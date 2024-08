Cinque spiagge da non perdere quest'estate tra Marche, Abruzzo e Molise

Con l'estate ormai nel suo apice, le regioni del centro Italia si rivelano una meta imperdibile per gli amanti del mare e delle spiagge incantevoli. Marche, Abruzzo e Molise offrono alcune delle coste più belle e incontaminate del paese, pronte ad accogliere turisti e viaggiatori in cerca di relax e avventura. Ecco le cinque spiagge da non perdere in queste meravigliose regioni.

Cinque spiagge da non perdere sulla costa adriatica

Ecco cinque spiagge da scoprire tra Marche, Abruzzo e Molise

1. Spiaggia di Numana (Marche)

La Spiaggia di Numana, situata nella meravigliosa Riviera del Conero, è una gemma incastonata tra maestose falesie e un mare cristallino. Questa località offre spiagge di sabbia fine e acque trasparenti, perfette per rilassarsi al sole o praticare attività acquatiche come lo snorkeling e il kayak. Imperdibile è una passeggiata sul promontorio del Monte Conero, regalando panorami mozzafiato.

La Spiaggia di Numana

Con la sua bellezza naturale e le numerose opportunità per godersi il mare, la Spiaggia di Numana è una meta perfetta per trascorrere giornate indimenticabili all'insegna della tranquillità e dell'avventura. Un autentico paradiso costiero da scoprire e amare.

2. Spiaggia di Punta Aderci (Abruzzo)

La Riserva Naturale di Punta Aderci, situata nella regione dell'Abruzzo, è una meta incantevole per gli appassionati della natura e della tranquillità. Questo affascinante tratto di spiaggia offre un ambiente selvaggio e incontaminato, caratterizzato da dune di sabbia affascinanti, laghetti salmastri pittoreschi e una lussureggiante vegetazione mediterranea. Le sue acque cristalline e poco affollate creano un'atmosfera di serenità e rendono Punta Aderci il luogo perfetto per una fuga rilassante dallo stress quotidiano.

La Riserva Naturale di Punta Aderci

Qui, gli amanti della natura possono immergersi in paesaggi mozzafiato, fare lunghe passeggiate sulla spiaggia e godersi una pace che sembra quasi intatta.

3. Spiaggia di Termoli (Molise)

Termoli, pittoresca cittadina affacciata sul Mar Adriatico, offre una spiaggia sabbiosa accogliente, circondata da un caratteristico centro storico. Qui, l'atmosfera accogliente e i numerosi ristoranti con prelibatezze a base di pesce fresco conquisteranno il palato di ogni visitatore. Dopo una giornata al sole, esplora il borgo medievale di Termoli con le sue antiche stradine e le mura ben conservate, immergendoti nella storia e nella bellezza architettonica.

La Spiaggia di Termoli

Non mancare di ammirare il suggestivo castello svevo, testimone di un passato affascinante. Termoli incanta con la sua autenticità e diventa una meta indimenticabile per una vacanza rilassante e culturale.

4. Spiaggia delle Due Sorelle (Marche)

La Spiaggia delle Due Sorelle, una meraviglia della Riviera del Conero, è incantevole e suggestiva. Il nome deriva dai due imponenti scogli, simili a due sorelle compiaciute nell'osservarsi, che affacciano sul mare turchese. L'accesso è possibile solo via mare o attraverso un pittoresco sentiero panoramico, conferendole un fascino intatto e incontaminato. Questa baia segreta incanta i visitatori con la sua sabbia dorata, le acque cristalline e la natura selvaggia circostante.

La Spiaggia delle Due Sorelle

La tranquillità del luogo invita alla riflessione e al relax, offrendo una fuga idilliaca dalla frenesia quotidiana. Un vero paradiso nascosto sulla costa adriatica italiana.

5. La Baia di Portonovo (Marche)

Portonovo è una pittoresca baia situata sulla costa orientale dell'Italia, nella regione delle Marche. Con le sue acque cristalline e sabbia dorata, questa incantevole baia offre un panorama mozzafiato. Circondata da maestose colline ricoperte di lussureggiante vegetazione mediterranea, Portonovo è un'oasi di tranquillità e bellezza naturale.

La Baia di Portonovo

Le affascinanti spiagge si prestano a rilassanti giornate di sole e bagni rigeneranti. La zona è anche conosciuta per la sua ricca biodiversità marina, rendendo l'immersione un'esperienza unica. Con una storia millenaria e pittoreschi villaggi di pescatori, Portonovo incanta i visitatori con il suo fascino senza tempo.