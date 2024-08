Vacanze in Toscana al Roccamare Resort tra mare, sport e benessere

Al Roccamare Resort Carattere Toscano di Castiglione della Pescaia (Grosseto), la stagione 2024 porta con sé un'ondata di novità, pensate per offrire esperienze indimenticabili a ospiti e locali. Tra i principali aggiornamenti, spicca l'apertura di un innovativo beauty center, un vero e proprio gioiello di benessere e bellezza, unico nella zona. Il Resort arricchisce ulteriormente la sua offerta con l'introduzione di un wellness bar e una sala relax, perfetti per sorseggiare cocktail e smoothie freschi e salutari, oltre a un nuovo campo di beach volley che si aggiunge alle strutture sportive già esistenti, pensato per il divertimento di famiglie e gruppi di amici.

«Il nostro punto di forza è la cura dei nostri ospiti, abbiamo un rapporto diretto con loro e siamo attenti alle loro esigenze. Quanto fatto quest'anno deriva difatti dallo studio approfondito dei feedback dei nostri clienti, delle loro aspettative, dei loro desiderata - spiega il direttore del resort Robi Veltroni. Mettendo insieme i risultati di questo imponente lavoro (abbiamo oltre 50000 presenze in stagione) siamo riusciti a identificare e realizzare ciò che sappiamo i nostri clienti apprezzeranno».

Com'è il Roccamare Resort di Castiglione della Pescaia

Roccamare Resort risplende da oltre mezzo secolo nella rigogliosa e imponente cornice della pineta maremmana che accarezza la bellissima spiaggia delle Rocchette. Ideato nei suoi spazi dall'architetto Ugo Miglietta, fu regalato all'attrice Sofia Loren dal marito Carlo Ponti come oasi di beatitudine, un luogo dove rilassarsi, lontani dai rumori della città e dalla frenesia del lavoro. L'area conta due hotel (Casa di Ponente e Casa di Levante), un residence con oltre 100 ville ed appartamenti, tre ristoranti, due bar ed un beach bar con accesso diretto al lido privato, due piscine, un parco giochi, una palestra attrezzata ed un'ampia zona sportiva con campi da calcetto, basket e beach volley.

La struttura ha vissuto negli ultimi due anni un'importante opera di rinnovo ed ammodernamento dei suoi spazi (iniziata con la creazione di due sale meeting per convegni e meeting aziendal) risultato di un'analisi dei trend del settore e delle preferenze degli ospiti; sono stati successivamente effettuati consistenti lavori di revisione e ottimizzazione delle aree comuni. Grazie ad uno studio di progettazione che all'interno del gruppo si occupa esclusivamente dell'ottimizzazione e della valorizzazione degli spazi, è stata quindi rinnovata un'ampia parte del resort, con un progetto che continuerà ad evolversi anche in ottica 2025.

Inoltre anche i servizi e le attività in programma nel resort sono tutti ripensati per permettere ai clienti di godere appieno delle vacanze e riuscire a rigenerare anima e corpo, nel cuore della Toscana più esclusiva, tutta da scoprire: quella Maremma nota per la sua versatilità e l'accoglienza che carattere toscano celebra da anni. All'interno di questo contesto, la scelta di inserire il nuovo centro LENI My Second Skin, con trattamenti unici per qualità in tutta la provincia, è conferma della volontà di trasformare le vacanze a Roccamare in un'esclusiva esperienza di rigeneramento, per la cura della propria bellezza e del proprio benessere: la proposta infatti include cure estetiche per il corpo e capelli, per il viso e la pelle, oltre a trattamenti personalizzati pensati per raggiungere o mantenere una forma perfetta. E dalla Beauty Care al “wellness bar” il passo è breve, con la nuova sala relax che permette, a seguito del trattamento o della sessione di fitness, di gustare centrifughe e healthy food dalle 10 alle 18 tutti i giorni.

Gli sport estivi al Roccamare Resort di Castiglione della Pescaia

Le novità di Roccamare riguardano anche gli sport estivi: sono stati rinnovati i campi da calcetto e basket ed aggiunto il nuovo campo da beach volley, dove è possibile allenarsi ed organizzare divertenti tornei, grazie al team di animazione sportiva.

Il nuovo campo da beach volley del Roccamare Resort

Per chi ama non perdere un minuto di allenamento, è stata ampliata la palestra, con attrezzatura Technogym, dalla bellissima vista sul giardino, grazie ad ampie vetrate. Il team sportivo di Roccamare vi consente, inoltre, di partecipare ad attività di ogni tipo (dall'acquagym al risveglio muscolare, dalle sessioni di yoga ai balli di gruppo più divertenti) ma sempre nel pieno rispetto del vostro relax.

