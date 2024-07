Peperosa a Capo d'Orlando: il gusto delle Sicilia in un ristorante

Immaginate un luogo incantato, baciato dal sole e immerso nel blu intenso del mar Mediterraneo. Dove le spiagge di sabbia dorata si stendono come tappeti preziosi e un borgo antico, ricco di storia e cultura, veglia sulle isole Eolie. Un panorama mozzafiato che fa da cornice a un'esperienza culinaria indimenticabile: benvenuti a Capo d'Orlando (Me), dove il gusto incontra l'arte culinaria… Proprio qui, in questo gioiello siciliano, ha preso vita il ristorante Peperosa, un progetto nato dalla passione per la buona tavola e dall'amore per la bellezza della famiglia Magistro. Antonio e Miriam, i due fratelli, hanno voluto creare un luogo intimo e accogliente, dove ogni dettaglio racconta una storia.

Com’è il ristorante Peperosa

L'eleganza minimal degli interni regala un'atmosfera raffinata e rilassante. Le ampie vetrate, realizzate con cristalli antiriflesso di ultima generazione, offrono una vista mozzafiato sul porto turistico, un vero e proprio spettacolo di luci e colori, soprattutto al tramonto.

I toni del grigio, dall'antracite dei tavoli in pietra lavica etnea alle sfumature più chiare delle sedute in pelle Frau, si sposano perfettamente con i tocchi di ambra del legno di faggio proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e con i dettagli della mise en place, curata con meticolosa attenzione. Un quadro raffigurante le atmosfere eoliane, domina la sala, creando un ideale ponte tra l'interno e l'esterno, dove gli arredi in ferro zincato bianco, realizzati artigianalmente, si abbinano a sedute di design. Il locale che i fratelli hanno pensato con pochissimi posti - 25 all’interno e 40 all’esterno - è punto d’arrivo e partenza per eleganti barche a vela e yacht di ospiti nazionali e internazionali.

La filosofia di cucina di Peperosa

Ma il vero cuore del Peperosa è la cucina, un regno guidato dallo chef Domenico Perna, un talento siciliano che ha saputo conquistare i palati più esigenti in tutto il mondo. La sua proposta è un viaggio sensoriale tra tradizione e innovazione, un percorso che esplora i sapori della Sicilia ma si apre anche a suggestioni internazionali.

Ingredienti selezionati con cura, provenienti da piccoli produttori locali e da ogni angolo del globo, vengono esaltati da tecniche di preparazione raffinate, apprese durante le sue esperienze lavorative in alcune delle cucine più rinomate al mondo, e da un pizzico di estro creativo.

Cosa si mangia da Peperosa

Tra le sue creazioni imperdibili, la Ventresca dimenticata, un capolavoro di sapori che vede protagonista la Ventresca di Tonno Rosso di Capo d'Orlando pescato con tecniche sostenibili, dry aged per 70 giorni in celle frigorifere a temperatura e umidità controllate, accompagnata da un goloso caramello di carruba di Modica Igp e da una delicata Olandese all’acque di Porro fermentato prodotto da un'azienda agricola locale a conduzione familiare. Un'esplosione di gusto che conquista il palato fin dal primo assaggio.

E per concludere in bellezza, il maestro pasticcere Alessio Magistro, fratello di Miriam e Antonio, delizia gli ospiti con le sue creazioni dolci. La sua pasticceria è un'opera d'arte che coniuga la tecnica francese, appresa durante il suo stage presso l'Enoteca Pinchiorri di Firenze, 3 stelle Michelin, con le materie prime siciliane: cannoli rivisitati con ricotta di pecora Dop e scorzette di arance candite di Palazzolo Acreide, mousse al pistacchio di Bronte Dop con granella di pistacchio caramellato, cassate scomposte con ricotta di vacca Dop, cioccolato di Modica Igp e canditi di arance e cedro, e tanto altro ancora. Dolci creazioni che sorprendono il palato e deliziano gli occhi, per un finale di pasto davvero memorabile. Alessio si è recentemente diplomato all’Alma con esperienze nella cucina dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze, 3 stelle Michelin, a fianco del pasticcere Francesco Federici, da Berton a Milano e al Mori Venice Bar di Parigi.

I tre nuovi percorsi degustazione

Tre i nuovi percorsi degustazione uno da 6 portate e due da 7. Sicilia discovery, Nuove rotte e Rivoluzione vegetale sono i tre nuovi menu dedicati alle nuove generazioni, Lorenzo, Margherita ed Elodie, rispettivamente figli di Antonio e Miriam, i primi due, e dello chef la terza. Ad essi si aggiunge la possibilità di scegliere i piatti à la carte e una proposta dedicata al lunch, variazioni che consentono all’ospite di sentirsi a proprio agio nei diversi momenti della giornata o secondo le proprie preferenze.

Cosa si beve da Peperosa

La cantina del Peperosa, curata da Giuseppe Migliazzo - marito di Miriam - è un vero e proprio scrigno di tesori enologici. Oltre 650 etichette provenienti da tutto il mondo, accuratamente selezionate durante viaggi di ricerca enogastronomica, con una particolare attenzione ai vini siciliani e a quelli dell'Etna.

La cantina di Peperosa

Champagne blasonati come Krug, Dom Pérignon e Cristal, rossi francesi di grande prestigio come Château Lafite Rothschild, Château Margaux e Château Haut. La cantina, visibile dall’esterno del ristorante, è uno spazio pensato anche per la degustazione. Custodisce i prodotti a temperatura controllata che oscilla tra i 16°/18.5°, e l’umidità stabile del 65%.

Peperosa, la cucina passione di famiglia

Il vero segreto del successo del Ristorante Peperosa risiede nella sua anima: una famiglia unita e affiatata che mette passione e dedizione in ogni aspetto del locale. I tre fratelli sono figli di commercianti di lunga data e la loro intraprendenza così come il loro fiuto per gli affari hanno permesso al ristorante di nascere e prosperare. Miriam e Giuseppe sono una coppia molto affiatata. Accanto ad Antonio c'è Claudia Lo Presto, sua moglie, una donna pragmatica e instancabile. La sua dedizione e il suo amore per i dettagli sono fondamentali per garantire un servizio impeccabile ai clienti. Insomma, l'atmosfera familiare del ristorante fa sentire ogni cliente a proprio agio…

Ristorante Peperosa

Contrada Bagnoli 16 - 98071 Capo d'Orlando (Me)

Tel 0941 426076