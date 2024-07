Aperitivi tra gli ulivi nell’Agriresort La Cerra nel verde della campagna romana

Voglia di aperitivo ma non del solito aperitivo? A circa 40 km da Roma c'è l'esperienza che stavate cercando. L'Agriresort La Cerra offre, in un ambiente caratterizzato dal verde degli ulivi e della campagna romana, divanetti in paglia e grandi tappeti posti nell'oliveto che circonda la grande piscina dell'agriturismo degli aperitivi al tramonto per gustare i prodotti di produzione di "La Cerra" a ritmo di musica.

Agriresort La Cerra - Aperitivo tra gli olivi

Ma non solo, perché da Agriresort La Cerra l'offerta è ampia: bar, ristorante, ben 21 cottage dove dormire, piscina, experience a contatto con gli animali e la possibilità di fare passeggiate a cavallo, oltre che prendere vere e proprie lezione di equitazione per grandi e piccini.

Agriresort La Cerra

Aperitivo nell’uliveto da Agriresort La Cerra

Ogni venerdì e domenica, a partire dalle 18:00, l’uliveto di Agriresort La Cerra ospita grandi tappeti, divanetti in paglia, soffici cuscini e tavolini, realizzati in legno e paglia per gli ospiti che vorranno partecipare all’evento. Si potrà godere di un aperitivo al tramonto gustando i prodotti dell’agriresort e di qualche piccolo produttore locale, abbinati ad un buon calice di vino. Il costo per persona è di 30 euro e comprende il gran tagliere con salumi; sformatino di riso carnaroli con zucchine e fiori di zucca; bruschetta ai pomodori del loro orto; provolone Recco romano; olive core, piccole e croccanti ma dal gran sapore, prodotte in casa (direttamente dal loro oliveto) e condite con finocchietto, peperoncino, olio e aglio; polpetta di bollito con cipolla rossa di Tropea in agrodolce. In abbinamento un calice di vino a scelta tra 2 proposte di bollicine/ bianco/ rosato/ rosso.

Non manca la proposta territoriale per ogni tipologia di vino, perché il legame con il Lazio e i suoi prodotti è viscerale e valorizzato in ogni sua forma, con particolare attenzione alle aziende che lavorano in biologico e in biodinamica. Ad accompagnare la degustazione nell’uliveto ci sarà poi musica live con un dj che suonerà i suoi vinili per una musica vintage e suggestiva.

Agriresort La Cerra, tutte le proposte

L’Agriresort La Cerra sorge a Tivoli, in provincia di Roma, immerso nelle campagne della Valle Arcese. La sua storia ha inizio ben 26 anni fa grazie alla passione di Paolo De Luca e Fabiola De Micheli, marito e moglie che hanno investito in un progetto autentico radicato nella loro passione. «Mangiare genuino è sempre stato fondamentale per mio padre che, ai tempi, era già allevatore di polli, maiale e bestiame» racconta Beatrice De Luca di soli 21 anni ma che vive appieno l’agriresort, cresciuto insieme a lei nel tempo. Aperitivi ma non solo, la proposta di La Cerra è molto più ampia: a partire da una piazzetta con il suo bar, per fare un aperitivo dopo aver acquistato i prodotti dell’azienda nel chioschetto adiacente: salumi di cinta senese (di maiali allevati in quasi 15 ettari di bosco); confetture stagionali (pere e vino rosso; carote e limone; prugne; more; albicocche); olio d’oliva core; miele; uova; formaggi, stagionati e non, selezionati dall’azienda laziale Dol.

Si passa poi attraverso le varie sale, tutte con il loro nome e la loro storia come la prima, il pagliaio (ai tempi realizzata con solo balloni di paglia). Il legno è l’elemento che più di tutti caratterizza la bellissima struttura e fa da cornice alla vista mozzafiato di cui ogni stanza gode. Immersi nella natura ci sono poi ben 21 cottage (matrimoniali, triple e quadruple) con uno stile tra l’antico e il moderno grazie all’accurata ricerca fatta da Paolo De Luca e Fabiola De Micheli nei mercatini per scegliere armadi, letti e comodini unici nel loro genere.

C’è poi la bellissima piscina panoramica (cuffia obbligatoria), aperta tutti i giorni – dalle 9:00 alle 19:00 - ad un costo di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini per una postazione di sdraio e ombrellone. Tutto intorno ben 30 postazioni lettini per godersi il sole caldo dell’estate pranzando con piatti light e freschi del ristorante o usufruendo del servizio bar all’aperitivo. Tante altre poi le attività pensate per chi soggiorna o anche per chi fa visita all’Agriresort, a partire da una rilassante passeggiata nel bosco. C’è anche l’experience a contatto con gli animali: pecore e maialini vietnamiti che girano liberi nell’azienda, asinelli, mucche, caprette nane. A cavallo, invece, si organizzano passeggiate in struttura e, per i più esperti, nel Tempio della Dea Bona - reperto storico importante di Tivoli. Disponibili anche, per i più piccini e meno esperti, le lezioni di equitazione all’interno del campo. Tivoli, sede di ben due siti patrimonio dell’Unesco, vanta una miriade di turisti curiosi di visitare le bellissime ville – Villa d’Este, Villa Adriana, Villa Gregoria. La Cerra si colloca come pit stop del benessere in un weekend di relax fuori Roma, proponendo pacchetti di soggiorno e occupandosi direttamente dell’ingresso dei suoi ospiti nelle ville della città.

A “La Cerra” di grande importanza è anche il ristorante, guidato dallo chef che, insieme a Beatrice De Luca, ricerca la migliore materia prima locale per poi portarla nei piatti tradizionali del menu. Un menu che omaggia il passato con la vignarola; il galletto alla diavola; ghiozzi acqua e farina (simili ad una fettuccina ma più corta e spessa) all’arrabbiata e serviti con il peperoncino fresco intero che il team di sala invita a mordere. Qui la pasta all’uovo è fatta in casa, così come pane e dolci.

Agriresort La Cerra

Strada Di San Gregorio Da Sassola, km 6, 800 - 00019 Tivoli (Rm)

0774 411671