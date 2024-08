Musica, pizza e drink nel mood delle Isole Baleari nel cuore di Roma

Musica, ottimo cibo, aperitivi e tanto divertimento. Tagomago arriva a Roma con lo stesso mood esclusivo e di festa che permea le isole delle Baleari e lo fa grazie alla visione di Angelo Pinelli, Matteo Palma e Gabriele Costanzo, già proprietari del noto locale "Triplo" a Roma - insieme ad Alessandro Pallante (alla sua prima avventura nella ristorazione), Dario Livatino e Alessio Fantini (proprietario di "Alma" a Formentera).

Tagomago - Festa

Diversi imprenditori giovani che vogliono portare una proposta per i giovani. Nel centro della capitale, sul Lungotevere Via Capoprati (altezza Duca D'Aosta), arriva Tagomago: aperto tutti i giorni dalle 18:30 alle 2:30 nei giorni feriali e fino alle 3:00 il venerdì e il sabato. Ogni sera intrattenimento musicale dall'aperitivo fino a fine serata. La formula aperitivo, disponibile dalle 18:30 alle 20:30, permette di abbinare drink a deliziose tapas. Il locale è suddiviso in tre aree distinte su una superficie di ben 1500 mq.

Tagomago - Bar principale 1/4 Tagomago - Divanetti 2/4 Tagomago - Ombrelloni e sdraio 3/4 Tagomago - Ingresso 4/4 Previous Next

La proposta food di Tagomago

Gli ospiti hanno a disposizione una zona per sedersi con tavoli di diversa misura. La cucina, sviluppata in collaborazione con Royal Beef e Pizzeria Splendori, offre un'ottima varietà di pizze romane, fritti e tapas da godersi durante l'aperitivo. La proposta comprende anche antipasti come tartare di manzo con mayo alla soia, corndog, supplì alla romana, bun con pulled pork, supplì tonnarello cacio e pepe, crocchetta di patate e porchetta d'Ariccia. Le pizze romane spaziano invece dall'amatriciana estiva alla boscaiola di Tagomago, fino alla classica margherita, crostino arrosto, diavola on fire, Napoli Island e Tomate.

Tagomago - Pizze 1/7 Tagomago - Aperitivo con pizza 2/7 Tagomago - Tapas 3/7 Tagomago - Supplì cacio e pepe 4/7 Tagomago - Supplì 5/7 Tagomago - Una delle pizze romane a menù 6/7 Tagomago - Un'altra delle pizze romane a menù 7/7 Previous Next

L'offerta drink di Tagomago

Oltre la zona food al Tagomago è sviluppata, in più sale, la zona beverage. Vicino l'ingresso, superata la cucina, c'è il Cocktail bar principale con i suoi bei divanetti. Proseguendo, si trova una zona decisamente più chill e di gran relax con ombrelloni e sdraio, che conduce alla pista con un secondo bar (operativo solo durante eventi speciali) in collaborazione con Bitter Fusetti. In fondo al locale si trova poi un palco privato con circa 40 posti a sedere, una consolle DJ e un ulteriore bar privato che presenta una drink list creata con Altamura Vodka.

Tagomago - Drink 1/4 Tagomago - Cocktail 2/4 Tagomago - Uno dei drink disponibili 3/4 Tagomago - Bar 4/4 Previous Next

Il bar è guidato dalla bar manager Giulia Guizzardi (vincitrice della competizione europea di Havana Club e partecipante alla mondiale a Cuba), propone i suoi sorprendenti drink messi a punto dallo staff di Triplo Cocktail Bar. Interessantissima poi la drink list ispirata ai più grandi party, festival e discoteche del mondo: 12 signature (10 alcolici e 2 mocktail) tra cui El Row con bourbon whisky, scotch whisky, lampone, limone, miele e zenzero dalle note affumicate fresche e pungenti; Agua Fresca, in pieno mojito style dove troviamo rum Havana 3, anguria e menta, frutti rossi e top di soda Orsini.

Tagomago

Via Capoprati - 00135 Roma (Rm)

Tel 334 9127904