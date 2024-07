Ristorante Barbagianni a Colle di Val d'Elsa: in tavola tutta la Toscana

Colle di Val d’Elsa (Si), borgo medievale ricco di storia e tradizioni, ospita un gioiello culinario che sta conquistando palati esigenti: il Ristorante Barbagianni. Sotto la sapiente guida dello chef Alessandro Rossi (execuve chef del Ristorante Gabbiano 3.0, una stella Michelin, a Marina di Grosseto) e del resident chef Michael Taranno questo locale si è affermato come un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina, offrendo un'esperienza gastronomica che celebra la ricchezza e l'autenticità dei prodotti toscani, come emerge chiaramente anche dal nuovo menu per l'estate.

La sala del Ristorante Barbagianni

Un viaggio tra i sapori nei menu degustazione di Barbagianni

Lo chef Rossi ha creato dei menu che sono un vero e proprio inno alla Toscana. Ogni piatto è un omaggio alla terra, al mare e alle tradizioni culinarie della regione. L'utilizzo di ingredienti freschissimi e di stagione, provenienti in gran parte dall'orto biologico del ristorante, garantisce un'esperienza gustativa unica e indimenticabile. «I nuovi menu del Barbagianni nascono dall’idea di unire gli ingredienti del Chianti, come la carne di maiale e la selvaggina, e dell’arcipelago toscano, tra cui il rombo, ai prodo; dell’orto. Quello del ristorante, situato nel centro storico di Colle e coltivato secondo la filosofia dell’orto-foresta - ha dichiarato lo chef Alessandro Rossi - I piatti appena entrati, in carta sono tutti caratterizzati, dall’uso di piante aromatiche e fiori edibili, i protagonisti, indiscussi della mia cucina, sono loro a dare il benvenuto al periodo più caldo dell’anno e segnano l’inizio di un nuovo corso del Ristorante Barbagianni».

Ravioli di zucchine in brodo di tenerumi del Ristorante Barbagianni 1/4 Rombo alla mugnaia, capperi fritti, crescione, lattuga arrostita del Ristorante Barbagianni 2/4 Lattuga, estratto verde, pane al finocchietto, ribes ghiacciati, ricotta di pecora, nigella del Ristorante Barbagianni 3/4 Limone, pesche, susine, verbena del Ristorante Barbagianni 4/4 Previous Next

Nella proposta del ristorante gastronomico, aperto solo a cena, lo chef Rossi celebra il territorio toscano con due percorsi degustazione che raccontano storie diverse:

Visione: Un percorso contemporaneo e innovativo, che invita gli ospiti a scoprire la filosofia culinaria dello chef Rossi attraverso una sequenza di piatti creativi e sorprendenti.

Un viaggio alla scoperta dei sapori più autentici della Toscana, attraverso piatti che rievocano le tradizioni e i ricordi dell'infanzia.

Visione è un vero e proprio viaggio sensoriale, un percorso culinario contemporaneo che riflette la creatività e la maestria dello chef Alessandro Rossi. Composto da sei portate, questo menu è pensato per chi desidera scoprire a fondo la sua filosofia culinaria. Un esempio? I ravioli di zucchine in brodo di tenerumi, un'esplosione di freschezza e leggerezza. La pasta, rigorosamente fatta a mano e colorata naturalmente dalla clorofilla delle zucchine, racchiude un ripieno cremoso e avvolgente. Serviti in un brodo delicato e profumato, questi ravioli sono un vero e proprio capolavoro della cucina vegetariana. Ma non è tutto: il piccione è un altro piatto che merita una menzione speciale. Cotto alla perfezione e servito in diverse preparazioni, esalta la qualità della carne di selvaggina, tipica della Toscana. Un percorso gustativo che sorprende e incanta ad ogni morso.

Chef Alessandro Rossi, chef Michael Tarantino e Simone Moschini del Ristorante Barbagianni

Radici è un emozionante viaggio attraverso i sapori autentici della Toscana, un percorso in cinque tappe che ci porta alla scoperta delle eccellenze del territorio. Dal mare dell'arcipelago toscano, ricco di pescato fresco, all'entroterra, con i suoi prodotti della terra, ogni piatto è un omaggio alla tradizione e alla stagionalità. Un esempio? LaKuga, un antipasto che racchiude in sé tutta la freschezza e la vitalità della natura. La lapuga, un pesce delicato e pregiato, viene farcita con una cremosa ricotta di pecora e accompagnata da un estratto di verdure freschissime. I colori e i profumi del Mediterraneo si fondono in un'esplosione di gusto. E per concludere in dolcezza, Caffè, albicocca, maggiorana è un dessert che gioca con contrasti e armonie. La bavarese al caffè, intensa e aromatica, incontra la dolcezza della composta di albicocche e la freschezza della maggiorana. Un connubio perfetto che lascia un piacevole retrogusto amaro.

Nella carta, che conta quattro piatti per portata, c’è spazio per altre proposte. Tra queste, merita di essere menzionato lo Gnocco, seppia, pecorino, maggiorana e salicornia. Il formato di pasta fresca realizzato con patate e pecorino viene glassato con una salsa a base di scarti delle seppie e completato con seppioline scottate, salicornia, crumble di pane croccante e maggiorana.

Il bistrot di Barbagianni: un'opzione più informale

Anche il menu del bistrot, fedele al ritmo delle stagioni, offre piatti semplici ma ricchi di gusto. La crostata di zucchine crude e cotte, burrata e maggiorana è un'esplosione di freschezza e leggerezza. Le zucchine, appena raccolte dall'orto, si sposano alla perfezione con la cremosità della burrata e l'aroma della maggiorana. Gli spaghetti alla chitarra con salsa di pomodoro, acciughe, olive taggiasche e capperi sono un classico rivisitato, preparato con ingredienti di altissima qualità e una salsa di pomodoro fatta in casa. La parmigiana di melanzane è un'altra specialità del bistrot, realizzata con melanzane bianche e viola, per un risultato sorprendente e gustoso. E per concludere in dolcezza, un cremoso gelato alla vaniglia con pepite di lamponi, perfetto per rinfrescare il palato

Spaghetti alla chitarra, salsa di pomodoro, acciughe, olive Taggiasche, capperi del Ristorante Barbagianni 1/4 Parmigiana di melanzane a modo nostro del Ristorante Barbagianni 2/4 Foglie e fiori del nostro orto, pollo arrostito, estratto verde, semi di nigella, pane al finocchietto selvatico del Ristorante Barbagianni 3/4 Gelato alla vaniglia, pepite di lamponi del Ristorante Barbagianni 4/4 Previous Next

La carta dei vini del Barbagianni

Al Barbagianni, la carta dei vini è un vero e proprio viaggio alla scoperta di etichette uniche e pregiate. Selezionati con cura dal sommelier Tommy Laurino, i vini proposti provengono da piccole realtà produttrici che puntano sulla qualità e sulla tipicità del territorio. Un esempio? Il Chianti Classico Riserva 2017 dell'azienda agricola Renzo Marinai è un vino elegante e complesso, perfetto per accompagnare il piccione dello chef Rossi. Le note fruttate e speziate del vino si sposano alla perfezione con la carne di selvaggina, creando un abbinamento armonioso e equilibrato. Per gli amanti dei vini dolci, il Pascena Moscadello di Montalcino 2016 è la scelta ideale. Con le sue note floreali e fruttate, esalta la dolcezza del dessert Caffè, albicocca, maggiorana. Tra i vini internazionali, spicca il Materia Prima 2021, un vino austriaco dalla personalità spiccata. Le sue note speziate e floreali lo rendono perfetto per accompagnare l'antipasto Scampi, pesca, basilico, bergamotto. Infine, il Pinot Nero Riserva 2021 della Bodega de fin del Mundo è un vino che sorprende per la sua provenienza e per la sua eleganza. I suoi aromi fruttati e speziati lo rendono ideale per accompagnare il secondo piatto Maialino da latte.

Barbagianni

Via Gracco del Secco 86 - 53034 Colle di Val d'Elsa (Si)

Tel 0577 170 0328