Laqua by the Lake, esperienza da sogno. E c’è anche il ristorante di Cannavacciuolo

Comfort, eleganza, gusto, relax e attività adrenaliniche. Questo è tanto altro è Laqua by the Lake, rifugio esclusivo sul lago d’Orta a Pettenasco (No), che offre ai suoi ospiti sedici suite, alcune con vista lago, una splendida Spa, un Beach Club privato, esperienze con sport acquatici e l’esclusivo ristorante Cannavacciuolo by the Lake.

Laqua by the Lake, rifugio esclusivo sul lago d’Orta

Camere e suite vista lago di Laqua by the Lake

Sedici suite, alcune vista lago e altre con giardino privato, la darsena pieds dans l’eau e due lussuosi attici con terrazze panoramiche. L’offerta di Laqua by the Lake è per chi cerca relax, comfort ed eleganza.

Suite

Le suite di Laqua by the Lake offrono eleganza e comfort con ampi spazi e tutte le comodità moderne. Ogni suite include un salotto con cucina attrezzata, una camera matrimoniale e un bagno con doccia. Alcune suite vantano un balcone o un giardino privato per un relax totale. Tra i servizi inclusi il parcheggio, la colazione presso il ristorante e l’accesso al Beach Club (spiaggia e piscina). Degne di nota la Suite Superior e Suite Deluxe vista lago, così come la King Suite perfetta per famiglie. Completa di balcone o terrazza, due camera ed un salotto spazioso, è l’ideale per un massimo di 4 persone. La Master Suite di 82 mq offre accesso diretto al pontile, giardino privato, due camere e due bagni, ed è l’ideale per gruppi o famiglie.

Attici

Terrazze spaziose e viste spettacolari sul Lago d’Orta, ideali per due persone. Parcheggio, colazione presso il ristorante, accesso al Beach Club (spiaggia e piscina) inclusi. L’Orta Penthouse è una terrazza di 47 mq con Jacuzzi privata, angolo relax, camera matrimoniale, ampio bagno con doccia, e salotto con cucina privata. Laqua Penthouse invece è una terrazza panoramica di 122 mq con pergolato e angolo relax, camera matrimoniale, salotto con cucina privata, vasca da bagno con vista lago e ampia doccia.

Darsena

Darsena 19, suite unica situata a pochi passi dal Boutique hotel, in un’ex darsena sul Lago d’Orta, rinnovata per offrire agli ospiti un soggiorno esclusivo. Questa suite open space, per due persone, dispone di un giardino con spiaggia privata, un attracco per barche, camera con terrazza e bagno con doccia. Immersa nella tranquillità del lago, garantisce intimità e comfort in un ambiente affascinante.

Cannavacciuolo by the Lake, il prestigioso ristorante di Laqua di chef Gianni Bertone

Il prestigioso ristorante della struttura, intimo e raffinato, accoglie sia gli ospiti della casa sia chi desidera regalarsi un’esperienza culinaria unica. L’offerta gastronomica, affidata all'head chef di origine molisana Gianni Bertone, esalta la tradizione e il territorio, ponendo al centro la ricerca dell’eccellenza di prodotti e ingredienti. Chef Cannavacciuolo incontra Gianni Bertone nel 2015, a Masterchef Italia, e nota in lui un talento innato e una grande passione; dopo qualche tempo decide di prenderlo sotto la sua ala a Villa Crespi, per poi affidargli nel 2021 la guida del ristorante di Laqua by the Lake. Bertone racconta come nasce la sua grande passione per la cucina: «Sono nato a Isernia, in Molise. Fin da piccolo, grazie a mia nonna, ho sviluppato una grande passione per la cucina. Mi divertivo a sperimentare sapori e abbinamenti, e presto ho iniziato a preparare da solo i miei piatti preferiti».

Spa e sport d'acqua, i servizi di Laqua by the Lake

Relax e adrenalina, l’offerta di Laqua abbraccia le necessità e i gusti di tutti. L’area Welness, firmata The Longevity Suite, è uno spazio di totale relax e armonia grazie anche alle tecnologie moderne a disposizione degli ospiti come come la criosauna (tra i -95 °C e gli -85 °C) che coinvolge tutto il corpo e dona benefici a lungo termine grazie al potere delle basse temperature. A completare la panoramica anche una selezione di trattamenti viso e corpo specifici, massaggi olistici, percorsi detox e trattamenti estetici innovativi, per rendere indimenticabile la vacanza. Per tutti gli ospiti che soggiornano a Laqua by the Lake, sono inoltre a disposizione le lezioni di yoga all’aperto con vista lago, guidate da un’istruttrice professionista.

Per chi invece cerca qualcosa di più stimolante c’è il Beach Club, che offre anche una piscina a sfioro. Presenti gli immancabili lettini prendisole, l’area fitness ed il pontile con accesso diretto all’acqua dove cimentarsi negli adrenalinici sport acquatici come lo sci nautico, il wake board ed il wake surf. Chi predilige godersi la tranquillità a contatto con la natura incontaminata, il SUP - Stand Up Paddle è la scelta ideale, a contatto con la superfice dell'acqua. Durante l’estate è inoltre possibile partecipare al tour guidato in SUP di circa due ore, alla scoperta della spettacolare cascata del lago d’Orta.

Inoltre, per vivere anche tutto lo splendido territorio circostante nel periodo estivo, Laqua by the Lake propone numerose attività, come l’emozionante Canyoning nel fiume Sesia o l’escursione adrenalinica di Downhill al Mottarone; tante le esperienze adatte alle famiglie e una serie di tour culturali ed enogastronomici. Per avventurarsi a visitare le zone limitrofe direttamente dall’acqua, è possibile noleggiare le barche elettriche e arrivare fino all’isola di San Giulio nel lago d’Orta. Per scoprire i paesaggi mozzafiato e i borghi incantevoli che circondano la zona, si può scegliere tra i tour in e-bike, i percorsi di trekking e hiking, o ancora le lunghe camminate all’aria aperta: tra le mete imperdibili la Valle dei Pinocchi, il Sacro Monte, patrimonio Unesco, o il pittoresco borgo medievale di Orta. Tra le svariate esperienze estive di Laqua by the Lake rivolte a scoprire il territorio, ci sono downhill, hiking o la giornata al parco avventura del Parco del Mottarone. Nel vicino lago Maggiore, che ospita l’arcipelago delle spettacolari isole Borromee, c’è la possibilità di partecipare a una crociera con visita delle tre Isole o al tour guidato dell’Isola Bella con aperitivo al tramonto nei giardini. Non manca infine un tour delle Langhe, patrimonio dell’Unesco dal 2014, che durante l’estate include una visita a una cantina storica di Barolo, tra le più rinomate del mondo.

