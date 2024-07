Da Bologna a Tokyo passando per Roma: succede al ristorante Anna al 20

Nel quartiere Trieste di Roma, la tradizione bolognese incontra la cultura romana e giapponese in un locale intimo e raffinato: Anna al 20.

Anna al 20: atmosfera accogliente e un design rétro

Varcando la soglia di Anna al 20, si viene avvolti da un'atmosfera calda e accogliente. L'ambiente, intimo e raffinato, è caratterizzato da un'eleganza discreta, con tocchi di stile rétro che rendono l'atmosfera ancora più suggestiva. Il verde domina la scena, con una carta da parati a fantasia unica che richiama il fogliame e dona un tocco di natura all'ambiente. Quadretti vintage, lampadari ricercati, piante e simpatiche scritte a Led completano l'arredo, creando un'atmosfera rilassante e conviviale.

Anna al 20: cucina fusion che esalta i sapori

Lo chef Mattia D'Ambrosio, giovane e talentuoso, propone un menu creativo che fonde la tradizione bolognese con influenze romane e giapponesi. Un viaggio gastronomico che inizia con antipasti come i gyoza Tokyo-Bologna, ripieni di ragù e crema di Parmigiano 30 mesi, e i dumpling Anna al 20, con ricotta, mortadella, salvia e beurre blanc. Un connubio perfetto tra Oriente e Occidente, che esalta i sapori e conquista il palato.

Anna al 20: tradizione e innovazione nei primi e secondi piatti

Tra i primi piatti, troviamo grandi classici come le tagliatelle al ragù, rivisitate con un tocco di modernità, e primi più leggeri come la pasta con pomodoro fresco. Per i secondi, il petto d'anatra con riduzione di aceto balsamico di Modena Igp e lamponi e il controfiletto in stile tataki con misticanza selvatica, sesamo e salsa al Parmigiano 30 mesi sono solo alcuni dei piatti che stuzzicano la curiosità e promettono un'esperienza culinaria indimenticabile.

Dolci classici con un tocco personale da Anna al 20



Per concludere in dolcezza, il menu propone i classici della tradizione italiana come lo gnocco fritto con nutella e crema al mascarpone, il brownie al cioccolato e la cheesecake ai frutti di bosco, rivisitati con un tocco di originalità dallo chef.

Una carta dei vini e dei gin ricercata da Anna al 20



La carta dei vini, curata dalla sommelier Letizia Di Bella, vanta una selezione di circa 50 etichette provenienti da piccole realtà regionali e nazionali, tutte legate al rispetto per l'ambiente e con caratteristiche uniche. Per gli amanti del gin, la proposta è altrettanto interessante, con 14 referenze che a breve diventeranno 20. Tra le etichette meno conosciute, spicca la Distilleria Flaminia romana, che offre gin con sapori inediti e intriganti.

Anna al 20: esperienza gastronomica da non perdere

Anna al 20 è il luogo ideale per chi desidera vivere un'esperienza gastronomica unica, dove tradizione e innovazione si intrecciano dando vita a piatti sorprendenti e gustosi. L'atmosfera accogliente, il servizio attento e la cura per i dettagli rendono Anna al 20 un vero gioiello nel panorama gastronomico romano.

Anna al 20

Via Brescia 20, Roma

Tel 06 9818 2496