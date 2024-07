Estate in bici? Ecco i nuovi Luxury Bike Hotels in Piemonte, Abruzzo e Puglia

Girare l’Italia in bici, ma con i comfort di un hotel o di un resort. Fantasia? No, è la realità di Luxury Bike Hotels, una serie di strutture, tra cui castelli, wellnewss Spa, ville e tanto altro, a misura di ciclista.

Aqua Montis Resort e Spa - Bici

Nel Belpaese ce ne sono 50 e oggi andremo a vedere tre nuove new entry nella collezione, tra Piemonte, Abruzzo e Puglia, per una vacanza tanto particolare quanto unica. Ma soprattutto, con un’accoglienza e opportunità ad hoc per il cicloturismo.

Cos’è Luxury Bike Hotels?

Luxury Bike Hotels è una collezione di relais e strutture ricettive d’alta gamma in Italia che si distinguono per la capacità di offrire servizi d’eccellenza e su misura per chi ama esplorare i territori in bicicletta. Ad oggi ne fanno parte 50 hotel di lusso, tutti situati in aree particolarmente strategiche per questo tipo di turismo.

Aqua Montis Resort e Spa - Percorso in mountain bike

I servizi riservati a ciclisti e cicloturisti sono innumerevoli: ricovero sicuro per le bici, ciclo-officina, ricarica per le e-bike, noleggio bici personalizzato, guide/accompagnatori esperti, indicazioni sui percorsi e itinerari culturali ed enogastronomici della zona, tracce GPX, lavanderia per l’abbigliamento sportivo, snack pomeridiano post uscita in bici, massaggio sportivo, organizzazione transfer da e per aeroporto e delle bici al seguito, menù energetici, possibilità di portare le bici in camera e tanto altro.

Luxury Bike Hotel Le Vigne di Fagnano 1709 in Piemonte

Attraversare le Langhe in bici, tra le colline patrimonio Unesco dell’umanità, i piccoli borghi ed i castelli, per poi fermarsi a Santo Stefano Belbo (Cn) nel Luxury Bike Hotel Le Vigne di Fagnano 1709. La tenuta nasce dal restauro di una dimora nobiliare rurale di inizio ‘700, che ha conservato mobili e materiali antichi, oggi affiancati da pezzi di design contemporaneo. Gli ospiti sono accolti nelle 6 suite tematiche dedicate ai romanzi del Pavese e nella struttura hanno a disposizione piscina panoramica sulle vigne, area fitness Technogym, area benessere, personal chef per pranzi o cene riservate e tutti i servizi per gli amanti della bicicletta. Sostenibilità è una parola chiave a Le Vigne di Fagnano 1709: la struttura è plastic free e tutto e pensato all’insegna dell’autenticità e del rispetto dei luoghi, a partire dall’orto bio, integrato nel giardino, da cui provengono prodotti per spuntini e prime colazioni.

Hotel Le Vigne di Fagnano Piemonte - il paesaggio delle Langhe 1/5 Hotel Le Vigne di Fagnano Piemonte - tramonto 2/5 Hotel Le Vigne di Fagnano Piemonte - le colline 3/5 Hotel Le Vigne di Fagnano Piemonte in bici 4/5 Hotel Le Vigne di Fagnano Piemonte 5/5

Il punto forte rimane sempre l’offerta cicloturistica: gli amanti delle mountain bike possono facilmente raggiungere due bike park che offrono percorsi per tutte le esigenze, in boschi e contesti naturalistici unici. In partenza da S. Stefano Belbo anche itinerari più impegnativi come, ad esempio, il Giro ad Anello passando da Rocchetta Belbo di 50 km attraverso i paesini della valle, con diversi tratti tra salite e discese con incantevoli paesaggi sulle colline del Moscato, o l’itinerario ad anello di 48 km per ciclisti decisamente esperti Donne di Langa con quasi 1400 metri di dislivello, tratti di sterrati e percorsi nel bosco.

Hotel Le Vigne di Fagnano Piemonte - camera 1/6 Hotel Le Vigne di Fagnano Piemonte - interni 2/6 Hotel Le Vigne di Fagnano Piemonte - piscina 3/6 Hotel Le Vigne di Fagnano Piemonte - panorama 4/6 Hotel Le Vigne di Fagnano Piemonte - vista sui vigneti 5/6 Hotel Le Vigne di Fagnano Piemonte - yoga 6/6

Ci sono esperienze anche meno adrenaliniche, ma non per questo altrettanto allettanti: sedute di yoga o sessioni di meditazione sotto la guida della maestra Manila, che è anche ciclista e maratoneta; visite guidate con degustazione nelle migliori cantine del territorio (tutte a “bike distance”); itinerari culturali ed enogastronomici lungo la filiera della nocciola bio o gli antichi grani di Alta Langa; caccia al tartufo; cene letterarie; corsi di cucina a base delle prelibatezze locali.

Luxury Bike Hotel Le Vigne di Fagnano 1709 | Via Fontanette, 33 - 12058 Santo Stefano Belbo (Cn) | Tel 347 812 3653

Luxury Bike Hotel Aqua Montis Resort & Spa in Abruzzo

Siamo in Abruzzo, tra le montagne del Parco Nazionale della Majella, a pieno contatto con la natura a Rivisondoli in provincia dell’Aquila. Il Luxury Bike Hotel Aqua Montis Resort & Spa è perfetto per un tuffo rigenerante tra le bellezze del territorio abruzzese, con attività emozionanti - escursioni in mountain-bike per tutte le gambe, trekking e rafting – e momenti di puro relax nella Spa&Wellness a due piani della struttura, dotata di tutto e di più: piscina interna ed esterna riscaldata a 32 gradi, idromassaggi, sauna, bagno turco, area fitness attrezzata, solarium, cabine massaggio e trattamenti di bellezza.

Aqua Montis Resort e Spa

Interamente realizzato con materiali naturali come pietra, legno, marmo, il 4 stelle Aqua Montis Resorts & Spa accoglie gli ospiti in 64 eleganti camere e suite di diversa tipologia, incluse camere per famiglie fino a 4 persone e quelle più esclusive, ubicate nella torre della struttura. Autenticità, naturalezza e stagionalità sono, invece, le parole chiave del Ristorante Bianco al Montis, che nel rispetto della tradizione gastronomica abruzzese propone una cucina gourmet con materie prime del territorio e menu tipici della comunità montana. l resort è ideale anche per le famiglie con spazi e servizi dedicati ai bambini all’interno e all’esterno della struttura: playground, piscina con palline colorate, area console per i ragazzi e area nursery per i piccolissimi. Vengono proposte anche attività e intrattenimento dedicati per fasce d’età dai 3 ai 12 anni.

Aqua Montis Resort e Spa - Piscina con vista

La struttura è bike-friendly con tutti i servizi per chi desidera esplorare il territorio in sella, a partire dal noleggio di e-Bike di ultima generazione con telaio in alluminio (anche dotate di seggiolino o carrellino per i piccoli). Innumerevoli i percorsi mountain bike consigliati nella zona: l’itinerario di 23 km attraverso l’Altopiano delle Cinquemiglia lungo la ciclabile da Roccaraso a Rivisondoli per una rilassante pedalata e non eccessivamente impegnativa; il Tour del Comprensorio dell’Alto Sangro per un’adrenalinica esperienza ‘ad un passo dal cielo’ consigliato a ciclisti esperti; o ancora l’itinerario per bici da corsa alla scoperta del Parco Nazionale della Majella lungo un anello panoramico da Rivisondoli al Valico della Forchetta attraverso Pacentro e Cansano.

Luxury Bike Hotel Aqua Montis Resort & Spa | Località, Via Difesa, snc - 67036 Rivisondoli (Aq) | Tel 0864 571010

Luxury Bike Hotel Palazzo Ducale Venturi in Puglia

Nel borgo di Minervino di Lecce (Le) troviamo il Luxury Bike Hotel Palazzo Ducale Venturi: una splendida dimora nobiliare del 1500 che diventa un relais a 5 stelle lusso. Il recupero del palazzo, grazie anche alla supervisione dell’Autorità per i Beni Culturali, ha permesso di conservare antichi forni al sale, alcuni camini, i soffitti a volta a stella in pietra leccese e i pavimenti originali realizzate con le caratteristiche “chianche”, che gli ospiti ritrovano nelle nove eleganti ed esclusive suite di diversa tipologia. A disposizione del cliente anche un giardino provvisto di piscina di acqua salata, con pool bar e giardino segreto dell’agrumeto, l’area benessere con piscina sotterranea ricavata da un antico frantoio ipogeo, sala trattamenti dotata anche di un lettino per massaggi al sale rosa dell’Himalaya, palestra e percorsi di aromaterapia, il ristorante stellato con proposte raffinate e genuine ispirate ai prodotti freschi salentini del mare e della terra.

Palazzo Ducale Venturi in Puglia 1/6 Il tramonto al Palazzo Ducale Venturi in Puglia 2/6 Palazzo Ducale Venturi in Puglia - la piscina 3/6 Palazzo Ducale Venturi in Puglia - Camera 4/6 Palazzo Ducale Venturi in Puglia - bagno 5/6 Palazzo Ducale Venturi in Puglia - interni 6/6

Anche qui, l’attenzione speciale è per ciclisti e cicloturisti con un ampio ventaglio di servizi dedicati, come il noleggio di bici tradizionali (gratuito) ed e-bike per andare alla scoperta di un territorio ricco di cultura, storia e tradizioni, pedalando su incantevoli percorsi attraverso la campagna e lungo la costa. Per chi ama esplorare il territorio in bicicletta i percorsi della zona regalano pedalate nella campagna salentina tra muretti a secco, ulivi centenari, finali di vigne e fichi d’india, menhir e dolmen, masserie e borghi suggestivi. Si può anche raggiungere la costa e percorrere l’ultimo tratto della Ciclovia Adriatica fino a Santa Maria di Leuca, punto di arrivo anche della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese che proprio qui permette di ammirare la monumentale cascata.

Luxury Bike Hotel Palazzo Ducale Venturi | Via Podgora, 60 - 73027 Minervino di Lecce (Le) | Tel 0836 818717