Zerottantuno Bella Napoli di Caserta: la pizza £$crunch$£ dei fratelli Baldi

La somma delle due età non raggiunge il mezzo secolo. Stiamo parlando dei fratelli Baldi. Il primogenito Enzo ha 24 anni. Il secondogenito Emanuele di primavere ne conta 22. Nipoti d’arte, e l’arte di cui si narra è l’arte bianca, nascono nel quartiere Secondigliano, periferia settentrionale di Napoli. Nipoti d’arte, si è detto, ma anche figli d’arte: il loro papà ha pizzeria da asporto vicino Caserta. Imparano il mestiere del pizzaiolo grazie al nonno e, ventenne Enzo, appena maggiorenne Emanuele, insomma, quattro anni fa, il coraggioso cimento imprenditoriale: aprono la loro pizzeria nel centro storico di Caserta. Il nome del locale evoca la città di origine, mediante prefisso telefonico: Zerottantuno Bella Napoli.

Emanuele ed Enzo Baldi di Zerottantuno Bella Napoli

La pizza di Zerottantuno Bella Napoli tradizione di famiglia

Spiccato elemento identitario delle pizze dei fratelli Balbi è la ricetta centenaria del nonno, grazie alla quale i nipotini lavorano impasto atto a facile digeribilità e, mediante inusuale doppia cottura, l’esito gradevolmente croccante delle loro pizze, quel “crunchy” che funge da signature!

L’impasto, diciamolo bene, è ottenuto con prefermento lievitato a temperatura ambiente per 12 ore circa. Ne consegue un’idratazione del 70%. All’alta digeribilità di cui si è detto, contribuisce anche la lievitazione che avviene in spazio con pareti di tufo.

Com’è il Zerottantuno Bella Napoli

Il locale è grazioso e non vasto, solo cinquanta coperti. Originale la policy delle prenotazioni del sabato sera. I posti prenotabili sono solo 25, affinché il neofita, pur “mettendosi in fila” possa “provare” queste pizze e poi, pressoché ineludibilmente divenire cliente abituale.

In sala, affinché tutto rimanga in famiglia, le brave fidanzate dei fratelli pizzaioli: Maria Grazia 25 anni e Sara 23. Anche la somma delle loro età non arriva al mezzo secolo!

Cosa si mangia da Zerottantuno Bella Napoli

Si comincia con l’imperdibile, dovizioso fritto: arancino al ragù napoletano, crocchè, e un trittico composta da deliziose minuscole frittatine: la classica, la Nerano, allo scarpariello. Ottime birre e proposte di vini regionali serviti al calice. Questi fritti, a cui si aggiungono tranci di pizza e la cui componente beverage è data da gin tonic, diventano la proposta di aperitivo infrasettimanale (dal martedì al giovedì).

Pizza quattro pomodori di Zerottantuno Bella Napoli 1/6 Pizza al salmone di Zerottantuno Bella Napoli 2/6 Frittatine fritte: la classica, la Nerano, allo scarpariello di Zerottantuno Bella Napoli 3/6 Arancino di Zerottantuno Bella Napoli 4/6 Pre dessert: caramella di gel al Negroni di Zerottantuno Bella Napoli di Zerottantuno Bella Napoli 5/6 Dessert Albicocca di Zerottantuno Bella Napoli 6/6 Previous Next

In successione, al tavolo, giungono una dopo l’altra pizze tutte davvero ottime. Ne menzioniamo quattro in particolare: la “quattro pomodori” con base crunch, e topping costituito da Pomodoro San Marzano Dop schiacciato, pomodorini gialli e rossi confit, salsa di pomodoro arrosto, fonduta di provola. Originale e memorabile anche la “parmigiana in viaggio” con fiordilatte, melanzane panate e fritte, pesto di basilico e mandorle in agrodolce. Intrigante e saporita anche la “scapece 8.1” con ricotta aromatizzata al limone e parmigiano, zucchine alla julienne, provola e, in uscita forno, zesta di limone, fiori di zucca, miele di melata, salame dolce. La più emblematica per lo stile crunchy è la salmone che però è focaccia più che pizza: la base è crunch ed all’uscita si crea goloso topping con crema allo yogurt greco, crema di avocado, salmone marinato alla barbabietola, gelatina di gin al cetriolo, scalogno in agrodolce. Anche i vegetariani sono serviti. Per loro, la pizza vegetariana!

Emanuele è anche valente pastry chef e lo palesa mediante l’originale pre-dessert che si rivela essere una gradevole caramella di gel al Negroni. Il dessert, pregevole per ideazione e realizzazione e di spiccata gradevolezza al palato è denominato albicocca: alla base una crema al latte con croccante alla nocciola, all’esterno una glassa semi-croccante al cioccolato bianco, all’interno una ganache di crema al latte aromatizzata alla vaniglia, con un inserto di albicocche e polvere di olive nere caiazzane; il gambo è di cioccolato fondente. Un bel dieci e lode a questa dolce originale creatura di Emanuele.

Italia, il Belpaese delle microimprese a conduzione familiare che impostano il loro successo sulla competenza e sulla passione. Ecco, a Caserta a testimoniare ciò c’è Zerottantuno Bella Napoli.

Zerottantuno Bella Napoli

Via San Carlo 57 – 81100 Caserta

Tel 0823 412567