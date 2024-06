Estate di gusto all'Axolute Comfort Hotel di Cantù: riapre il ristorante Unico

L'estate 2024 si preannuncia ricca di novità all'Axolute Comfort Hotel di Cantù (Co), a pochi passi dal lago di Como. Il rinomato hotel, recentemente acquisito dal gruppo Lima Hospitality, riapre, infatti, le porte del suo iconico ristorante Unico, pronto ad accogliere gli ospiti con un'elegante rivisitazione e un'offerta culinaria che sorprenderà anche i palati più esigenti.

La sala di Unico

Il menu di Unico: un'esperienza da non perdere

Sotto la sapiente guida del giovane e promettente chef Massimiliano Bizzi, già al Grand Hotel Villa Castagnola di Lugano e Villa d'Este di Cernobbio (Co), Unico propone un menu che coniuga tradizione e innovazione. I piatti, realizzati con materie prime di altissima qualità e lavorazioni attente, sono un vero tripudio di sapori e colori.

Riso al salto profumato con pomodoro arrosto, stracciatella di burrata e gamberi rossi al crudo di Unico 1/3 Polpo arrostito con spuma di patate e sedano in due consistenze di Unico 2/3 Il Tiramisu... ma non il solito di Unico 3/3 Previous Next

Tra le proposte imperdibili, il Riso al Salto profumato con pomodoro arrosto, stracciatella di burrata e gamberi rossi al crudo, i Ravioli ripieni al cavolfiore arrostito e liquirizia in brodetto tiepido di pesce profumato all'Hendrick's gin, i Passatelli a modo nostro con le conchiglie fresche dal mercato e limone bruciato, e la Tartara di bovino con tuorlo croccante alla carbonara e pecorino romano Dop. Per gli amanti del mare, il Polpo arrostito con spuma di patate e sedano in due consistenze rappresenta una vera esplosione di gusto. E per concludere in dolcezza, il Tiramisù... ma non il solito, vi conquisterà con la sua rivisitazione originale.

Pizze gourmet da Unico tra tradizione e innovazione

L'offerta gastronomica di Unico non si limita ai piatti della cucina italiana. Il ristorante propone anche una ricca selezione di pizze gourmet, realizzate con un impasto ad alta digeribilità e ingredienti di primissima qualità. Tra le pizze classiche, la Diavola con salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, ‘nduja, salame e olive e la Al tonno e cipolle con salsa di pomodori datterini gialli bio, cipolla rossa e tonno.

Focaccia La Romana - Porchetta di Ariccia, crema di pecorino romano, carciofi alla menta di Unico

Per chi desidera un'esperienza ancora più particolare, le pizze special edition con un impasto multicereali, come La vegana con verdure di stagione, pomodori confit e basilico, e La Golosa con crema di zucca, grana padano Dop, funghi porcini e guanciale croccante, rappresentano un vero e proprio must-try.

Unico Lounge Bar: il luogo ideale per un aperitivo o un dopocena

A completare l'offerta food & beverage dell'Axolute Comfort Hotel, l’Unico Lounge Bar. Un luogo accogliente e raffinato dove rilassarsi dopo una giornata di stress e lavoro, gustando un aperitivo all'italiana con pizze, focacce, salumi e formaggi del territorio.

Unico Lounge Bar

La cocktail list del bar propone una selezione di drink classici rivisitati in chiave moderna, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'utilizzo di ingredienti di stagione o a km 0. Da non perdere l'Unico Spritz, una vivace rivisitazione della versione classica con una combinazione di ingredienti freschi, il Negroni Canturino, un omaggio al classico Negroni con un tocco di personalizzazione ottenuto selezionando ingredienti locali, e l'Aperitivo Sour, un delizioso mix di dolce e acido.

L’Axolute Comfort Hotel

Con la sua atmosfera accogliente, la sua cucina raffinata e il suo bar esclusivo, l'Axolute Comfort Hotel è il luogo ideale per trascorrere un'estate indimenticabile.

L’Axolute Comfort Hotel

Che siate in cerca di una cena romantica, di una serata con gli amici o di un momento di relax, Unico saprà conquistarvi con la sua unicità.

Unico - Axolute Comfort Hotel

Via A. Grandi 32 - 22063 Cantù (Co)

Tel 031 702246