Grand Universe La Residenza, soggiorno da sogno tra storia e lusso a Lucca

Nel cuore del centro storico di Lucca, a pochi passi dal lussuoso hotel Grand Universe Lucca, sorge una residenza nobiliare con una storia antica: il Grand Universe La Residenza, un ambiente esclusivo, accogliente e dai dettagli impeccabili, in cui trascorrere un soggiorno memorabile, tra comfort e riservatezza.

La storia del Grand Universe La Residenza

Grand Universe La Residenza, in via della Polveriera, è stata costruita nel 1572, all'inizio del periodo moderno di Lucca, quando la città fu ristrutturata a seguito dell'espansione delle mura realizzata da due noti architetti del Rinascimento, Alessandro Resta e Vincenzo Civitali.

La residenza apparteneva a una delle più nobili famiglie di Lucca, i Mansi, conosciuta in tutta la zona dall'800, attraverso la via della Seta, che collegava est e ovest. Alla fine del dodicesimo secolo, i mercanti della città iniziarono a produrre la propria seta e a esportarla sia in Francia che nel resto d'Europa. Durante il Rinascimento, possedere l'agognata seta lucchese era quasi d'obbligo per tutte le famiglie nobiliari europee e, col passare degli anni, Lucca sviluppò tecniche di lavorazione sempre più avanzate.

Dormire al Grand Universe La Residenza

Grand Universe La Residenza, in omaggio a quel periodo storico, è decorata con creazioni che illustrano la tradizione della seta, come tributo all'eredità della famiglia Mansi. Molti secoli fa, i mercanti lucchesi impararono a produrre preziosi tessuti in seta: oggi quella maestria rivive tra le pareti delle suite e degli appartamenti del Grand Universe, per rendere l'esperienza estetica peculiare, inaspettata, sorprendente per tutti gli ospiti. Tutte le luxury residence sono self-catering e prendono il nome dalla flora rigogliosa e dai ricchi aromi della città di Lucca.

La junior suite Laurier è ispirata a un arbusto sempreverde, con foglie appuntite attraenti e lucenti, originaria della regione mediterranea. Chiamato “lauro”, nell'antichità l'alloro era tradizionalmente usato per tessere ghirlande e corone come simboli di vittoria nelle gare atletiche. Come pianta, rappresenta il successo e il trionfo. Oggi le sue foglie sono un ingrediente popolare nella cucina mediterranea.

La junior suite Lilas ispirata al lillà, una pianta originaria dell'Europa orientale, che però era coltivata soprattutto in Francia intorno al XV secolo. La nazione, quindi, divenne nota per i lillà rigogliosi e curati.

La j unior suite Lavande ispirata alla pianta omonima, originaria delle aree montuose interne della regione mediterranea. La lavanda, con il suo profumo intenso e piccoli fiori viola, deve il suo nome al termine latino "lavare", a testimonianza di quanto fosse popolare fin dall'antichità, proprio per il suo profumo rinfrescante e per le proprietà igienizzanti.

La suite Melisse ispirata alla melissa, un'erba calmante che era utilizzata fin dal Medioevo per ridurre lo stress e l'ansia, favorire il sonno, migliorare l'appetito e alleviare il disagio da indigestione.

La suite Narcisse , ispirata ai narcisi, attinge da questi colorati fiori, le cui tonalità vanno dal giallo, al bianco, al pesca, al rosa o al rosso. Il narciso, di solito, fiorisce da metà a tarda primavera. Un fiore dal profumo seducente e dalla storia mitica.

La suite Camelia si ispira a uno dei fiori più romantici, che significa amore, devozione e passione. Molti dicono che le camelie siano le "regine dell'inverno", poiché fioriscono durante i mesi più freddi.

si ispira a uno dei fiori più romantici, che significa amore, devozione e passione. Molti dicono che le camelie siano le “regine dell'inverno”, poiché fioriscono durante i mesi più freddi. La Residenza si completa con gli appartamenti: Jacinthe, Jasmine, Thym e Tulipe.

