite, in omaggio ai tempi della musica classica e le grandi composizioni del passato.

Tuttavia, non sono solo le camere a riportare in auge la grande tradizione musicale. A svolgere magistralmente questo compito, infatti, troviamo anche la Symphony Lounge, uno spazio speciale e decisamente fuori dal comune. Un maestoso pianoforte a coda, posto al centro della stanza, attende gli ospiti, pronto a incantarli con le magiche melodie suonate dal pianista dell'hotel.

Mangiare al Grand Universe Lucca: il ristorante Legacy

Oltre a riprendere la struttura storica negli interni dell'hotel, Grand Universe Lucca omaggia la Toscana anche nell'offerta gastronomica del ristorante tradizionale italiano Legacy, che offre cucina locale accompagnata da vini pregiati. E al Legacy Bar anche con il suo dehors in piazza Napoleone dove gli ospiti possono gustare amari e digestivi che portano il nome di grandi personalità della città, godendosi la vista sulla città.

Il ristorante Legacy del Grand Universe Lucca

Il ristorante Legacy offre una cucina tradizionale ma al tempo stesso evoluta, perfetto equilibrio tra gusto, sostanza e creatività. Lo chef dell'hotel, Alessandro Mafredini, lavora di fino per unire sapori ben noti, figli della tradizione culinaria toscana, con il fattore sorpresa, il tutto all'insegna di un pranzo o una cena di grande qualità e adatta a tutte le occasioni.

Drink sul rooftop del Grand Universe

Non mancano poi le colazioni e le pause drink, due momenti chiave della giornata che il Grand Universe rispetta e venera. Sommità Martyn Orsyn Champagne Rooftop Bar si pone invece come il luogo ideale per i momenti più leggeri e rinfrescanti, con un esperto mixologist intento a preparare per gli ospiti deliziosi drink in partnership con Martin Orsyn champagne, impreziositi dalla vista.

Sommità Martyn Orsyn Champagne Rooftop Bar del Grand Universe Lucca

Sommità, come il nome vuole suggerire, si trova, infatti, su una splendida terrazza sul tetto dell'hotel, con vista panoramica sulla maestosa Piazza del Giglio.

La terrazza del Grand Universe Lucca

La cantina del Grand Universe

Per le occasioni speciali che si vogliono ricordare a lungo, il Grand Universe Lucca offre la possibilità di effettuare eleganti degustazioni di vino e olio toscano nella Eterno Wine Cellar, una pregiata cantina di vini costruita a ridosso delle fondamenta romane dell'edificio.

La wine cellar del Grand Universe Lucca

Una serata qui è un'esperienza difficile da dimenticare, sia per gli amanti del buon vino che per i cacciatori di esperienze esclusive.

Grand Universe

Piazza Del Giglio - 55100 Lucca

Tel 0583 40041