Vacanze relax con i bambini? Al Blau Punta Reina Resort di Maiorca

Non ci sono dubbi: per chi viaggia a Maiorca con la famiglia e con bambini, il Blau Punta Reina Resort è la sistemazione ideale, all’insegna del divertimento, del relax e dei servizi all inclusive in una posizione comoda per raggiungere le strepitose calette dell’isola.

La posizione unica del Blau Punta Reina Resort

Zero stress al Blau Punta Reina Resort a Maiorca

Circondato da paesaggi mozzafiato e cullato – letteralmente - dal rumore delle onde del mar Mediterraneo, questo resort 4 stelle offre tutti i comfort e i servizi necessari per una vacanza in famiglia, con un'attenzione particolare alle esigenze dei più piccoli. Grazie alla struttura e alla programmazione delle attività pensate in ogni spazio e dettaglio per i vacanzieri più piccoli, la vacanza al Blau Punta Reina Resort è davvero senza pensieri.

Blau Punta Reina Resort: camere e appartamenti per ogni esigenza

Il Blau Punta Reina Resort dispone di 323 camere e appartamenti spaziosi e luminosi, arredati semplicemente ma con gusto e dotati di tutti i comfort, dalla tv a schermo piatto al frigo, dalla cassaforte all’aria condizionata. Diverse le tipologie di camere tra cui scegliere, per soddisfare al meglio ogni esigenza, tutte con bagno privato e balcone o terrazza. Le camere doppie sono ideali per coppie o viaggiatori singoli e possono avere affaccio mare; le Camere familiari e suites sono più ampie e spaziose, perfette per famiglie con bambini e possono ospitare fino a 4 persone; poi ci sono gli appartamenti, dotati di angolo cottura e zona pranzo, ideali per chi desidera maggiore autonomia e indipendenza.

Una delle camere del Blau Punta Reina Resort 1/3 Particolare di una delle camere del Blau Punta Reina Resort 2/3 La terrazza di una delle camere del Blau Punta Reina Resort 3/3 Previous Next

Blau Punta Reina Resort, piscine e divertimento per tutta la famiglia

Il Blau Punta Reina Resort vanta 4 piscine all’aperto, di cui 3 grandi e una per bambini. Una, verso la costa, è la piscina silenziosa, lontana dalle zone più animate e dalle attività, riservata a chi desidera un po’ di quiete. Quelle centrali sono molto grandi, con uno spazio kids dedicato, con cascate, fontane e ospitano durante il giorno attività di animazione e musica. Ma c’è una cosa più di altre che lascerà a bocca aperta i più piccoli: il parco acquatico interno al resort. Sono tre le aree, con navi circondate da acqua, docce a forma di palme, e scivoli di ogni dimensione e altezza a cui neanche gli adulti sapranno resistere! Al lato, il piccolo parco giochi nella sabbia è attrezzato per i più piccoli.

Il parco acquatico per i bambini al Blau Punta Reina Resort 1/3 Una delle piscine del Blau Punta Reina Resort 2/3 Una delle piscine del Blau Punta Reina Resort 3/3 Previous Next

Attività sportive e per bambini al Blau Punta Reina Resort

Il resort offre una vasta gamma di attività sportive per tutti i gusti: tennis, calcio, pallavolo, basket, ping pong, tiro con l'arco e molto altro. Per gli amanti del fitness, è disponibile una sala attrezzi ben attrezzata. I più piccoli invece possono divertirsi al miniclub (dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30), con giochi, attività creative e spettacoli dedicati a loro. L'animazione del resort è vivace e coinvolgente, con un ricco programma di attività per tutta la famiglia: il programma quotidiano propone giochi, sport, spettacoli e musica dal vivo, tutto abbastanza concentrato nella zona più interna e più movimentata del resort. Sul palco del Blau Punta Reina Resort tutte le sere dalle 20:30 gli animatori si esibiscono in spettacoli e show a tema.

Al Blau Punta Reina Resort spa anche per i più piccoli

Per chi ha voglia di rilassarsi, la spa del Blau Punta Reina Resort è aperta agli ospiti con vasche idromassaggio e docce emozionali, un hammam e una sauna. Sia alla mattina che al pomeriggio sono ritagliate due fasce orarie (dalle 11:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 17) in cui l’accesso è aperto anche ai bambini dai 4 anni (un vero privilegio perché in pochissime Spa lo consentono), con temperature più basse. Nei periodi di alta stagione conviene prenotare con un po’ di anticipo, e l’esperienza – anche in famiglia- ne vale assolutamente la pena!

Particolare della spa del Blau Punta Reina Resort

Ristoranti e cucina del Blau Punta Reina Resort

Il Blau Punta Reina Resort vanta 3 ristoranti e 4 bar, che propongono una cucina mediterranea e internazionale. Il Voramar e il Bolzano sono due ristoranti a buffet, con piatti caldi, freddi, frutta e dolci a volontà. È allestito anche un banco più basso, perché i bambini possano servirsi più comodamente. La Finca invece è il ristorante spagnolo con menu alla carta, interno al resort e incluso in alcuni pacchetti vacanza, aperto la sera dal lunedì al venerdì e da prenotare con anticipo. I 4 bar offrono bibite e snack tutto il giorno, e per limitare l’impatto sull’ambiente dal resort sono banditi i bicchieri di plastica usa e getta: al check-in vengono consegnati i gettoni da utilizzare per ritirare bicchieri in plastica dura e lavabili, che vengono restituiti alla consegna del bicchiere.

Il ristorante La Finca del Blau Punta Reina Resort

Le spiagge vicine al Blau Punta Reina Resort

Il Blau Punta Reina Resort si trova a Cala Mandia, una delle calette più belle di Maiorca, con una spiaggia di sabbia fine e mare cristallino. La spiaggia si raggiunge anche a piedi, ma esiste un servizio di navetta per i bambini o se si è stanchi al ritorno. Nelle vicinanze, si possono scoprire altre calette incantevoli, come Cala Estany, Cala Mesquida e Cala Agulla. Il resort è facilmente raggiungibile dall'aeroporto di Palma de Mallorca, che dista 60 km circa, con un transfer in taxi o in autobus (quai sempre incluso nel pacchetto vacanza).

Il Blau Punta Reina Resort offre tante attività per tutta la famiglia

A Maiorca si arriva dall’Italia comodamente con voli diretti, anche low cost. Per chi preferisce viaggiare con auto propria al seguito può imbarcarsi con Trasmed (che collega la costa con tutte le Baleari) da Bacellona a Valencia.

Blau Punta Reina Resort

Plaça de s'Algar - 07680 Cala Anguila-Cala Mendia, Maiorca (Spagna)

Tel +34 971 55 80 01