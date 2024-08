Un boccone di Roma e un sorso di storia a “Le Terrazze al Colosseo”

È irresistibile l'appeal delle terrazze romane in estate. I grandi alberghi hanno aperto i loro spazi nei rooftop con una doppia intrigante proposta: piatti freschi e mediterranei preceduti da cocktail e una visione sempre nuova della città Eterna. Le Terrazze del Colosseo, il ristorante all'ultimo piano dell'Hotel Capo D'Africa nel quartiere Celio, offrono tutto questo e, grazie all'ampiezza della superficie e al verde del giardino pensile, spazi riservati per momenti di relax o conviviali. Suggestivi gli affacci sul Monastero dei Santi Quattro Coronati, ex fortezza medievale, e sullo skyline monumentale dell'area del Colosseo.

Il ristorante “Le Terrazze al Colosseo” a Roma

La cucina de Le Terrazze al Colosseo e il menu di chef Marzella

L'atmosfera è quella giusta anche soltanto per godersi un drink, all'aperitivo o al dopocena, tra il verde delle piante d'olivo, grandi vasi di fiori e con l'arredo di design contemporaneo. Tutto invoglia a godere della cucina dell'executive chef Daniel Marzella, mediterranea, di prodotto e con un tocco innovativo, con un finale di piatti di gusto e ben bilanciati. La cocktail & food experience è affidata a Massimo Salerno, titolare di MChef Italia, affiancato dalla Nosilence Eventi. Arricchita la Carta degli Aperitivi & Drink Pairing e la Wine List, mentre il Maître Sebastian Arbelaez e il suo staff accolgono gli ospiti nella sala centrale e nelle due terrazze panoramiche per circa 90 coperti.

Daniel Marzella, executive chef de “Le Terrazze al Colosseo”

La cucina di Marzella, approdato qui dopo importanti esperienze nell'alta ristorazione, vuole raccontare il territorio e i suoi grandi classici ma anche valorizzare una materia prima al massimo del gusto attraverso la tecnica, l'innovazione tecnologica e la creatività, con la capacità di declinare in chiave contemporanea anche la tradizione più pura. «Il mondo della cucina è ampio, fatto di amore, emozioni e creatività - dice lo chef - ma il tutto deve essere accompagnato da una precisa conoscenza dei sistemi di cottura, delle materie prime e delle tecniche di lavorazione. Il fascino della cucina mediterranea e delle sue interpretazioni non finisce mai di stupirmi».

“Le Terrazze al Colosseo” offre una cucina mediterranea innovativa

Il suo è un viaggio tra terra, mare e orto, con un tributo all'armonia di forme e colori. Nella sezione “Piatti della tradizione romana” ecco gli immancabili Cacio e Pepe, Carbonara, Amatriciana, Gricia e Saltimbocca alla romana, tutti con paste artigianali con grani come il Senatore Cappelli. Molto spazio al pesce con il pescato delle coste italiane. Gli ortaggi sono sempre scelti in base alla stagione, i formaggi vengono da piccoli caseifici del territorio laziale e le carni hanno una provenienza certificata. È una cucina immediata e riconoscibile nei suoi elementi. Ne sono un chiaro esempio, tra gli antipasti, la Parmigiana di melanzana laccata con aceto balsamico di Modena, coulis di pomodoro, spuma di Parmigiano stravecchio; il Girello di vitello rosé cotto a 52°, pesto di pistacchio, caprino con perlage di tartufo nero; il Carpaccio di ombrina con punte di asparagi, gel al mandarino e sale al nero.

Il menu di “Le Terrazze al Colosseo” racconta il territorio

Tra i primi, le Linguine con vongole, lupini, friggitelli e bottarga di muggine; il Risotto Colosseo (piatto storico della struttura) con zabaione allo zafferano, polvere di carbone, ristretto di stinco e gocce di Pecorino; e i Paccheri ai tre pomodori con polvere di capperi, burrata d'Andria e mandorle tostate. Da apprezzare la combinazione di colori, consistenze e sapori, sempre nel rispetto per gli ingredienti primari. La carta dei vini e della mixology è curata da Carreri Srl, realtà che dal 1992 distribuisce prodotti top level su Roma e provincia secondo i criteri di ricerca delle eccellenze, esclusività, qualità e massima attenzione.

Esperienze esclusive e attività creative a Le Terrazze al Colosseo

Ma Le Terrazze al Colosseo offrono anche altro e sono aperte anche agli ospiti esterni, con attività che spaziano dalle cooking class ai laboratori di pittura su tela, dallo yoga & arte alla cocktail experience, dalla modellazione della ceramica al tiramisù lab.

La lezione di pittura a “Le Terrazze al Colosseo”

Non mancano anche le experience food & beverage, che prevedono cooking class con chef e professionisti della cucina, dedicate alla realizzazione di ricette iconiche italiane, a cominciare dalla pasta fatta in casa. Approfondimenti anche sul mondo del vino e sulle nuove tendenze della mixology.

Le Terrazze al Colosseo

Via Capo d'Africa, 54 - 00184 Roma

Tel 371 5769886